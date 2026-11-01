México

Famosos mexicanos que murieron en Día de Muertos: las figuras del espectáculo que partieron el 1 y 2 de noviembre

Siete figuras del cine, la televisión y la música en México fallecieron el 1 y el 2 de noviembre, en plena conmemoración de Todos los Santos y Fieles Difuntos

Magda Rodríguez, Jorge Vargas y Adriana Laffan fallecieron durante las fechas de las festividades de Todos los Santos y Fieles Difuntos.
Magda Rodríguez, Jorge Vargas y Adriana Laffan fallecieron durante las fechas dedicadas a las festividades de Todos los Santos y Fieles Difuntos. (Especial )
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Las festividades mexicanas dedicadas a los difuntos registran la muerte de diversas figuras del espectáculo nacional que perdieron la vida el 1 y el 2 de noviembre.

El catálogo luctuoso de estas dos fechas concentra decesos ocurridos entre 1978 y 2023, con causas médicas que van desde paros cardíacos hasta complicaciones respiratorias y procesos oncológicos. Siete personalidades de la televisión, el cine y la música fallecieron durante estas jornadas.

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Magda Rodríguez y Lucy Tovar fallecieron en la misma jornada de 2020

La productora de televisión Magda Rodríguez murió el 1 de noviembre de 2020 en la Ciudad de México a los 57 años. Los reportes médicos establecieron que la causa del deceso fue un choque hipovolémico derivado de un sangrado en el tubo digestivo.

Rodríguez dirigía la producción del programa matutino “Hoy” de Televisa al momento de su muerte. Su carrera abarcó cuatro décadas en la pantalla chica con proyectos como “Enamorándonos”, “Guerreros 2020″ y “Con sello de mujer”.

Andrea Rodríguez se encuentra al mando de "Hoy" desde finales de 2020, cuando falleció su hermana Magda (Foto: Televisa)
Los reportes médicos establecieron que la causa del deceso fue un choque hipovolémico derivado de un sangrado en el tubo digestivo.(Foto: Televisa)

Ese mismo domingo 1 de noviembre de 2020 se confirmó la muerte de la actriz Lucy Tovar a los 68 años en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. La intérprete sufrió un paro cardíaco tras padecer infecciones recurrentes en las vías respiratorias y en el estómago.

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Tovar perteneció a una estirpe ligada a los inicios del cine sonoro como sobrina de Lupita Tovar. En su carrera profesional sumó créditos en el largometraje “Mecánica nacional” y en telenovelas como “Corazón salvaje” y “Extraños caminos del amor”.

Lucy Tovar
Tovar perteneció a una estirpe ligada a los inicios del cine sonoro. (Archivo)

Jorge Vargas murió en la fecha de los fieles difuntos tras complicaciones médicas

El actor y cantante Jorge Vargas falleció el 2 de noviembre de 2009 en el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México a los 68 años. Una bacteria intrahospitalaria complicó su recuperación tras una cirugía por cáncer de colon.

Vargas debutó a los siete años en la película “El precio de la gloria” bajo la tutela de su tío, el actor Ernesto Alonso. En su vida adulta interpretó villanos en melodramas como “María Isabel”, “Amor real” y “Destilando amor”.

En la industria musical, el intérprete grabó baladas románticas en las décadas de 1970 y 1980. Estuvo casado con la cantante Lupita D’Alessio, con quien procreó dos hijos antes de continuar su trayectoria como solista.

Estuvo casado con la cantante Lupita D’Alessio, con quien procreó dos hijos antes de continuar su trayectoria como solista. (Archivo)
Estuvo casado con la cantante Lupita D’Alessio, con quien procreó dos hijos antes de continuar su trayectoria como solista. (Archivo)

Adriana Laffan permaneció hospitalizada antes de su deceso en 2023

La actriz Adriana Laffan murió el 1 de noviembre de 2023 en un hospital de la Ciudad de México a los 63 años. La causa del deceso fue una neumonía que la mantuvo bajo observación médica durante varias semanas.

Laffan egresó del Instituto Nacional de Bellas Artes e inició su paso por la televisión en melodramas y series de comedia como “Cachún cachún ra ra!”. Su papel de mayor difusión masiva fue la madre del personaje Palillo en la telenovela infantil “Carrusel”.

La intérprete participó además en producciones cinematográficas como el largometraje histórico “Cuartelazo”, de Alberto Isaac, y colaboró en episodios unitarios de “Mujer, casos de la vida real” y “La rosa de Guadalupe”.

La mexicana participó en grandes telenovelas de la televisora de San ángel, como “El derecho de nacer”, “Porque el amor manda”, “Carrusel", "Clase 406" y "Alegrijes y rebujos" Adriana Laffan
La causa del deceso fue una neumonía que la mantuvo bajo observación médica durante varias semanas. (Archivo)

Pedro Plascencia y los actores de reparto completan el registro

El pianista y arreglista Pedro Plascencia Ramírez murió el 2 de noviembre de 2016 a los 85 años a consecuencia de cáncer. Plascencia fungió como director musical de Juan Gabriel durante más de 20 años en auditorios de América y Europa.

Plascencia estuvo casado con la actriz Carmen Salinas durante doce años y concibió arreglos orquestales para el repertorio de la música popular mexicana de la segunda mitad del siglo XX.

Plascencia fungió como director musical de Juan Gabriel durante más de 20 años en América y Europa.
Plascencia fungió como director musical de Juan Gabriel durante más de 20 años en auditorios de América y Europa. (IG: carmensalinas_56)

El 1 de noviembre de 1978 falleció el actor cómico Armando Arriola, conocido en los teatros de revista y en la Época de Oro como Arriolita. Arriola sumó más de 50 participaciones en el cine nacional al lado de comediantes populares.

El actor y argumentista Jorge Humberto Robles murió el 1 de noviembre de 1983 en la capital del país. Robles intervino en producciones del cine independiente mexicano como Pafnucio Santo, El infierno de todos tan temido y el guion del filme El tres de copas.

Los nombres de estas personalidades integran de manera periódica las ofrendas monumentales que la Asociación Nacional de Actores y los foros de Televisa San Ángel instalan cada mes de noviembre en memoria de los miembros del gremio artístico.

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