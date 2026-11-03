Reforma al ISR en la mira: qué sectores pagarían más impuestos y cómo impactaría a gasolineras y automotrices

Reforma al ISR (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) regresó a la Cámara de Diputados luego de que el Senado incorporara modificaciones relacionadas con las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales de grandes contribuyentes. Entre los cambios propuestos destacan excepciones que beneficiarían a empresas automotrices y contribuyentes dedicados a la venta y distribución de combustibles.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de San Lázaro será la encargada de analizar la minuta y determinar si aprueba los ajustes realizados por la Cámara alta. El proceso legislativo tiene una reunión programada para el miércoles 4 de noviembre, a las 9:00 horas.

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El presidente de la comisión, Carol Antonio Altamirano, explicó que el dictamen será distribuido con cinco días de anticipación, conforme al reglamento de la Cámara de Diputados. Además, descartó que se pretenda acelerar el procedimiento mediante un trámite extraordinario y aseguró que se respetarán los tiempos establecidos.

Cambios contemplados para la reforma al ISR para grandes contribuyentes

La minuta regresó a San Lázaro debido a que el Senado modificó el artículo 78-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relacionado con los mecanismos de control para aplicar deducciones autorizadas y pérdidas fiscales de grandes contribuyentes.

Esta modificación plantea exceptuar de determinadas restricciones a dos sectores:

Empresas automotrices: aquellas que operan bajo el régimen de depósito fiscal.

Sector de combustibles: contribuyentes autorizados para el expendio, distribución y comercialización de gasolinas y diésel.

Con estos ajustes, ambos segmentos quedarían fuera de ciertas limitaciones contempladas en el proyecto original. Altamirano consideró que la modificación representa un mensaje favorable para estas actividades económicas, aunque aclaró que la decisión definitiva dependerá de la revisión de los grupos parlamentarios y de la votación de los integrantes de la comisión.

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Una infografía detalla las excepciones fiscales propuestas por el Senado de México para los sectores automotriz y de combustibles en la reforma al ISR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo se discutirá la reforma y qué falta para su aprobación?

La Comisión de Hacienda distribuyó el proyecto de dictamen el pasado miércoles 28 de octubre, pero celebrará una sesión de trabajo hasta el miércoles 4 de noviembre, a las 9:00 horas, para analizar, discutir y, en su caso, aprobar la minuta.

El presidente de la comisión explicó que el calendario responde al artículo 177, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establece que los proyectos deben circularse con cinco días de anticipación a la reunión en la que serán sometidos a discusión y votación.

Una vez que la comisión determine su postura, el dictamen deberá avanzar al pleno de la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.

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¿La excepción fiscal modificará la recaudación prevista para 2027?

Otro de los puntos abordados fue el posible impacto de los cambios en los ingresos públicos. Al respecto, Carol Antonio Altamirano descartó que las excepciones incorporadas por el Senado obliguen a modificar las estimaciones de la Ley de Ingresos 2027.

El legislador explicó que los recursos relacionados con deducciones y pérdidas fiscales forman parte de proyecciones que pueden presentar variaciones, a diferencia de los ajustes directos a las tasas impositivas.

Esto significa que la aplicación de las disposiciones fiscales puede generar ingresos superiores o inferiores a los calculados inicialmente, sin que necesariamente implique modificar la legislación de ingresos ya aprobada.

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Hasta el momento, no se ha presentado una estimación específica sobre cuánto podrían representar estas excepciones para las finanzas públicas. La definición dependerá del análisis legislativo y de la resolución que adopte la Cámara de Diputados sobre los cambios enviados por el Senado.