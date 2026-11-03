México

Sheinbaum acusa a la oposición y a empresarios de buscar afectar elecciones en 2027 tras escándalo del INE: “El país saldrá fortalecido”

La presidenta descartó que la crisis que atraviesa el INE,

Claudia Sheinbaum habla frente a micrófonos en un estrado con el escudo de México y un panel blanco con letras al fondo.
Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que las elecciones de 2027 no se verán afectadas tras los recientes escándalos en el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre presuntas irregularidades en contratos, por el contrario, aseguró que el país saldrá fortalecido de la situación que actualmente atraviesa el Instituto.

Durante su conferencia de prensa “La Mañanera del pueblo” de este 3 de noviembre, la mandataria aseguró que el INE necesita reformas en su estructura y acusó que empresarios y oposición, buscan afectar el proceso electoral en México.

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Sheinbaum acusa intentos de minar las elecciones de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que quienes cuestionan al organismo electoral buscan debilitar el proceso previsto para 2027 porque, según dijo, sus propuestas y partidos no tienen respaldo ciudadano.

“Ellos quieren minar la elección del 27, porque como no tienen asidero en el pueblo, como sus propuestas no son reconocidas por la gente, como no tienen ya participación porque la gente no reconoce a sus propuestas, a sus partidos, entonces quieren minar el proceso electoral del 27”, declaró.

La mandataria sostuvo que ese escenario no ocurrirá y vinculó las críticas al INE con una intención de afectar al gobierno y a lo que representa su movimiento, no obstante, desestimó que ello significara un riesgo. “Todo eso no va a pasar, porque el pueblo está consciente, porque el pueblo no es tonto y de esto se va a salir fortalecido”, afirmó.

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También respondió al posicionamiento del Consejo Coordinador Empresarial, que pidió preservar la independencia del INE. La presidenta señaló que el organismo debe conservar su autonomía, aunque planteó que esta debe estar enfocada en defender el voto y la soberanía popular.

“¿Por qué necesitamos un Instituto Nacional Electoral fuerte? Para que defienda la voluntad del pueblo. Para eso”, dijo Sheinbaum, quien rechazó que el organismo responda a “la democracia de las élites”.

Sheinbaum insiste en que ASF revisará contratos del INE

Sobre las denuncias por contratos relacionados con la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, Sheinbaum indicó que la única instancia facultada para auditar al organismo es la Auditoría Superior de la Federación.

La presidenta refirió que el auditor superior presentó el viernes un informe ante la Cámara de Diputados en el que comunicó avances en las revisiones al INE. Añadió que la institución ampliará su análisis hacia los periodos previos a 2023 y reforzará la auditoría que ya había iniciado para los años posteriores.

Sheinbaum explicó que el resultado de esas revisiones definirá la vía institucional que deberá seguirse en caso de que se detecten irregularidades. Si existen elementos de carácter penal, el expediente deberá presentarse ante la Fiscalía General de la República; si se trata de responsabilidades administrativas, corresponderá al Tribunal Superior de Justicia Administrativa.

“Quien haya cometido actos de corrupción, que sea sancionado por las instancias que tienen que sancionarlo: Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República, si es el caso”, sostuvo.

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