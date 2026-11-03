Vicente Fox exige juicio político y cárcel para Guadalupe Taddei por presuntas irregularidades en el INE

La propuesta de Vicente Fox plantea una inhabilitación de hasta 20 años para que Guadalupe Taddei ejerza cargos públicos. Crédito: Cuartoscuro

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Vicente Fox Quesada exigió juicio político y cárcel para Guadalupe Taddei Zavala, a quien señaló por posibles irregularidades durante su gestión al frente del INE. El exmandatario compartió este 2 de noviembre un formulario para reunir firmas y presentar la denuncia ante la Cámara de Diputados.

El documento indica que el escrito se entregará el próximo 3 de noviembre y contempla la posibilidad de inhabilitar a Taddei para ocupar un cargo público hasta por 20 años. La convocatoria estará abierta hasta este 2 de noviembre.

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Dicho formulario, compartido por el expresidente Fox, sostuvo que la renuncia de Taddei a la presidencia del INE no elimina la necesidad de investigar los señalamientos sobre contrataciones, posibles conflictos de interés, opacidad y decisiones relacionadas con la independencia del instituto.

También afirmó que la ASF inició investigaciones sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.

PAN exige investigar las presuntas irregularidades atribuidas a la gestión de Guadalupe Taddei en el INE

El dirigente Jorge Romero Herrera pidió mantener las indagatorias sobre recursos públicos, contratos y posibles conflictos de interés. (Jorge Romero Herrera)

El PAN exigió investigar las presuntas irregularidades atribuidas a la gestión de Guadalupe Taddei en el INE y castigar a los responsables si se acreditan delitos o faltas administrativas, luego de lo que el partido describió como su renuncia a la presidencia del organismo.

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Acción Nacional pidió que la próxima persona titular sea independiente de los partidos ante la cercanía de las elecciones de 2027.

En un boletín fechado el pasado 1 de noviembre, el presidente nacional panista Jorge Romero Herrera sostuvo que la salida de Taddei no resuelve los señalamientos de presunta corrupción, conflictos de interés y contrataciones irregulares durante su administración.

El dirigente solicitó esclarecer el destino de los recursos públicos y mantener las investigaciones. También planteó sancionar a los involucrados sin importar el cargo que hubieran ocupado, en caso de que se comprueben responsabilidades administrativas o penales.

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Plantea el PAN devolver los nombramientos al Consejo General

El presidente del PAN recordó que Andrés Manuel López Obrador reconoció en 2023 la cercanía de Guadalupe Taddei con integrantes de su familia. FOTO: CORTESÍA INE/CUARTOSCURO.COM

Acción Nacional vinculó la gestión de Taddei con la modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales promovida por Morena en 2024. De acuerdo con el partido, el cambio permitió que la presidencia del INE designara directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin aprobación del Consejo General.

El PAN impulsó una contrarreforma al artículo 45 de la LGIPE para retirar esas atribuciones a la presidencia del Instituto. Su iniciativa propone que las designaciones administrativas vuelvan a resolverse de manera colegiada, con el voto de al menos ocho de los 11 integrantes del Consejo General.

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La fuerza política afirmó que la modificación busca impedir que una sola persona concentre las decisiones sobre nombramientos y administración de recursos. El objetivo también es recuperar contrapesos internos para prevenir posibles conflictos de interés.

Romero Herrera sostuvo que Morena no puede deslindarse de Taddei. El líder panista recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador celebró su nombramiento en 2023 y reconoció la cercanía de la entonces consejera presidenta con integrantes de su familia.

Jorge Romero pide una presidencia independiente rumbo a 2027

Acción Nacional solicitó a la Cámara de Diputados un proceso transparente para elegir un perfil independiente al frente del órgano electoral para reemplazar a Taddei. Crédito: Cuartoscuro

El presidente nacional del PAN solicitó a la Cámara de Diputados garantizar un procedimiento transparente y ciudadano para elegir a quien encabece el INE. Entre los requisitos que plantea están la experiencia, honestidad e independencia frente a cualquier fuerza política.

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Romero advirtió que nombrar a una persona vinculada con el mismo grupo político no atendería los cuestionamientos sobre la imparcialidad de la autoridad electoral. También señaló que una pérdida de confianza en el árbitro electoral podría generar dudas sobre la organización de las elecciones de 2027.

El PAN informó que dará seguimiento a la denuncia de hechos presentada ante la FGR por posibles delitos relacionados con recursos públicos, contrataciones y la actuación de funcionarios y proveedores del organismo.

Alito Moreno responsabiliza a Morena por la llegada de Taddei al INE

El senador Alejandro Moreno emite un mensaje en video sobre el partido Morena y la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei. A lo largo del mensaje audiovisual se intercalan grabaciones de conferencias de prensa de Andrés Manuel López Obrador sobre la designación en el órgano electoral y se señalan presuntas irregularidades administrativas.

Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, responsabilizó a Morena por la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y le exigió “dar la cara” ante los señalamientos por contratos y posibles conflictos de interés que llevaron a su renuncia.

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El senador sostuvo que Morena debe asumir la responsabilidad por lo que calificó como un desastre dentro del organismo electoral. Afirmó que Taddei y el partido oficialista habrían construido una red de corrupción y tráfico de influencias para intervenir en las elecciones de 2027.

Según Moreno, esa presunta estructura habría operado en más de 20 entidades a través de contratos y nombramientos en áreas administrativas y de fiscalización. También demandó que la salida de la exconsejera presidenta no cierre las investigaciones sobre proveedores, contratos y colocación de funcionarios.

En un mensaje en video, el priista incluyó grabaciones de conferencias de prensa del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre la designación de consejeros electorales, además de señalamientos por presuntas irregularidades administrativas. “Guadalupe Taddei es Morena”, sostuvo, antes de incluir a Rocha Moya y La Barredora entre los nombres que, dijo, representan al partido oficialista.

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