Inicia registro para Beca de Transporte Universitario en CDMX: link para inscribirte y recibir mil 500 pesos bimestrales

El registro corresponde al segundo semestre de 2026. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, abrió el registro para la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más del segundo semestre de 2026, un apoyo de 1,500 pesos bimestrales dirigido a estudiantes de licenciatura en instituciones públicas.

Brugada difundió el anuncio mediante un video en sus redes sociales en el que adelantó que el monto aumentará en 2027.

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El link para acceder al registro es https://sectei.cdmx.gob.mx/, en donde en la portada principal aparece un segundo enlace a la plantilla de datos, disponible en https://serviciosdigitales.cdmx.gob.mx/formulario/beca-a-universitarias-y-universitarios-para-transporte-y-mas-segundo-semestre-2026.

Los tres requisitos son simultáneos: vivir en la CDMX, estar inscrito en una licenciatura pública en el ciclo vigente y no tener otro apoyo económico de la misma naturaleza. (X/@ClaraBrugadaM)

El monto de la beca aumentará en 2027, anticipó Brugada

“Si eres universitario, si estudias en una escuela pública, tienes derecho a recibir mil 500 pesos bimestrales. Por cierto, va a aumentar el próximo año para que puedas continuar tus estudios, para que puedas concluirlos sin problemas, sobre todo sin problemas económicos”, dijo la funcionaria.

El programa es administrado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) del Gobierno capitalino.

Clara Brugada anunció la convocatoria el 2 de noviembre de 2026 mediante un video publicado en sus redes sociales. (Jefatura Gobierno CDMX)

La jefa de Gobierno no precisó el nuevo monto ni la fecha exacta del ajuste. Lo enmarcó en el objetivo de que los estudiantes puedan terminar su carrera sin dificultades económicas relacionadas con el transporte.

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Los apoyos correspondientes a este registro se entregarán de forma bimestral a partir del siguiente año.

Quiénes pueden solicitar el apoyo

La convocatoria de la SECTEI establece tres condiciones que los aspirantes deben cumplir de manera simultánea.

Primera: residir en la Ciudad de México, con preferencia para quienes habitan en colonias, barrios o pueblos con muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo Social.

El apoyo económico está diseñado para cubrir gastos de traslado y favorecer que los estudiantes concluyan su licenciatura. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Segunda: estar inscrito en el ciclo escolar vigente en una licenciatura en modalidad escolarizada o mixta dentro de una institución pública de la CDMX, o en un plantel de universidad nacional pública ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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Tercera: no recibir otro apoyo económico o programa social de naturaleza similar.

Qué pide el formulario de registro

El portal oficial de la SECTEI solicita datos personales antes de completar el trámite.

El formulario requiere la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante —18 caracteres—, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) —12 o 13 caracteres—, un número de teléfono a 10 dígitos y una cuenta de correo electrónico activa, que será el canal oficial de comunicación durante todo el proceso.

El monto actual de mil 500 pesos bimestrales equivale a 750 pesos mensuales. Captura de pantalla.

El formulario también pregunta si el solicitante participó en el programa durante el primer semestre de 2026, si el estudiante es menor de edad, si tiene alguna discapacidad y si habla una lengua indígena —en cuyo caso debe especificar cuál—. Todas son preguntas de carácter obligatorio.

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En cuanto a documentación, el portal solicita identificación oficial vigente con fotografía: credencial del INE —frente y reverso— o pasaporte.

Los archivos deben subirse en formato JPG, PNG o GIF, con un máximo de tres imágenes por campo y un peso de hasta 5 MB cada una. Si el estudiante es menor de edad, la identificación que debe cargarse es la de la madre, el padre o la persona tutora.

El programa opera desde años anteriores bajo el mismo esquema bimestral. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

El portal también requiere comprobante de inscripción vigente al ciclo escolar actual —constancia de estudios, tira de materias o credencial escolar sellada— y comprobante de domicilio de la Ciudad de México con antigüedad no mayor a tres meses.

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Los documentos aceptados son recibo de agua, boleta de impuesto predial, recibo de teléfono o internet, recibo de gas, recibo de luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia expedida por autoridad competente.

Todos los documentos deben estar completos, con sellos, sin tachaduras ni enmendaduras y ser legibles. Cada uno debe subirse por separado. La falta de algún documento o la presentación de información falsa resulta en el rechazo del folio.

Cómo completar el registro: en línea o en módulos presenciales

El trámite se realiza a través de la plataforma de la SECTEI en sectei.cdmx.gob.mx. Para ingresar al sistema es indispensable contar con una cuenta Llave CDMX.

Una vez dentro, el solicitante debe llenar todos los campos del formulario con datos personales y académicos —universidad, facultad, carrera, matrícula y semestre—, cargar la documentación requerida, aceptar la protesta de decir verdad y confirmar el envío.

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El formulario solicita el CURP completo del estudiante, que debe tener exactamente 18 caracteres; es un campo obligatorio. Foto: X/@SECTEI_CDMX.

Al concluir el proceso, el sistema genera un número de folio que debe conservarse como constancia del trámite.

Para quienes no puedan hacer el registro en línea, el Gobierno capitalino instalará módulos de atención presencial dentro de las universidades participantes.

El registro no garantiza recibir la beca

Obtener un folio no equivale a ser seleccionado. Toda la documentación queda sujeta a revisión y validación por parte de la SECTEI, que publica los listados de aceptados en su página oficial.

El portal oficial de registro debe verse así. Captura de pantalla

Quienes resulten seleccionados recibirán una carta de invitación en su domicilio con la fecha y hora para recoger su medio de pago.

Ante cualquier duda, la secretaría habilitó la línea 55 5134 0770, extensiones 1012, 1013 y 1528, y el correo beca.transporte@sectei.cdmx.gob.mx.