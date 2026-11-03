Cifra de personas que celebró Día de Muertos y Fórmula 1 en calles de CDMX superó a la del Mundial 2026, afirma Clara Brugada

Una catrina monumental y sectores florales iluminados reciben a los asistentes a la ofrenda de Día de Muertos en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. (Gobierno CDMX)

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Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que la celebración del Día de Muertos y los eventos relacionados a la Fórmula 1 en la capital del país reunieron a una mayor cantidad de personas en las calles que la Copa Mundial de Futbol 2026, en junio pasado.

La mandataria capitalina explicó que la comparación se refiere a la presencia acumulada en calles, plazas y espacios públicos durante las celebraciones y el evento de la F1 en Paseo de la Reforma, que encabezó el piloto mexicano Sergio Pérez.

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“En menos tiempo tuvimos más concentración de gente en las calles que durante el Mundial. El Mundial duró más de un mes y aquí en diez días”, dijo en el Antiguo Palacio de Ayuntamiento.

En conferencia de prensa, Brugada Molina presentó el balance de las actividades culturales, turísticas y deportivas que se realizaron en los últimos 10 días, en las cuales, reportó, participaron ceca de 8 millones de personas y dejaron una derrama económica de 36 mil millones de pesos.

Mencionó que en ese mismo periodo, hubo una ocupación hotelera de hasta 100% en algunas zonas y que todos los eventos deportivos concluyeron con saldo blanco.

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Medio millón de turistas en un solo fin de semana

La jefa de Gobierno señaló que la capital recibió a más de medio millón de turistas y visitantes durante ese fin de semana. También afirmó que el número de turistas aumentó 22% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Solo en el fin de semana recibimos más de medio millón de turistas y visitantes. Tuvimos un gran incremento en solo un año de 22% en el número de turistas respecto al año pasado”.

Brugada sostuvo que el comportamiento turístico de 2026 coloca a la Ciudad de México entre los principales destinos para visitantes nacionales e internacionales.

“Nuestra ciudad está creciendo como destino turístico internacional y este año ha sido decisivo”.

F1 reunió a 405 mil personas

La jefa de Gobierno dijo que el Gran Premio de México reunió a 405 mil asistentes y se ubicó entre las competencias de Fórmula 1 con mayor afluencia en el mundo, además de que 400 medios y reporteros internacionales transmitieron el evento a 200 países.

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“El Gran Premio de Fórmula 1 batió récords de asistencia con 405 mil personas y se posiciona como el cuarto con mayor afluencia en todo el planeta”.

Brugada también destacó la exhibición gratuita de Sergio “Checo” Pérez en Paseo de la Reforma. De acuerdo con su balance, más de 100 mil personas asistieron a esa actividad.

“La exhibición abierta y gratuita del Checo Pérez en Reforma reunió a más de cien mil personas”.

La mandataria defendió que los eventos deportivos de alta convocatoria incluyan alternativas abiertas al público que no puede pagar una entrada al autódromo.

“Los grandes sueños deportivos deben de estar al alcance de quienes no pueden pagar un boleto”.

El Día de Muertos llevó ofrendas, desfiles y actividades a las alcaldías

El gobierno capitalino organizó actividades en el corredor Chapultepec-Reforma-Zócalo y en otras zonas de la ciudad. La programación incluyó el Desfile de Día de Muertos, alebrijes, la megaprocesión de catrinas, rodadas nocturnas, esculturas lumínicas y el sendero de cempasúchil en Chapultepec.

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“Hubo gran fiesta en paz en el gran corredor Chapultepec-Reforma-Zócalo, que se inundó de personas”.

Brugada destacó que el desfile reunió 47 carros alegóricos, bandas musicales y comparsas. La mandataria presentó el recorrido como uno de los actos centrales de la programación cultural.

“Disfrutamos de un carnaval de la memoria con 47 carros alegóricos, bandas musicales, comparsas que llenaron nuestras calles de un río humano, de arte, de danza, de tradición”.

Las actividades también incluyeron 80 ofrendas comunitarias en las Utopías y 44 propuestas descentralizadas en los Faros y territorios de paz. La mandataria afirmó que la celebración llegó a las 16 alcaldías.

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“Esta gran fiesta de Día de Muertos se descentralizó y llegó hasta el último rincón de la ciudad”.

En Tlatelolco, Brugada reportó una asistencia superior a 80 mil personas. En Xochimilco se organizaron recorridos en trajineras para visitar ofrendas instaladas sobre chinampas, además de rutas agroecológicas.

“También hasta Xochimilco se impulsaron recorridos en trajineras para disfrutar las ofrendas montadas sobre las chinampas y se desarrollaron rutas agroecológicas”.

Catrina Monumental permanecerá hasta la segunda mitad de noviembre

La Catrina Monumental del Zócalo fue uno de los puntos de mayor asistencia durante las celebraciones. La estructura alcanzó 33.41 metros de altura y obtuvo el récord Guinness como la figura de ese tipo más alta del mundo.

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“Ganamos el récord Guinness nuevamente y ha sido el gran éxito del Día de Muertos, tanto por su afluencia como por lo que ha significado en las redes sociales”.

La escultura fue construida con técnica de cartonería como parte de la Ofrenda Monumental. Su elaboración tomó nueve meses y contó con la participación de cerca de 180 personas, entre artistas, ingenieros, arquitectos, herreros, cartoneros y pintores.

La pieza iba a retirarse el 3 de noviembre, pero su permanencia se extendió por dos semanas. El desmontaje se prevé entre el 13 y el 16 de noviembre, aunque la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México aún no informó una fecha definitiva.

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Brugada vinculó la figura con el sentido crítico de la imagen creada por José Guadalupe Posada, al subrayar que la muerte no distingue entre poder, apellidos o privilegios.

“La Catrina Monumental nos recuerda que la muerte no se inclina ante el poder, que no reconoce títulos ni apellidos y que ante ella los privilegios se vuelven polvo”.

Más de 11 mil policías participaron en el operativo

La jefa de Gobierno afirmó que más de 11 mil policías se desplegaron en distintos puntos de la capital para atender las concentraciones de personas durante las actividades de Día de Muertos y Fórmula 1.

“Más de once mil policías se desplegaron en distintos puntos para cuidar a la población”.

Brugada reportó saldo blanco y atribuyó el resultado al trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de las demás dependencias capitalinas y de los asistentes.

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“Entre esa gran participación, se llevó a cabo en estos días, tuvimos saldo blanco. Repito, hubo saldo blanco”.

La mandataria agradeció a las trabajadoras y trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México que participaron en la organización, atención y vigilancia de los eventos.

“Un reconocimiento a todas las trabajadoras y trabajadores del Gobierno de la ciudad que hicieron posible esta gran conmemoración, este gran evento internacional”.