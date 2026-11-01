SEP rechaza que las Becas para el Bienestar alejen a estudiantes de las aulas

La SEP sostuvo que las Becas para el Bienestar benefician a más de 19.5 millones de estudiantes con una inversión de 136.9 mil millones de pesos. (Gobierno de México)

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La SEP rechazó este 1 de noviembre que las Becas para el Bienestar alejen a estudiantes de las aulas y sostuvo que los apoyos económicos alcanzan a más de 19.5 millones de estudiantes, con una inversión de 136.9 mil millones de pesos este año.

Afirmó la SEP que la cifra sobre una caída de 12% en la matrícula de varones de bachillerato no corresponde a un posicionamiento de la UNESCO ni refleja los resultados del actual sistema de becas.

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En un comunicado, la Secretaría de Educación Pública respondió a la nota titulada “Becas de la 4T ahuyentan a estudiantes: Unesco; cae 12% matrícula en varones en bachillerato” de El Universal.

La SEP aseguró que el esquema vigente sustituyó los apoyos focalizados y los criterios discrecionales por un derecho universal para estudiantes, sin distinción por la condición económica de sus familias.

De acuerdo con la secretaría, las becas forman parte de la política educativa del Estado mexicano desde 2019 y cuentan con sustento constitucional. La SEP afirmó que el modelo anterior condicionaba los apoyos a criterios socioeconómicos y excluía a millones de alumnos.

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El abandono en bachillerato bajó de 14.5% a 9.3%

La tasa de abandono en educación media superior descendió de 14.5% a 9.3% entre los ciclos 2017-2018 y 2024-2025. (Archivo Infobae)

La Secretaría de Educación Pública señaló que la tasa de abandono en educación media superior pasó de 14.5% en el ciclo 2017-2018 a 9.3% en 2024-2025. Esto representa una reducción de 5.2 puntos porcentuales, de acuerdo con el posicionamiento.

Para el ciclo escolar 2026-2027, el registro de la Beca Universal Benito Juárez superó 1.8 millones de estudiantes. La cifra contrasta con el promedio de 1.5 millones registrado en ciclos anteriores, indicó la dependencia.

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