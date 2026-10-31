México

Diputado de Morena pide prisión para la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei

El morenista Alfonso Ramírez Cuéllar consideró que los señalamientos contra la exfuncionaria deben ir hasta las últimas consecuencias

El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió prisión para Guadalupe Taddei. Crédito: INE
El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió prisión para Guadalupe Taddei. Crédito: INE
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Este viernes, el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, consideró que como parte de las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en contratos en el Instituto Nacional Electoral (INE), la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei debe ir a prisión.

Desde el punto de vista de Ramírez Cuéllar, a la exfuncionaria se le deben fincar responsabilidades y la Fiscalía General de la República (FGR) debe abrir una investigación de oficio.

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“La señora Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel, deben de fincársele responsabilidades administrativas y también responsabilidades penales, la Fiscalía General de la República debe abrir una investigación de oficio y debe intervenir de manera inmediata y directa en el aseguramiento de los bienes y las cuentas de los grupos y las empresas que aquí hemos conocido como proveedoras”, dijo el legislado.

Diputado de Morena pide prisión para Guadalupe Taddei

Las declaraciones del diputado morenista subieron de tono cuando no descartó que se vaya a abrir un “maxiproceso”; al tiempo que puso en el centro de la discusión a los anteriores titulares del Órgano Interno de Control (OIC) del INE y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

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(Foto: Cortesía Cámara de Diputados)
El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar elevó el tono de la discusión sobre lo que ocurre en el INE. (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

“Vamos a abrir un maxiproceso, el país necesita que se abra un maxiproceso; creo que el anterior titular del Órgano Interno de Control y el anterior Auditor Superior de la Federación nos deben información más clara porque la presencia de este cártel y de este sistema de coyotaje empezó a fraguare desde hace muchos años y nadie debe ser exculpado”, planteó Ramírez Cuéllar.

Comparece titular del OIC del INE en la Cámara de Diputados

Cabe señalar que dicho planteamiento, lo hizo Ramírez Cuéllar durante la comparecencia ante la Cámara de Diputados de Víctor Hugo Cervante, titular del OIC del INE.

Durante la comparecencia, el diputado oficialista consideró que la renuncia de Taddei a la presidencia del árbitro electoral no debe significar el cierre de las investigaciones ni impedir que se determinen posibles responsabilidades.

Ramírez Cuéllar urge actuar con prontitud ante escándalos de corrupción en el INE

Además, el vicecoordinador morenista destacó la necesidad de actuar con prontitud, sobre todo, ante la cercanía de las elecciones de 2027, para las que solo restan 219 días.

“Tenemos que actuar con contundencia y profundidad. Los indicios que se han presentado obligan a investigar hasta el final, esclarecer las irregularidades y determinar las responsabilidades administrativas y penales de todas las personas involucradas, sin excepciones ni privilegios.

“Lo que hoy ocurre en el INE y las condiciones de funcionamiento de los organismos públicos locales electorales deben llevarnos a revisar de fondo el régimen de responsabilidades de las autoridades públicas, incluidos los gobernadores”, agregó el diputado federal.

Cinco empresas obtuvieron contratos del INE por más de dos mil millones de pesos

Hoy, el titular del OIC del INE, Víctor Hugo Cervante Contreras, confirmó que entre 2014 y 2025, cinco empresas obtuvieron contratos por dos mil 461 millones de pesos.

“Nosotros hemos detectado que, al menos, de 2014 hasta 2025, cinco empresas con vínculos entre sí, es decir, comparten representantes legales y socios, han sido competencia y recibieron contratos alrededor por dos mil 461 millones de pesos”, explicó el funcionario.

Hombre con traje oscuro, camisa blanca y corbata azul que habla ante un micrófono de cuello flexible con luz roja encendida.
Víctor Hugo Cervante Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las empresas señaladas?

Las empresas en cuestión y que también son señaladas de simular competencia son:

  • Cajas Graf, Corporativo ZEG.
  • Comercializadora JVLY.
  • Formas Finas y Materiales.
  • Seriplast de México.

“En esta última empresa me gustaría hacer hincapié, porque esta empresa justamente fue de las principales proveedoras de la anterior administración del INE”, sostuvo Cervante Contreras.

Los consorcios antes mencionados, al mismo tiempo, han colaborado con al menos 20 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

Algunas compañías comparten apoderados legales

Asimismo, el funcionario del INE reveló que algunas de las cinco empresas comparten apoderados legales.

“¿Cuál es el patrón que nosotros hemos identificado? Todos estos apoderados o representantes legales se comparten en estas empresas, es decir, José Alfredo Hernández Casillas aparece en Cajas Graf, pero también aparece en Seriplast, Raymundo (Francisco Hernández Casillas).

“Es decir, estamos en un escenario de colusión o, bueno, de simulación en el que existen empresas únicas, pero en realidad están diseminadas en este grupo de cinco empresas”, expuso.

Parece que el oficialismo sí quiera fuera del INE a Guadalupe Taddei, tan es así, que el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió prisión para la exconsejera presidenta.

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