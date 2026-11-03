Gobierno de México garantiza respetar resultado de elección en EEUU: “No nos corresponde opinar”, dice Sheinbaum

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 3 de noviembre de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum evitó dar declaraciones sobre las elecciones intermedias en Estados Unidos, celebradas este martes 3 de noviembre, donde se elegirá la composición del Congreso, así como múltiples cargos estatales y locales.

“No opinamos. Hoy es la elección. No, no nos corresponde opinar el día de hoy. Tiene tiempo, ¿no? Porque en Estados Unidos no solamente es de un día, pero vamos a esperar el resultado", expresó durante la mañanera del pueblo del día de hoy en Palacio Nacional.

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Aseguró que México respetará cualquier resultado de los comicios, sin importar si los demócratas o republicanos se llevan la victoria, agregando que “nosotros seguimos en nuestro camino”.

Mexicanos intentan votar en elecciones de EEUU

Durante la conferencia matutina, también se le cuestionó a la mandataria sobre la polémica de que siete u ocho mexicanos fueron detenidos por delitos electorales por intentar votar sin tener la nacionalidad estadounidense.

“No tenía conocimiento. Si Roberto puede informar”, señaló.

Sheinbaum destaca representación de mexicanos en elecciones de California

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México respetará los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos, independientemente de qué partido obtenga la mayoría. Durante su conferencia matutina de este martes 3 de noviembre, evitó emitir una postura sobre la contienda electoral y señaló que no corresponde al gobierno mexicano intervenir en asuntos políticos internos de otro país.

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“No opinamos. Hoy es la elección. No, no nos corresponde opinar el día de hoy. Tiene tiempo, ¿no? Porque en Estados Unidos no solamente es de un día, pero vamos a esperar el resultado”, expresó desde Palacio Nacional.

Sin embargo, la mandataria reaccionó con aplausos y risas cuando fue cuestionada sobre la posibilidad de que Xavier Becerra, hijo de migrantes mexicanos, se convierta en el próximo gobernador de California. El exfuncionario busca suceder a Gavin Newsom en el cargo.

Sheinbaum destacó la presencia de la comunidad mexicana en territorio estadounidense y recordó que alrededor de 40 millones de personas de origen mexicano viven en ese país, entre quienes pertenecen a la primera, segunda y tercera generación.

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“Está muy bien que una parte de ese país tenga también su representación”, comentó al referirse a la posibilidad de que Becerra llegue a la gubernatura. Asimismo, señaló que las expresiones contra la comunidad latina responden a posturas de discriminación.

“Es la narrativa del clasismo, del racismo, que tiene que acabar en cualquier lugar del mundo”, agregó.

UNAM advierte desgaste de Trump y tensiones dentro del Partido Republicano

En el contexto de las elecciones intermedias (midterms), el director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, Juan Carlos Barrón Pastor, señaló que Donald Trump y el Partido Republicano llegan a la jornada electoral con un panorama complicado, de acuerdo con las encuestas.

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El especialista explicó que las preocupaciones económicas tienen un peso importante entre los votantes estadounidenses, particularmente por el encarecimiento de productos y combustibles como la gasolina, el diésel, el gas y los alimentos, situación que ha afectado la popularidad del presidente.

Barrón Pastor indicó que, históricamente, las elecciones de medio mandato suelen representar un resultado desfavorable para el partido del mandatario en turno. Sin embargo, consideró que Trump adoptó una estrategia distinta al involucrarse directamente en las campañas de candidatos republicanos y colocar su propia figura en el centro de la contienda.

También mencionó que el presidente ha señalado la posibilidad de un fraude electoral, lo que podría generar controversias pese a que la organización de los comicios corresponde a las autoridades estatales y locales.

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Respecto a los demócratas, el académico consideró que no cuentan con una propuesta electoral ni con una figura suficientemente sólida para enfrentar a Trump y a los republicanos. Su estrategia, explicó, consiste en aprovechar el desgaste político del mandatario para recuperar terreno tras la derrota de hace dos años.

Resultado de las elecciones en EEUU podría influir en la revisión del T-MEC

Otro de los aspectos que destacó el director del CISAN es la existencia de tensiones dentro del Partido Republicano por las decisiones de Trump en materia comercial y de política exterior.

De acuerdo con Barrón Pastor, algunos integrantes del partido podrían estar inconformes con la manera en que el presidente ha intervenido en los procesos electorales, así como con sus decisiones sobre Irán, Ucrania, sus socios europeos y la imposición de aranceles.

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En particular, señaló que los estados del centro de Estados Unidos, varios de ellos con gobiernos republicanos, mantienen vínculos comerciales con México y Canadá mediante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Por ello, las medidas arancelarias han generado preocupación debido al incremento de los costos para comercializar productos agrícolas.

El académico consideró que, para México, uno de los puntos centrales será observar cuánto poder político conservará Trump después de conocerse los resultados y cómo podría utilizarlo durante la revisión del acuerdo comercial.

Asimismo, indicó que los representantes de los tres países que integran la Comisión de Libre Comercio del T-MEC no han mostrado prisa por concluir este proceso, posiblemente ante la expectativa de un cambio en la correlación de fuerzas políticas en Estados Unidos.

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Por ello, Barrón Pastor señaló que México deberá mantenerse atento al resultado de los comicios y a las consecuencias que pueda tener en la capacidad de negociación del gobierno estadounidense.

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