Dos miembros de la "Banda del Río" asesinaron a botellazos a una persona durante una fiesta en el Edomex: recibieron más de 50 años de cárcel. FGJEM

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Un Juez del Estado de México dictó una sentencia de 53 años y 4 meses de prisión contra Isaín Reyes Catalino y Erick Ramírez Fabián, declarados responsables de los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la participación de ambos en una agresión ocurrida durante una reunión social en el municipio de Villa Victoria.

Los hechos se remontan a julio de 2025. De acuerdo con las investigaciones de la FGJEM, un grupo de personas identificadas como integrantes de la llamada “Banda del Río” llegó al lugar donde se celebraba el encuentro y comenzó a agredir físicamente a las víctimas.

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Cómo ocurrió el ataque en Villa Victoria

Los agresores arrojaron botellas de cerveza contra las víctimas, quienes intentaron escapar del lugar. Sin embargo, fueron alcanzadas y golpeadas por los atacantes.

A consecuencia de esta agresión, una de las víctimas murió. La segunda persona atacada logró sobrevivir gracias a la atención médica que recibió tras el ataque.

Tras el homicidio, la Fiscalía estatal abrió las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables del ataque. Las indagatorias permitieron ubicar a Reyes Catalino y Ramírez Fabián como partícipes de los hechos.

Dos miembros de la "Banda del Río" asesinaron a botellazos a una persona durante una fiesta en el Edomex: recibieron más de 50 años de cárcel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con los datos de prueba reunidos, la Representación Social solicitó ante un Juez las órdenes de aprehensión en contra de ambos sujetos. Las autoridades ejecutaron posteriormente el mandamiento judicial.

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Una vez detenidos, Reyes Catalino y Ramírez Fabián fueron puestos a disposición de un Juez. Ambos ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondientes a la zona donde fue la detención, donde quedaron internados mientras avanzaba el proceso legal en su contra.

La vinculación a proceso de los detenidos

Luego de su ingreso al centro penitenciario, un Juez determinó la vinculación a proceso de ambos sujetos por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa. Esta etapa judicial marcó el inicio formal del proceso penal en su contra.

A partir de ese momento, la causa avanzó por las distintas etapas del proceso legal correspondiente en el sistema de justicia mexiquense. La Fiscalía mantuvo la representación social durante todo el procedimiento.

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El caso se desarrolló bajo las reglas del proceso penal acusatorio, en el que la Representación Social debió presentar y sostener los datos de prueba reunidos durante la investigación inicial ante la autoridad judicial correspondiente.

La sentencia condenatoria contra los responsables

Al concluir el proceso legal, el Órgano Judicial declaró la culpabilidad de Isaín Reyes Catalino y Erick Ramírez Fabián en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.

Dos miembros de la "Banda del Río" asesinaron a botellazos a una persona durante una fiesta en el Edomex: recibieron más de 50 años de cárcel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado de esta determinación, el Juez dictó una sentencia de condena de 53 años y 4 meses de prisión para cada uno de los sentenciados.

La FGJEM destacó que esta sentencia fue resultado de las investigaciones que permitieron acreditar la responsabilidad de ambos sujetos en los hechos ocurridos durante la reunión social en Villa Victoria.

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Otros hechos violentos registrados en Villa Victoria

El comunicado de la FGJEM no detalla el origen ni la estructura de la “Banda del Río”, y no existen registros públicos adicionales sobre este grupo en particular. Sin embargo, el municipio de Villa Victoria ha sido escenario de otros episodios de violencia en los últimos años.

En agosto de 2025, una disputa por límites de terrenos terminó con tres hombres asesinados a balazos en la localidad de Turcio, tercera sección del municipio.

El municipio también fue señalado como parte de la red de una organización delictiva vinculada al cártel de La Familia Michoacana, desmantelada mediante la llamada “Operación Liberación”. Esta banda operaba en al menos 14 municipios del sur del Estado de México, entre ellos Villa Victoria, donde mantenía una casa de materiales utilizada para actividades de extorsión.

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Adicionalmente, en octubre de 2026 la FGJEM detuvo a un hombre identificado como Mauricio “N” por su presunta participación en el homicidio de otra persona en Villa Victoria, cuyo cuerpo fue ocultado en un pozo tras recibir varios disparos. Ese caso, ocurrió en marzo de 2024.

En abril de 2026, un ataque armado contra policías municipales en la colonia Centro de Villa Victoria dejó un elemento de seguridad muerto, otro lesionado y un civil sin vida. En ese hecho, las autoridades detuvieron a dos presuntos responsables y aseguraron un arma de fuego.