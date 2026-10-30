Mujeres al Volante y Expo Emprende Violeta: así impulsan el empleo y emprendimiento en BC

El gobierno impulsa la autonomía económica de las mujeres mediante capacitación laboral, oportunidades de emprendimiento y apoyos para proyectos productivos

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La capacitación para el trabajo y el impulso a los pequeños negocios forman parte de las estrategias implementadas en Baja California para ampliar las oportunidades económicas de las mujeres. A través de iniciativas como Mujeres al Volante y Expo Emprende Violeta, la administración estatal busca fortalecer sus habilidades laborales, promover el autoempleo y generar alternativas para alcanzar una mayor independencia financiera.

Estas acciones se integran a las políticas de bienestar y autonomía económica promovidas durante los cinco años de gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda, que también contemplan apoyos económicos, educación y mecanismos de protección para las bajacalifornianas.

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Entre los resultados reportados destaca la capacitación de más de 240 mujeres mediante el programa Mujeres al Volante, con actividades desarrolladas en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Por su parte, Expo Emprende Violeta ha abierto espacios para que beneficiarias puedan dar a conocer sus productos, comercializarlos y acceder a oportunidades de apoyo para desarrollar proyectos productivos.

Mujeres al Volante capacita a más de 240 mujeres en Baja California

Uno de los ejes para fortalecer la autonomía económica de las mujeres es el acceso a la capacitación laboral. En este sentido, el programa Mujeres al Volante busca ampliar las posibilidades de incorporación al mercado de trabajo mediante el desarrollo de habilidades relacionadas con la conducción.

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De acuerdo con la información del gobierno estatal, más de 240 mujeres han participado en esta iniciativa en Mexicali, Tijuana y Ensenada, tres de los municipios donde se ha desarrollado el programa.

Los programas Mujeres al Volante y Expo Emprende Violeta forman parte de las estrategias del gobierno de Baja California para impulsar la autonomía económica de las mujeres mediante capacitación laboral, oportunidades de emprendimiento y espacios para comercializar sus productos

La capacitación representa una alternativa para que las participantes adquieran conocimientos y herramientas que pueden facilitar su acceso a nuevas actividades laborales, además de ampliar sus posibilidades de independencia económica.

Este tipo de iniciativas forma parte de una estrategia más amplia para reducir las barreras que enfrentan las mujeres al buscar oportunidades de empleo y desarrollar actividades que les permitan generar ingresos propios.

Expo Emprende Violeta impulsa los negocios de mujeres

Otra de las iniciativas dirigidas a fortalecer la economía de las bajacalifornianas es Expo Emprende Violeta, un espacio en el que las mujeres beneficiarias tienen la oportunidad de exhibir y comercializar los productos que elaboran.

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La iniciativa busca acercar a las emprendedoras a posibles consumidores y generar condiciones para que sus proyectos tengan mayor visibilidad. Además, contempla oportunidades para acceder a apoyos destinados al desarrollo de proyectos productivos.

A través de estos espacios, las participantes pueden dar a conocer sus artículos, establecer contactos comerciales y explorar alternativas para ampliar sus actividades económicas.

El emprendimiento representa una vía para que las mujeres desarrollen sus propios negocios y generen recursos, particularmente cuando enfrentan dificultades para incorporarse a un empleo formal o necesitan compatibilizar sus actividades productivas con otras responsabilidades.

Tarjeta Violeta complementa los apoyos para la autonomía económica

Las acciones de capacitación y emprendimiento se complementan con Tarjeta Violeta, uno de los principales programas sociales dirigidos a las mujeres en Baja California.

Este esquema beneficia a 100 mil mujeres con un apoyo económico de 2 mil 600 pesos bimestrales. Además, el programa fue elevado a rango constitucional en la entidad, con el propósito de dar continuidad a este respaldo.

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De manera paralela, las beneficiarias pueden participar en pláticas formativas relacionadas con equidad de género, salud familiar y prevención de la violencia, así como en actividades para aprender nuevas artes y oficios.

La estrategia también incorpora el acceso a la educación. Para 2026, el gobierno estatal estableció la meta de apoyar a 14 mil 809 mujeres para iniciar, continuar o concluir sus estudios, desde educación básica hasta nivel superior.

En agosto de este año, beneficiarias de Tarjeta Violeta recibieron certificados de bachillerato, como parte de las acciones para ampliar sus oportunidades de preparación académica.

Los programas Mujeres al Volante y Expo Emprende Violeta forman parte de las estrategias del gobierno de Baja California para impulsar la autonomía económica de las mujeres mediante capacitación laboral, oportunidades de emprendimiento y espacios para comercializar sus productos

Capacitación, educación y emprendimiento como herramientas de independencia

Los programas Mujeres al Volante y Expo Emprende Violeta forman parte de una política estatal que busca atender distintas necesidades de las mujeres, desde el acceso a ingresos propios hasta la formación académica y el desarrollo de habilidades para el trabajo.

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A estas acciones se suman los servicios de protección y atención a víctimas de violencia. Los Centros de Justicia para las Mujeres de Tijuana, Mexicali y San Quintín han brindado más de 21 mil atenciones psicológicas, además de asesoría jurídica, acompañamiento social y refugio temporal para mujeres, niñas y niños.

Asimismo, el nuevo edificio del Escuadrón Violeta en Mexicali representó una inversión superior a 55 millones de pesos y cuenta con espacios para atención médica y psicológica, asesoría jurídica y resguardo de víctimas.

En materia de salud, la Ruta Rosa acerca mastografías gratuitas a los siete municipios de Baja California, mientras que las jornadas de detección de cáncer cervicouterino buscan contribuir a la prevención y atención oportuna.

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Como parte de estas políticas, también se ejercieron 500 millones de pesos del Bono de Género para proyectos de inclusión, equidad y empoderamiento.

Con estas iniciativas, el gobierno de Baja California busca ampliar las alternativas para que las mujeres accedan a capacitación, educación y oportunidades de negocio, con el objetivo de fortalecer su autonomía económica y sus condiciones de bienestar.