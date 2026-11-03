México

Cómo saber si estás en la ley 73 o 97 del IMSS desde tu celular y de forma gratuita

Quienes empezaron a cotizar antes de julio de 1997 necesitan 500 semanas cotizadas para tramitar su pensión, mientras que quienes se dieron de alta después deben reunir 875 semanas durante este 2026 para poder jubilarse

El 1 de julio de 1997 marca la fecha que separa a los trabajadores entre la ley 73 y la ley 97.
El 1 de julio de 1997 marca la fecha que separa a los trabajadores entre la ley 73 y la ley 97.
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El IMSS ofrece una forma gratuita de identificar si una pensión corresponde a la ley 73 o a la ley 97 directamente desde el celular, a través de la aplicación IMSS Digital.

El trámite se llama Constancia de Semanas Cotizadas y funciona las 24 horas, sin necesidad de acudir a una oficina.

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El dato que define el régimen es la fecha de la primera cotización ante el instituto. Quien comenzó a cotizar antes del 1 de julio de 1997 pertenece a la ley 73; quien empezó después queda bajo la ley 97, de cuentas individuales. Esa fecha exacta queda registrada en la constancia que entrega la aplicación.

La diferencia entre ambos regímenes afecta directamente el monto y los requisitos de la pensión. La ley 73 exige 500 semanas cotizadas. La ley 97 exige 875 semanas durante 2026, cifra que aumenta 25 semanas cada año hasta llegar a 1,000 en 2031.

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Cartilla IMSS
La ley 73 exige 500 semanas cotizadas para acceder a una pensión por cesantía o vejez. (FOTOS: IMSS /CUARTOSCURO.COM)

Cómo encontrar y descargar la aplicación en un celular Android

El primer paso es ubicar en la pantalla del celular un ícono con forma de triángulo de colores llamado Play Store. Si no aparece a la vista, se debe deslizar el dedo hacia arriba desde la parte baja de la pantalla para ver todas las aplicaciones instaladas y buscarlo ahí.

Al abrir la Play Store aparece una lupa en la parte superior de la pantalla.

Hay que tocar esa lupa con el dedo y escribir, con el teclado que aparece abajo, las palabras IMSS Digital. Después se presiona la tecla con forma de lupa o flecha del teclado para iniciar la búsqueda.

La tienda Play Store se identifica por un ícono con forma de triángulo de colores. REUTERS/Marko Djurica/Illustration/File Photo
La tienda Play Store se identifica por un ícono con forma de triángulo de colores. REUTERS/Marko Djurica/Illustration/File Photo

En los resultados aparecerá una aplicación con el logo oficial del IMSS, generalmente de color guinda o verde, con el nombre IMSS Digital. Se debe tocar ese resultado una sola vez para abrir su página de descarga.

Dentro de esa página aparece un botón verde o azul que dice Instalar. Se presiona ese botón y se espera, sin tocar nada más, a que una barra de progreso se complete. Cuando termine, el botón cambiará y dirá Abrir.

El logo de la aplicación oficial es una huella con la iconografía del IMSS. (Foto: IMSS)
El logo de la aplicación oficial es una huella con la iconografía del IMSS. (Foto: IMSS)

Cómo encontrar y descargar la aplicación en un iPhone

En un iPhone, el proceso es similar pero la tienda se llama App Store, representada por un ícono azul con una letra A blanca estilizada. Se busca ese ícono entre las aplicaciones de la pantalla principal y se toca para abrirlo.

Dentro de la App Store, en la parte inferior de la pantalla aparece la palabra Buscar junto a una lupa. Se toca ahí y se escribe IMSS Digital en el recuadro que aparece arriba, usando el teclado que surge automáticamente.

En iPhone, el sistema puede solicitar huella digital, reconocimiento facial o contraseña para confirmar la descarga. REUTERS/Abdul Saboor
En iPhone, el sistema puede solicitar huella digital, reconocimiento facial o contraseña para confirmar la descarga. REUTERS/Abdul Saboor

Al encontrar la aplicación con el logo oficial del instituto, se toca el botón que dice Obtener, ubicado del lado derecho del nombre. El sistema puede pedir la huella digital, el reconocimiento facial o la contraseña del correo para confirmar la descarga, sin ningún costo.

Una vez instalada, en el iPhone basta con tocar el botón que dice Abrir para entrar directamente a la aplicación.

Además de consultar las semanas cotizadas, la aplicación también permite la gestión de citas y buscador de módulos cercanos. (YouTube/IMSS)

Qué datos pedir antes de empezar y cómo usarlos dentro de la app

Antes de abrir la aplicación conviene tener a la mano, escritos en un papel, tres datos: la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Número de Seguridad Social (NSS) y una dirección de correo electrónico.

El NSS aparece en la credencial del IMSS o en recibos de nómina anteriores; la CURP puede obtenerse en el portal gob.mx/curp si no se tiene a la mano.

La CURP puede obtenerse de forma gratuita en el portal oficial gob.mx/curp.
La CURP puede obtenerse de forma gratuita en el portal oficial gob.mx/curp.

Dentro de la aplicación, en la pantalla principal, aparece un listado de trámites. Hay que buscar el texto que dice Constancia de Semanas Cotizadas y tocarlo con el dedo una sola vez.

El sistema mostrará recuadros en blanco donde se debe escribir, en orden, el NSS, la CURP y el correo electrónico. Cada recuadro se activa al tocarlo, y el teclado del celular aparece automáticamente en la parte de abajo para escribir ahí.

El botón para iniciar la generación de la constancia aparece una vez llenados los tres campos solicitados. (Jesús Avilés/Infobae México)
El botón para iniciar la generación de la constancia aparece una vez llenados los tres campos solicitados. (Jesús Avilés/Infobae México)

Al terminar de llenar los tres recuadros, aparece un botón, generalmente al final de la pantalla, que dice Continuar o Generar constancia. Se presiona ese botón y se espera sin cerrar la aplicación.

Dónde ver el resultado y cómo leerlo

La aplicación genera un documento en formato PDF que puede abrirse en ese momento o llegar al correo electrónico registrado, dependiendo del modelo de celular.

Ese documento muestra el historial laboral completo: fechas de alta y baja con cada patrón, los registros patronales, la entidad donde estuvo cada centro de trabajo y el número total de semanas acumuladas desde 1982 a la fecha.

La fecha del primer registro afiliatorio dentro del documento determina si corresponde la ley 73 o la ley 97.
La fecha del primer registro afiliatorio dentro del documento determina si corresponde la ley 73 o la ley 97.

La fecha que importa buscar dentro de ese documento es la del primer registro ante el IMSS. Si esa fecha es anterior al 1 de julio de 1997, corresponde la ley 73. Si es posterior, corresponde la ley 97, sin posibilidad de elegir la ley 73 solo por preferencia.

Qué hacer si no hay celular inteligente o internet en casa

Quien no tenga celular inteligente ni acceso a internet puede acudir de forma presencial al Departamento de Prestaciones Económicas de la Subdelegación del IMSS que le corresponda, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas, y pedir ahí mismo el mismo documento sin costo.

El directorio de instalaciones del Instituto se puede consultar a través del enlace https://www.imss.gob.mx/directorio, en donde se localiza la más cercana al domicilio.

Una pareja de figuras de adultos mayores frente a pilas de monedas y dos alcancías de cerdito blancas, con el logotipo de IMSS al fondo.
El número telefónico 800 623 2323 ofrece atención para toda la República Mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existe la opción de marcar por teléfono al número 800 623 2323 y elegir la opción 3 del menú, línea de atención disponible para toda la República Mexicana, donde personal del instituto puede orientar sobre el trámite paso a paso.

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