Activista denuncia al menos 30 envenenamientos de perros en Xochimilco durante 2026

Productores agrícolas arrojarían cebos con sustancias tóxicas para alejar a los animales de las siembras. Foto: (Gobierno de la CDMX)

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Karina Cortés denunció una práctica de envenenamiento contra perros en Xochimilco, donde productores arrojarían cebos tóxicos para impedir que los animales se acerquen a los cultivos.

La encargada de Comunidad Pro Canina señaló que tiene conocimiento de al menos 30 casos de perros envenenados durante 2026, de acuerdo con información publicada por La Jornada este 1 de noviembre.

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De acuerdo con la declaración de Cortés, los agresores arrojarían bolsas con pellejos de pollo envenenados dentro de los predios agrícolas. Ante los casos, habitantes de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco, realizan una campaña para advertir que el maltrato y el envenenamiento de animales son delitos que pueden sancionarse con cárcel.

La activista afirmó que la Fiscalía General de Justicia y la alcaldía Xochimilco no han investigado ni frenado los hechos. Un vigilante de la zona calcula que durante 2025 fueron envenenados alrededor de 50 animales, mientras algunas víctimas no formalizaron sus denuncias por burocracia y desconocimiento del protocolo.

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SSC detiene a hombre de 58 años por presuntamente envenenar perros en la Condesa con cebos de insecticida

Las autoridades capitalinas localizaron al sospechoso mediante grabaciones del C2 y lo turnaron ante el agente ministerial. Foto: SSC

La SSC detuvo este viernes 30 de octubre a un hombre de 58 años señalado por abandonar cebos con presunto veneno en la Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. Las autoridades investigan si habría actuado como represalia porque uno de sus hijos habría sido atacado por un perro en días previos.

El caso dejó cuatro perros muertos tras consumir sustancias tóxicas cerca del Parque España y sus alrededores. Dos perras, Kiara y Siberia, sobrevivieron y permanecen bajo observación médica en la clínica veterinaria Vetme, donde presentan evolución favorable.

Cámaras permitieron identificar al presunto responsable

Las autoridades investigan si la colocación de veneno en el Parque España responde a una represalia tras el presunto ataque de un perro a un hijo del sospechoso. Foto: SSC CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los reportes comenzaron el pasado 27 de octubre, cuando personal de una clínica veterinaria de la calle Pachuca solicitó apoyo porque varios perros recibían tratamiento luego de presentar malestares durante sus paseos por el parque.

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Policías, integrantes de la Brigada de Vigilancia Animal y autoridades de la alcaldía realizaron recorridos en la zona. Durante esas inspecciones localizaron un trozo de salchicha con una píldora azul, que podría estar relacionado con las intoxicaciones.

El análisis de las cámaras del Centro de Comando y Control C2 permitió ubicar a una persona que presuntamente dejó alimentos contaminados en las inmediaciones del Parque España. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, también entregó imágenes y otros elementos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Las indagatorias establecieron que los cebos consistían en embutidos como salami, chorizo, longaniza o salchicha, con cápsulas ocultas en su interior. Los peritajes detectaron metomilo, una sustancia utilizada como insecticida y acaricida que puede resultar mortal para los animales si se administra de forma inadecuada o en dosis específicas.

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Fueron localizados 14 cebos por las autoridades: cuatro dentro del Parque España y 10 en calles cercanas. El jueves también encontraron un pedazo de salami con una pastilla azul en la esquina de Juan Escutia y Amatlán, después de que un ciudadano alertó a los agentes sobre el alimento abandonado en una banqueta.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público

El consumo de sustancias tóxicas en los alrededores del Parque España provocó la muerte de cuatro perros y dejó a dos perras bajo atención veterinaria. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

La mañana de este viernes, oficiales ubicaron al hombre en el cruce de Atlixco y Juan Escutia, al coincidir con las características físicas obtenidas mediante las grabaciones. Durante una revisión preventiva, el sujeto comenzó a insultar y a agredir físicamente a los uniformados, de acuerdo con la SSC.

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Policías lo aseguraron, le informaron sus derechos constitucionales y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. La detención ocurrió mientras continuaba la carpeta de investigación por los alimentos encontrados en parques, jardineras y calles de la colonia.

La Fiscalía capitalina abrió la indagatoria por maltrato o crueldad contra animales no humanos. El expediente contempla las declaraciones de las personas propietarias de los perros afectados, diligencias ministeriales, la intervención de la Policía de Investigación y análisis periciales sobre los alimentos asegurados.

Dueños de dos de los animales fallecidos presentaron denuncias que permitieron realizar las necropsias. Las autoridades buscan contactar a los propietarios de los otros dos perros que murieron por las presuntas intoxicaciones.

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Personal especializado en medicina veterinaria participa en las actuaciones para determinar si los cebos asegurados contienen la sustancia que provocó los padecimientos y fallecimientos de los animales.

Los cebos tóxicos ponen en riesgo a mascotas, fauna y personas

El especialista Nahum Orocio Alcántara advirtió que el envenenamiento de fauna constituye un problema de seguridad pública y ambiental. Foto: SSC CDMX

Nahum Orocio Alcántara, coordinador universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana, advirtió que el caso debe analizarse como un asunto de seguridad pública y protección ambiental, además de maltrato animal.

El académico explicó que la colocación deliberada de sustancias capaces de causar sufrimiento o muerte está prohibida por la legislación de la Ciudad de México.

Los riesgos no se limitan a perros y otras mascotas que recorren las áreas verdes. Aves, pequeños mamíferos y otras especies de fauna silvestre pueden consumir los productos o tener contacto con ellos al buscar alimento o refugio.

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Personas también podrían exponerse de forma accidental a las sustancias. Por ello, la presencia de posibles cebos en parques y calles representa un riesgo para quienes usan esos espacios, así como para las especies que habitan los ecosistemas urbanos.