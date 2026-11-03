Con lectura y juegos tradicionales, Sheinbaum dará banderazo para evitar uso de celulares en escuelas

Este martes 3 de noviembre entra en vigor el decreto presidencial por el que se establece la prohibición del uso de dispositivos digitales en los planteles educativos de todo México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en su conferencia matutina que irá a una escuela en la Ciudad de México para dar banderazo a esta iniciativa y leer en el centro educativo.

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