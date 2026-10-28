Notificación en la visa de Cuauhtémoc Blanco le impediría viajar a EEUU, según Carlos Loret de Mola

Cuauhtémoc Blanco habría no habría podido viajar a EEUU en septiembre por un tema de visado. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

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El gobierno de Estados Unidos habría impedido que el diputado federal de Morena y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, abordara un vuelo desde México a mediados de septiembre, durante el puente de las Fiestas Patrias, según reveló el periodista Carlos Loret de Mola en Latinus.

El episodio se suma a la presunta retención de su esposa, Natalia Rezende Moreira, en un aeropuerto de Nueva York por transportar una fuerte suma de efectivo sin declarar, que trascendió este martes 27 de octubre.

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De acuerdo con la información del periodista, fuentes de “primer nivel” aseguraron que el exfutbolista del América ya se encontraba en la sala de última espera del aeropuerto junto a su familia cuando personal de la aerolínea le informó que no podía viajar por una notificación en su contra, aparentemente relacionada con su visa estadounidense.

Hasta el momento, el legislador no se ha posicionado al respecto.

Su esposa fue retenida en Nueva York por dinero sin declarar

Natalia Rezende Moreira y Cuauhtémoc Blanco aplauden sentados en primera fila durante un evento público. (Natalia Rezende Moreira)

Semanas después del presunto impedimento a Blanco, su esposa, Natalia Rezende Moreira, habría sido retenida en uno de los aeropuertos principales de Nueva York. La revista Proceso publicó que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) la interceptaron durante una revisión de rutina al detectarle una fuerte suma de efectivo presuntamente no declarada.

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Según fuentes consultadas por el medio antes citado, Rezende explicó a las autoridades que el dinero estaba destinado a una donación para una iglesia cristiana a la que pertenece desde hace varios años. El monto exacto no se ha revelado hasta el momento.

En Estados Unidos no constituye un delito transportar más de 10,000 dólares en efectivo, pero sí existe la obligación de declarar esa cantidad ante la CBP. La omisión puede derivar en la incautación del dinero y en consecuencias migratorias.

Cuauhtémoc Blanco y Natalia Rezende Moreira caminan junto a mandos militares durante la conmemoración del inicio de la Independencia de México. (Natalia Rezende Moreira,)

La CBP habría determinado que Rezende “no era admisible” tras una inspección secundaria y una investigación migratoria y aduanera. Fuentes de Morena señalaron a Proceso que el episodio también derivó en la revocación de su visa estadounidense, aunque no existe confirmación oficial de las autoridades de Estados Unidos sobre este punto.

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Cuauhtémoc Blanco fue notificado del incidente y realizó gestiones para conseguir la liberación de la madre de sus hijos, de acuerdo con fuentes consultadas en el Congreso de la Unión. Natalia Rezende ya se encuentra en México.

Blanco calificó la versión como “un invento” y “una estupidez”

Abordado por medios de comunicación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado negó rotundamente los hechos. Según reportaron, Cuauhtémoc Blanco salió corriendo del Salón de Pleno y fue perseguido por reporteros a través de la explanada antes de detenerse a responder.

“¿Tú crees que una persona, tanto tú como yo, va a llevar treinta, cuarenta, cincuenta mil dólares a Estados Unidos? Entonces, perdón lo que te voy a decir, pero es una estupidez”, dijo Blanco a la prensa.

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El exfutbolista sostuvo que la información es “falsa” y que se trata de un “tema político”. Atribuyó los señalamientos a “enemigos políticos” que no quiso nombrar. Pidió a los periodistas que investigaran y aseguró que su esposa está tranquila en su domicilio en Morelos junto a sus hijos.

“Está en mi casa, así que váyanse a chingar”, respondió al ser cuestionado por primera vez. Más adelante añadió: “No me importa un cacahuate lo que diga la prensa, porque estoy cansado de falsedades”.