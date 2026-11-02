México

Aclara FGR que suspensión en el caso de Ernesto Ruffo no significa que se haya terminado su proceso penal: “la investigación en su contra continúa”

La Fiscalía General de la República descartó cualquier carpetazo dentro del expediente por robo de combustible

El exgobernador de Baja California cumplirá la prisión domiciliaria en un inmueble heredado por sus padres. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel
El exgobernador de Baja California cumplirá la prisión domiciliaria en un inmueble heredado por sus padres. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel
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La Fiscalía General de la República (FGR) de México salió al cruce de versiones periodísticas sobre una suspensión judicial definitiva otorgada a Ernesto Ruffo Apel en una causa por delitos en materia de hidrocarburos. El organismo aclaró que ese beneficio no representa el cierre del proceso penal en su contra.

La aclaración llegó a través de un comunicado de prensa fechado el 1 de noviembre de 2026, identificado como el boletín 770/26.

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El origen de la controversia judicial

Según el comunicado, el pasado 29 de octubre un juez otorgó una suspensión definitiva a favor de Ernesto Ruffo en el marco de la causa penal que se sigue en su contra.

La suspensión definitiva no equivale al fin del proceso penal contra Ruffo Apel: su único efecto es pausar momentáneamente el procedimiento una vez concluida la etapa intermedia, hasta que se resuelva el juicio de amparo que la originó. Esto impide que la causa avance a la etapa de juicio oral mientras ese trámite legal siga pendiente.

Aclara FGR que suspensión en el caso de Ernesto Ruffo no significa que se haya terminado su proceso penal: "la investigación en su contra continúa". FGR
Aclara FGR que suspensión en el caso de Ernesto Ruffo no significa que se haya terminado su proceso penal: "la investigación en su contra continúa". FGR

La FGR precisó que Ernesto Ruffo se encuentra vinculado a proceso por su posible participación en delitos relacionados con hidrocarburos. La investigación en su contra, remarcó el organismo, continúa activa.

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La resolución fue dictada por la jueza Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro del expediente 1085/2026.

El alcance real del beneficio otorgado

La Fiscalía insistió en diferenciar entre una suspensión del procedimiento y una resolución favorable al imputado. De acuerdo con el comunicado, la medida judicial solamente detiene de forma temporal el avance de la causa, sin que esto implique un sobreseimiento ni una resolución de fondo sobre la responsabilidad penal.

El mecanismo descrito por la Fiscalía funciona de la siguiente manera: una vez que concluye la etapa intermedia del proceso penal, el caso queda en pausa hasta que un tribunal resuelva el juicio de amparo promovido por la defensa. Solo después de esa resolución podrá determinarse si el proceso avanza hacia la etapa de juicio oral.

“La Fiscalía General de la República continuará sus investigaciones, hasta llevar a las personas responsables del caso ante la justicia”, dijo la Fiscalía en su comunicado.

Información en desarrollo...

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