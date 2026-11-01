México

SEP rechaza que las Becas para el Bienestar alejen a estudiantes de las aulas

La dependencia sostiene que los apoyos económicos benefician a más de 19.5 millones de alumnos

Las Becas Bienestar ampliarán su cobertura este 2026 y abrirán un próximo periodo de registros (Gobierno de México)
La SEP sostuvo que las Becas para el Bienestar benefician a más de 19.5 millones de estudiantes con una inversión de 136.9 mil millones de pesos. (Gobierno de México)
Guardar

La SEP rechazó este 1 de noviembre que las Becas para el Bienestar alejen a estudiantes de las aulas y sostuvo que los apoyos económicos alcanzan a más de 19.5 millones de estudiantes, con una inversión de 136.9 mil millones de pesos este año.

Afirmó la SEP que la cifra sobre una caída de 12% en la matrícula de varones de bachillerato no corresponde a un posicionamiento de la UNESCO ni refleja los resultados del actual sistema de becas.

PUBLICIDAD

En un comunicado, la Secretaría de Educación Pública respondió a la nota tituladaBecas de la 4T ahuyentan a estudiantes: Unesco; cae 12% matrícula en varones en bachillerato” de El Universal.

La SEP aseguró que el esquema vigente sustituyó los apoyos focalizados y los criterios discrecionales por un derecho universal para estudiantes, sin distinción por la condición económica de sus familias.

De acuerdo con la secretaría, las becas forman parte de la política educativa del Estado mexicano desde 2019 y cuentan con sustento constitucional. La SEP afirmó que el modelo anterior condicionaba los apoyos a criterios socioeconómicos y excluía a millones de alumnos.

PUBLICIDAD

El abandono en bachillerato bajó de 14.5% a 9.3%

Dos personas caminan por una acera frente a una reja vertical amarilla con un edificio y sillas apiladas de fondo
La tasa de abandono en educación media superior descendió de 14.5% a 9.3% entre los ciclos 2017-2018 y 2024-2025. (Archivo Infobae)

La Secretaría de Educación Pública señaló que la tasa de abandono en educación media superior pasó de 14.5% en el ciclo 2017-2018 a 9.3% en 2024-2025. Esto representa una reducción de 5.2 puntos porcentuales, de acuerdo con el posicionamiento.

Para el ciclo escolar 2026-2027, el registro de la Beca Universal Benito Juárez superó 1.8 millones de estudiantes. La cifra contrasta con el promedio de 1.5 millones registrado en ciclos anteriores, indicó la dependencia.

Información en desarrollo

Temas Relacionados

SEPBecas Del BienestarEducación En MéxicoÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Activista denuncia al menos 30 envenenamientos de perros en Xochimilco durante 2026

La encargada de Comunidad Pro Canina sostiene que los ataques ocurren en terrenos de cultivo

Activista denuncia al menos 30 envenenamientos de perros en Xochimilco durante 2026

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 1 de noviembre: lluvias muy fuertes en Baja California y Sonora

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 1 de noviembre: lluvias muy fuertes en Baja California y Sonora

Cómo quitar las manchas de desodorante acumuladas en las playeras

Las manchas de desodorante acumuladas pueden volver rígidas y amarillas las axilas de una playera, incluso después de varios lavados

Cómo quitar las manchas de desodorante acumuladas en las playeras

Temblor hoy en México 1 de noviembre de 2026: Se reporta sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 1 de noviembre de 2026: Se reporta sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

EN VIVO | Primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo: Grecia Quiroz exige a Claudia Sheinbaum investigar “hasta las últimas consecuencias” el caso

Este 1 de noviembre se cumple un año del magnicidio contra el entonces presidente municipal

EN VIVO | Primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo: Grecia Quiroz exige a Claudia Sheinbaum investigar “hasta las últimas consecuencias” el caso
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: marchan en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: marchan en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo

Tras un año del asesinato de Carlos Manzo, esta es la tarea de cada eslabón de la cadena que terminó con la vida de Carlos Manzo

Caen por extorsión "El Chulo" y "El Gil", operadores de La Nueva Familia Michoacana en Toluca

A un año de Carlos Manzo, Tafolla acusa que Morena “necesita que venga Estados Unidos” para entregar a ‘narcopolíticos’

Se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo: así fue el crimen frente a decenas de personas que sacudió a Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Con grandes arcos de cempasúchil y mariposas: así se ve la tumba de Jenni Rivera este Día de Muertos

Con grandes arcos de cempasúchil y mariposas: así se ve la tumba de Jenni Rivera este Día de Muertos

De Inés Gómez Mont a Laura Bozzo: las celebridades que enfrentan o tuvieron ficha roja de la Interpol

Ring Royale 2: revelan quiénes son los influencers que pelearán en el evento de Poncho de Nigris

Exatlón México: Filtran nombre de quién sale eliminado hoy domingo 1 de noviembre del 2026

Así se vivió La Mole Horror Edition 2 con la estrella de It: Welcome to Derry y Magnus Mefisto

DEPORTES

GP México 2026 EN VIVO Fórmula 1: Kimi Antonelli se corona campeón y hace historia al ser el piloto más joven

GP México 2026 EN VIVO Fórmula 1: Kimi Antonelli se corona campeón y hace historia al ser el piloto más joven

Valtteri Bottas causa bandera roja en el Gran Premio de México

Ring Royale 2: revelan quiénes son los influencers que pelearán en el evento de Poncho de Nigris

Así fue el disfraz de Joker con el que Canelo Álvarez conquistó Halloween

La emotiva felicitación de Oleksandr Usyk a Canelo Álvarez tras su victoria contra Mbilli: “Sé cuanto esfuerzo le pusiste”