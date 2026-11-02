Detienen a tres hombres por realizar una construcción irregular en una zona protegida de Tláhuac: fiscalía investiga delitos contra el ambiente

Detienen a tres hombres por realizar una construcción irregular en zona protegida de Tláhuac: fiscalía investiga delitos contra el ambiente. SSC

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres por una presunta construcción irregular en suelo de conservación, en el Paraje Pozos, alcaldía Tláhuac. El operativo se realizó en coordinación con personal de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Los detenidos tienen 56, 39 y 26 años. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), que determinará su situación jurídica.

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Cómo se originó el operativo y la detención

Los hechos ocurrieron este 1 de noviembre. De acuerdo con el comunicado oficial, autoridades ejidales alertaron a los oficiales mediante una llamada telefónica sobre varias personas que realizaban trabajos de construcción en suelo de conservación.

El aviso señaló como punto exacto el cruce de las calles Mar de la Fecundidad y Circo Arzaquel, en el Paraje Pozos. Los policías de la SSC se trasladaron de inmediato al lugar tras recibir el reporte.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con personal de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCorenadr), dependiente de la Sedema. Ese personal confirmó que efectivamente se realizaban trabajos de construcción en la zona.

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Con esa confirmación, los oficiales procedieron a detener a los tres hombres. Se les informaron sus derechos constitucionales antes de trasladarlos ante la FIDAMPU.

Carpeta de investigación y postura oficial

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito contra el ambiente. La indagatoria está relacionada con la posible ocupación de suelo de conservación y cambio de uso de suelo.

Detienen a tres hombres por realizar una construcción irregular en zona protegida de Tláhuac: fiscalía investiga delitos contra el ambiente. SSC

Como parte de las diligencias, se recabó la entrevista del primer respondiente. Además, se solicitó la intervención de personal pericial en fotografía, criminalística, impacto ambiental, arquitectura e identificación forense.

El Gobierno de la Ciudad de México refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada para proteger las zonas de conservación de la capital. La administración capitalina señaló su intención de prevenir acciones que atenten contra el ecosistema.

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Qué es el suelo de conservación y por qué está protegido

El suelo de conservación es una de las dos grandes categorías administrativas en las que se divide el territorio de la Ciudad de México, junto con el suelo urbano. Según la Sedema, esta clasificación corresponde a zonas que, por sus características ecológicas, proveen servicios ambientales necesarios para el mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes de la capital, de acuerdo con la Ley Ambiental de la Ciudad de México.

Esta categoría ocupa 87.297,1 hectáreas, lo que equivale a alrededor del 59% del territorio de la ciudad, y se concentra principalmente al sur y suroriente. En el caso de Tláhuac, la alcaldía alberga aproximadamente el 7,2% de esa superficie protegida.

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Detienen a tres hombres por realizar una construcción irregular en zona protegida de Tláhuac: fiscalía investiga delitos contra el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El suelo de conservación permite la recarga de los mantos acuíferos que abastecen a la capital, alberga más del 12% de la biodiversidad nacional del país y aporta alimentos mediante la agricultura rural, según datos de la Sedema. También contribuye a mitigar los efectos del cambio climático y a regular el clima urbano.

Dentro de esta categoría se ubican 18 de las 27 Áreas Naturales Protegidas con las que cuenta la Ciudad de México. En Tláhuac, parte del suelo de conservación forma parte de la Sierra de Santa Catarina, una formación volcánica declarada Zona de Conservación Ecológica en 2003, que alberga ecosistemas como matorrales xerófilos y cuyos suelos volcánicos favorecen la infiltración de agua de lluvia.

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El Paraje Pozos se ubica dentro del territorio de la alcaldía Tláhuac, que según datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) tiene el 75,81% de su superficie clasificada como suelo de conservación, equivalente a 6.469,82 hectáreas.

Ese régimen de protección responde a que el suelo de conservación de Tláhuac posee zonas de recarga hidrológica consideradas importantes para el ciclo del agua de la ciudad, de acuerdo con la PAOT. La normatividad ambiental vigente prohíbe, dentro de esta categoría de suelo, el entubamiento, la desviación, la contaminación y la obstrucción de cauces, manantiales, lagunas y otros cuerpos de agua.

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