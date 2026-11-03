ISSSTE se ‘blinda’ de protestas y también promete mejorar en 120 días: contratará personal y rehabilitará hospitales

El ISSSTE anunció 12 acciones a realizar en 120 días para mejoras laborales y de atención médica. | Presidencia

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Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), anunció que también implementará la estrategia de 12 acciones en 120 días, para mejorar las condiciones laborales y los servicios en todos sus hospitales.

La medida llega en un escenario de presión laboral en el sector salud, luego de inconformidades y paros protagonizados por trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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El plan incluye contrataciones de personal médico, rehabilitación de hospitales y quirófanos, compra de equipo de alta tecnología, mantenimiento de instalaciones y medidas para sostener el abasto de medicamentos.

ISSSTE quitará la vigencia de derechos previa en urgencias

Batres informó que el instituto retirará el trámite de vigencia de derechos que actualmente se solicita antes de atender a una persona en urgencias. La modificación formará parte de las acciones previstas para los siguientes cuatro meses.

“Vamos a eliminar el trámite previo de vigencia de derechos que se hace para la entrada de una persona a urgencias”, anunció el titular del ISSSTE durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El programa también incluye la remodelación de 64 salas de urgencias en unidades del instituto. Esas áreas recibirán 213 carros rojos con desfibrilador, 485 mesas Pasteur, 701 monitores de signos vitales y 840 sillas cama para familiares de pacientes.

El ISSSTE habilitará además 50 consultorios verdes. Batres explicó que esos espacios atenderán urgencias sentidas dentro de las unidades médicas, con el propósito de canalizar casos que no requieran atención inmediata en las áreas de mayor saturación.

La institución pondrá en marcha un protocolo de atención prioritaria para poblaciones vulnerables. El funcionario no detalló en la conferencia cuáles serán los grupos incluidos ni el procedimiento que aplicarán las unidades médicas.

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Martí Batres anuncia mil 710 especialistas y 502 enfermeros

El director general del ISSSTE anunció la contratación de mil 710 médicos especialistas durante los 120 días del programa. A esa cifra se sumarán 502 enfermeras y enfermeros, además de 250 médicos generales.

Batres aclaró que las incorporaciones no terminarán al concluir ese periodo. “Después de los 120 días haremos nuevas contrataciones”, afirmó al presentar el quinto punto de la estrategia.

El anuncio ocurre después de que el ISSSTE reportó la incorporación de 4,078 nuevos especialistas entre 2025 y 2026. El organismo también basificó a 7,605 trabajadores y reniveló a 51 mil 173 empleados.

Entre las personas que recibieron una renivelación figuran 26 mil enfermeras. Además, 20 mil 917 trabajadores, sobre todo médicos, enfermeros y paramédicos, cambiaron de forma voluntaria jornadas de seis a ocho horas.

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Según Batres, ese ajuste de horario mejoró el ingreso, el aguinaldo y las prestaciones laborales de quienes aceptaron ampliar su jornada. El funcionario no informó cuánto representó el aumento salarial para ese personal.

El ISSSTE promete rehabilitar todos sus quirófanos

Indicó que la institución concluirá la rehabilitación y el equipamiento de 55 quirófanos durante los próximos 120 días. Batres sostuvo que, con esa meta, el ISSSTE completará la intervención de todos sus espacios quirúrgicos.

“Con esto habremos concluido la rehabilitación y equipamiento de todos los quirófanos del ISSSTE”, dijo el funcionario ante la presidenta y los asistentes a la conferencia.

Destacó que ya rehabilitó y equipó 121 quirófanos durante el periodo 2025-2026. También reportó la disponibilidad de 47 nuevos quirófanos, sin precisar la ubicación de cada uno durante la presentación.

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El plan contempla disminuir los rezagos en procedimientos de hernia, vesícula, cataratas, próstata y rodilla. La estrategia incluye también cirugías de mínima invasión, aunque Batres no dio una cifra estimada de operaciones adicionales.

Hospitales de Oaxaca, Chetumal y Morelia entran en la lista

Dentro de las obras que deberán concluir en 120 días figura el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. El listado también incluye el Hospital General de Chetumal, en Quintana Roo, y el Hospital General Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán.

Batres agregó la Clínica de Medicina Familiar de Naucalpan, en el Estado de México. La lista de entregas incorpora además las Unidades de Medicina Familiar de Arcelia, Guerrero; Jiquilpan, Michoacán, y Paracho, Michoacán.

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El ISSSTE iniciará la rehabilitación integral de la Clínica Hospital de Gómez Palacio, Durango. También comenzará la construcción de centros de salud con servicios ampliados en Villahermosa, Tabasco, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En la Ciudad de México iniciará una intervención integral en el Hospital General Darío Fernández. El programa también prevé rehabilitar el Hospital Regional Manuel Cárdenas de la Vega, en Culiacán, Sinaloa.

El funcionario anunció la construcción de 100 consultorios que se incorporarán al Servicio Universal de Salud. “Serán consultorios SUS”, señaló Batres, sin exponer en qué unidades estarán ni la fecha de apertura de cada espacio.

ISSSTE acelerará obras en nueve hospitales y clínicas

El plan contempla profundizar trabajos que ya comenzaron en el Hospital Fernando Carranza, de Hermosillo, Sonora. También abarcará la Clínica Hospital de Chilpancingo, Guerrero, y el Hospital General de Cancún, Quintana Roo.

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La lista incluye el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Rincón de Romo, Aguascalientes, y un establecimiento con el mismo modelo en Texcoco, Estado de México.

Batres mencionó la Clínica Hospital de Cherán, ubicada en la meseta purépecha de Michoacán. El funcionario añadió al Hospital General de Tlatelolco, en la Ciudad de México, dentro de los proyectos que recibirán una aceleración.

Las intervenciones alcanzarán la Clínica Geriátrica de Acapulco, Guerrero, y la Clínica Hospital de Pachuca, Hidalgo. El director del ISSSTE no especificó el monto de inversión de cada una de esas obras.

Equipos médicos y mantenimiento para 103 unidades del ISSSTE

La institución adquirirá 130 equipos médicos de alta tecnología para 103 unidades. La compra abarcará 69 tomógrafos, 53 mastógrafos, un acelerador lineal y siete resonadores magnéticos para hospitales de alta especialidad.

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El organismo informó que ya incorporó 166 equipos de rayos X y 243 electrocardiógrafos. También sumó 13 robots quirúrgicos: nueve Da Vinci y cuatro Rosa, estos últimos destinados a intervenciones de rodilla.

“Teníamos uno en el 20 de Noviembre; ahora tenemos nueve robots Da Vinci y cuatro robots Rosa”, explicó Batres al contrastar la capacidad previa con el número actual de dispositivos.

El ISSSTE instaló un nuevo acelerador lineal en Cuernavaca, Morelos. Ese equipo se utiliza en tratamientos de radioterapia y se suma a la compra que ahora contempla otro acelerador dentro del paquete de 120 días.

La estrategia incluirá la adquisición de 75 equipos electromecánicos. A ello se añadirá el mantenimiento de 5 mil aparatos de aire acondicionado y de 130 plantas de emergencia.

El programa prevé sustituir 21 elevadores y realizar mantenimiento preventivo a otros 87. Batres no detalló en qué hospitales o clínicas se ubican los equipos que serán reemplazados o intervenidos.

Ambulancias, camas y telemedicina en el balance 2025-2026

Antes de exponer las nuevas metas, el titular del ISSSTE presentó un balance de las acciones aplicadas entre 2025 y 2026. El organismo sustituyó 486 ambulancias antiguas por 710 vehículos nuevos, según el reporte.

El instituto incorporó 2 mil 275 camas eléctricas para hospitalización. También distribuyó 927 camillas radiotransparentes para salas de urgencias y 330 camas destinadas a unidades de cuidados intensivos.

Las unidades médicas recibieron mil sillones reclinables para urgencias y 70 autoclaves para esterilización. El funcionario destacó que el nuevo plan reforzará de nuevo las áreas donde se registra mayor demanda de atención.

Batres afirmó que se abrieron cinco cuartos azules para la interpretación masiva de mastografías. El ISSSTE también incorporó 879 equipos de telemedicina en el periodo señalado.

El organismo abrió cinco hospitales en Torreón, Coahuila; Tlajomulco, Jalisco; Acapulco, Guerrero; Tampico, Tamaulipas, y Cuernavaca, Morelos. Además, puso en operación 12 Unidades de Medicina Familiar y 133 consultorios.

El punto final de la estrategia plantea duplicar la cantidad de consultas realizadas mediante telemedicina. Batres sostuvo que esa herramienta permitirá ofrecer atención de especialidad a distancia.