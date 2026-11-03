Reclamo sobre islas entre Texas y México es tema electoral de EEUU, dice Sheinbaum: pide medir distancia entre territorios

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum señaló que la controversia en torno a las islas entre Texas y México es un “tema electoral”, en un contexto donde este martes se llevarán a cabo los comicios intermedios en Estados Unidos.

“Ellos, pues están en elecciones y pretenden declarativamente, decir que estas islas son parte ya de Texas. Pero no, es parte de la revisión que se hace de esta comisión bilateral entre Estados Unidos y México”, comentó durante la mañanera del pueblo de este 3 de noviembre en Palacio Nacional.

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Recordó que la decisión de estos territorios no puede ser tomada por el gobierno texano, ya que existe la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), encargada de estas resoluciones.

“Entonces, surgen islas por el movimiento del agua. O sea, no es... es algo normal. ¿Qué tiene que hacerse? Medirse de qué lado están, si están del lado de Estados Unidos o están del lado de México. Si es mitad y mitad, pues es mitad y es mitad. Pero eso se decide en esa comisión", dijo la mandataria mexicana.

Texas reconoce nueve islas del Río Bravo como parte de su territorio

La controversia comenzó luego de que la Oficina General de Tierras de Texas reconociera nueve islas ubicadas en el Río Bravo como parte del patrimonio de ese estado. La determinación se dio a conocer el 30 de octubre, después de una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que buscaba obtener acceso a estos terrenos para realizar labores de vigilancia, limpieza e inspección.

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Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, argumentó que la falta de claridad sobre la propiedad de estos espacios había complicado su supervisión, con el reconocimiento, las autoridades estadounidenses contarían con mayores facilidades para ingresar a las islas y desarrollar actividades de seguridad fronteriza.

La funcionaria también sostuvo que la medida permitiría evitar que estos territorios sean utilizados por organizaciones criminales para actividades como el tráfico de personas, el contrabando y el narcotráfico, pero reconoció que no existe confirmación de que actualmente las nueve islas sean utilizadas para cometer delitos.

Río Bravo. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

México recuerda que un tratado internacional define la soberanía de las islas

Ante la decisión de Texas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece las disposiciones para determinar la división territorial en el Río Bravo.

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De acuerdo con este instrumento internacional, la frontera entre ambos países sigue el centro del cauce normal del río, por lo que la ubicación de los terrenos respecto de esa línea divisoria es un elemento fundamental para establecer a qué nación corresponden.

Bajo este criterio, el gobierno mexicano cuestionó que una autoridad estatal estadounidense pueda atribuirse la facultad de reconocer unilateralmente la propiedad de territorios fronterizos. La determinación debe realizarse conforme a los mecanismos establecidos entre las dos naciones y no mediante decisiones administrativas locales.

La cancillería también señaló que México y Estados Unidos tienen restricciones para realizar obras que, a consideración de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), puedan provocar desviaciones u obstrucciones en el flujo habitual de la corriente.

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CILA deberá determinar a qué país corresponden los territorios fronterizos

La Comisión Internacional de Límites y Aguas es el organismo binacional encargado de atender los asuntos relacionados con la delimitación territorial y el cauce de los ríos que comparten México y EEUU. Por ello, es la instancia responsable de aplicar los acuerdos establecidos para resolver la controversia sobre las nueve islas.

Entre sus atribuciones se encuentran:

Identificar la ubicación de las islas respecto de la línea divisoria internacional.

Determinar a qué país corresponde cada territorio, de acuerdo con su posición respecto del cauce.

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos relacionados con el Río Bravo.

Atender las disposiciones sobre intervenciones que puedan modificar el comportamiento natural del río.