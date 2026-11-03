México

Con lectura y juegos tradicionales, Sheinbaum dará banderazo para evitar uso de celulares en escuelas

La presidenta Claudia Sheinbaum recuerda que hoy entran en vigor los lineamientos para regular el uso de dispositivos en las aulas

Claudia Sheinbaum detrás de un atril con el escudo de México y dos micrófonos, con la bandera nacional en el fondo
La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum ofrece declaraciones desde un atril oficial flanqueado por la bandera nacional. (Presidencia)
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Este martes 3 de noviembre entra en vigor el decreto presidencial por el que se establece la prohibición del uso de dispositivos digitales en los planteles educativos de todo México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en su conferencia matutina que irá a una escuela en la Ciudad de México para dar banderazo a esta iniciativa y leer en el centro educativo.

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