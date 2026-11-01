México

Marina capacitó a fuerzas de élite de Harfuch para combatir al narco: “La delincuencia organizada corrompe, hace daño y trae mal a nuestro país”

El secretario de Seguridad llamó a fortalecer la preparación y coordinación de las fuerzas federales

Omar Garcia Harfuch Marina Narco en México Seguridad
Se graduaron 166 elementos que concluyeron cursos de especialización en operaciones militares y tácticas de combate (foto: SSPC)
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La delincuencia organizada corrompe, hace daño y representa una amenaza para México, advirtió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al encabezar junto con autoridades de la Secretaría de Marina (Semar) la graduación de 166 elementos que concluyeron cursos de especialización en operaciones militares y tácticas de combate.

Durante la ceremonia de clausura y graduación, realizada en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), ubicado en San Luis Carpizo, Campeche, el funcionario federal llamó a los graduados a asumir con responsabilidad las nuevas capacidades adquiridas para enfrentar las amenazas de la delincuencia organizada y proteger a la población.

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“La delincuencia organizada corrompe, hace daño y trae mal a nuestro país. La convicción y la misión de ustedes es neutralizar estas amenazas, servir a nuestro país y proteger a los millones de mexicanas y mexicanos que viven en él”, expresó García Harfuch.

El titular de la SSPC reconoció el esfuerzo de los participantes, quienes concluyeron una etapa de formación especializada que busca fortalecer las capacidades operativas de las instituciones federales encargadas de la seguridad pública y la defensa nacional.

Harfuch destaca coordinación

Omar Garcia Harfuch Marina Narco en México Seguridad
Omar Garcia Harfuch Marina Narco en México Seguridad

En su mensaje, García Harfuch subrayó que la preparación de los elementos de seguridad no solamente implica adquirir conocimientos técnicos, sino también asumir una mayor responsabilidad frente a los desafíos que enfrenta el país.

El secretario agradeció al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina y Alto Mando de la Armada de México, por el respaldo y la colaboración permanente con la SSPC para fortalecer la capacitación del personal de seguridad.

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Asimismo, destacó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y mediante los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, la coordinación entre las instituciones federales se ha consolidado como una herramienta para combatir a los grupos criminales.

Como parte de los resultados de esta estrategia, el funcionario aseguró que la coordinación institucional ha contribuido a conseguir una reducción de 53 por ciento en los homicidios dolosos.

Por igual, insistió en que los elementos graduados deberán poner sus conocimientos al servicio de la población y actuar con compromiso frente a las amenazas que representa el crimen organizado.

Gradúan a 166 elementos en cursos especializados de Marina y SSPC

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166 elementos que concluyeron cinco cursos impartidos en las instalaciones del CENCAEIM (foto: SSPC)

Durante la ceremonia se reconoció a 166 elementos que concluyeron cinco cursos impartidos en las instalaciones del CENCAEIM, como parte de los esfuerzos de capacitación y cooperación entre la Marina y la Secretaría de Seguridad.

Del total de graduados, 152 pertenecen a la Armada de México y 14 forman parte de la Unidad Nacional de Operaciones (UNO) de la SSPC.

Los participantes concluyeron los cursos Básico de Fusileros Paracaidistas; Doblado y Mantenimiento de Paracaídas; Rappel y Soga Rápida; Técnicas de Tiro Básico y de Combate, así como Operaciones Especiales en Áreas Urbanas.

Estas especialidades permiten ampliar los conocimientos y habilidades del personal en actividades que requieren disciplina, precisión, coordinación y capacidad de respuesta ante escenarios operativos complejos.

Uno de los momentos centrales fue la transición de casco a boina, ceremonia que simboliza la conclusión de una etapa de preparación y la asunción de mayores responsabilidades dentro del servicio.

Marina llama a mantener disciplina y preparación permanente

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Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (SSPC)

Por su parte, el secretario de Marina resaltó particularmente la participación de los integrantes de la SSPC en los cursos impartidos por la Armada de México, al considerar que compartir conocimientos y experiencia contribuye a fortalecer las capacidades del Estado mexicano.

Morales Ángeles destacó que la formación en estas especialidades exige precisión, disciplina y conocimiento, por lo que los nuevos graduados deberán mantener un comportamiento profesional y actuar con estricto apego a la ley.

Al dirigirse a los participantes, señaló que la especialización no debe limitarse a la obtención de una constancia, sino que debe reflejarse en el desempeño cotidiano, el trabajo en equipo y la capacidad para tomar decisiones ante situaciones que demandan preparación y criterio.

También pidió a los elementos mantener los valores de profesionalismo, lealtad y honor, al tiempo que recordó que cada nueva capacidad representa una responsabilidad mayor frente a la sociedad.

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