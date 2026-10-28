Qué se sabe sobre la presunta detención en NY de Natalia Rezende, esposa de Cuauhtémoc Blanco

Natalia Rezende, esposa de Cuauhtémoc Blanco, habría sido detenida en Nueva York por dinero no declarado

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Las autoridades migratorias de Estados Unidos habrían detenido a Natalia Rezende Moreira, esposa del diputado federal de Morena y exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, hace aproximadamente dos semanas en un aeropuerto de Nueva York.

La detención, según la versión publicada por Proceso, se dio tras detectarle una fuerte suma de efectivo presuntamente no declarada. El episodio habría derivado también en la revocación de su visa estadounidense.

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De acuerdo con fuentes consultadas por el medio, Natalia Rezende ya se encuentra en México, luego de que el propio Blanco realizara gestiones para su liberación tras ser notificado sobre la detención de la madre de sus hijos.

Natalia Rezende habría dicho que el dinero era para una donación religiosa

Natalia Rezende Moreira y Cuauhtémoc Blanco aplauden sentados en primera fila durante un evento público. (Natalia Rezende Moreira)

Según fuentes consultadas por Proceso, Natalia Rezende explicó a las autoridades que el efectivo estaba destinado a una donación para una iglesia cristiana a la que pertenece desde hace varios años. La cantidad exacta de dinero no se ha revelado hasta el momento.

En Estados Unidos no constituye un delito transportar más de 10,000 dólares en efectivo, pero sí existe la obligación de declarar esa cantidad ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La omisión puede derivar en la incautación del dinero y en consecuencias migratorias.

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La CBP determinó que Natalia Rezende “no era admisible”

De acuerdo con la información recabada por el mismo medio, la revisión inicial derivó en una inspección secundaria y una investigación migratoria y aduanera después de que las autoridades detectaran el efectivo. La CBP habría concluido que la esposa del diputado no era admisible en ese momento.

Natalia Rezende Moreira y Cuauhtémoc Blanco realizan el saludo civil con la mano sobre el pecho durante una ceremonia oficial. (Natalia Rezende Moreira)

Cuauhtémoc Blanco fue notificado del incidente y realizó gestiones para conseguir la liberación de la madre de sus hijos, de acuerdo con fuentes consultadas en el Congreso de la Unión. Natalia Rezende ya se encuentra en México.

Fuentes consultadas en Morena señalaron a Proceso que el episodio también habría derivado en la revocación de la visa estadounidense de Rezende. Hasta ahora no existe confirmación oficial de las autoridades de Estados Unidos sobre este punto.

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Cuauhtémoc Blanco niega la versión de Proceso

De acuerdo con el propio medio, el diputado Cuauhtémoc Blanco habría negado lo acontecido, limitándose a señalar que se trata “de un invento”, negándose a responder las preguntas.

Cuauhtémoc Blanco niega que su esposa haya sido detenida en Estados Unidos: “Es un tema político”. (IG: @ nataliadeblanco)

Proceso lo contactó vía telefónica y por mensaje de WhatsApp, sin embargo, no recibieron más respuestas por parte de Blanco.

En conversación con los medios de comunicación, Blanco negó rotundamente los hechos, asegurando que su esposa está en su casa tranquila, y que la versión se trata de un tema político.

“¿Tú crees que una persona, tanto tú como yo, va a llevar treinta, cuarenta, cincuenta mil dólares a Estados Unidos? Entonces, perdón lo que te voy a decir, pero es una estupidez”, dijo Cuauhtémoc Blanco.

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“Es falsa. Es un tema político. Y se los vuelvo a repetir, me importa un cacahuate lo que diga la prensa. Y aquí estoy, estoy más fuerte que nadie”, añadió el exfutbolista y político mexicano.

Natalia Rezende encabezó el DIF Morelos durante el gobierno de Blanco

Natalia Rezende Moreira ofrece un discurso desde un atril oficial durante una actividad del Sistema DIF en el estado de Morelos. (Natalia Rezende Moreira)

Natalia Rezende Moreira fue presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Morelos durante la administración estatal de Cuauhtémoc Blanco, quien gobernó la entidad entre 2018 y 2024. Blanco ocupa actualmente una diputación federal por Morena.

Hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente el monto de dinero que Rezende llevaba consigo, ni el nombre específico del aeropuerto neoyorquino donde ocurrió la intervención de las autoridades estadounidenses.

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El video de 2022 en el que denunció una agresión de Cuauhtémoc Blanco

No es la primera vez que Rezende Moreira se ve envuelta en controversias. El 14 de marzo de 2025 se hizo público un video en el que denunció presunta violencia física por parte de Blanco, grabación que habría sido realizada en 2022 en la residencia de la pareja, ubicada en Tabachines, Cuernavaca.

En la grabación se observa a Natalia pedir ayuda a los escoltas del entonces gobernador de Morelos, sin que ninguno atienda su solicitud. “Acabo de ser agredida brutalmente por mi esposo. Cuando pido apoyo, nunca me lo brindan. Aquí está mi ojo golpeado, necesito llamar a la policía”, declaró en el video, mientras la cámara muestra su rostro.

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Cuauhtémoc Blanco y Natalia Rezende Moreira caminan junto a mandos militares durante la conmemoración del inicio de la Independencia de México. (Natalia Rezende Moreira,)

“A ver, todos ustedes, Leonardo, todos estos son los señores que siempre lo han cubierto”, añadió, señalando a los elementos de seguridad presentes. La autenticidad de la grabación no ha sido verificada de forma independiente.

Ocho adultos mayores murieron en un albergue durante su gestión en el DIF

En mayo de 2025, Proceso publicó en su edición 0023 el reportaje “Blanco, pero no limpio: nepotismo, desfalcos, derroches, escándalos…”, sobre denuncias de presuntas irregularidades durante la administración de Blanco en Morelos y en su entorno familiar.

Entre los casos expuestos, se señaló que la política de austeridad aplicada por Rezende durante su gestión al frente del DIF Morelos estuvo relacionada con la muerte de ocho adultos mayores en el albergue de Temixco. El reportaje también documentó señalamientos de nepotismo por la incorporación de amigos y familiares de Rezende al DIF y a otras dependencias estatales.

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Natalia Rezende Moreira habla desde un podio durante una actividad de carrera en silla de ruedas organizada por el DIF Morelos. (Natalia Rezende Moreira)

Más de dos millones de pesos en facturas de Casa Morelos

El mismo reportaje documentó presuntos excesos durante la administración de Blanco en la residencia oficial Casa Morelos, utilizada para fiestas privadas y reuniones familiares. Según el exasesor anticorrupción Gerardo Becerra, en un año se acumularon más de 2,000,000 de pesos en facturas por alimentos, bebidas y compras de supermercado.

El centro Morelos Rinde Cuentas detectó, además, cerca de 350,000 pesos sin comprobar. En medio de las controversias que rodean al exgobernador y a su esposa, también se documentó la reconstrucción de su casa en Jardines de la Montaña, en Ciudad de México, donde actualmente vive la pareja, así como la construcción de una casa de descanso en la zona de Tabachines, en Cuernavaca.

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