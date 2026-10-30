Qué hacer en CDMX hoy viernes 30 de octubre: actividades gratis para celebrar Halloween y Día de Muertos en familia

La agenda capitalina por la temporada reúne más de cinco mil actividades sin costo entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México ofrece este viernes 30 de octubre funciones de cine de terror, casas embrujadas, desfiles caninos y conciertos gratuitos.

La oferta incluye desde la inauguración de la ofrenda monumental del Zócalo hasta conciertos y experiencias de terror en distintas alcaldías.

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El fin de semana concentra los eventos de mayor convocatoria, entre ellos el Gran Desfile de Día de Muertos por Paseo de la Reforma.

El Zócalo capitalino, Paseo de la Reforma y cinco alcaldías concentran la principal oferta gratuita de este viernes. REUTERS/Luis Cortes

Para hoy viernes, la capital ofrece planes familiares en el Zócalo, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Zacatenco.

En Benito Juárez, un tranvía gratuito lleva al Panteón Xoco y a la Ruta del Pan

La alcaldía Benito Juárez ofrece este 30 y 31 de octubre un servicio especial de tranvía hacia el Panteón Xoco, intervenido con una megaofrenda para la temporada.

El recorrido parte del Centro Cultural Juan Rulfo y termina en la explanada de la alcaldía, con dos salidas diarias, una matutina y otra vespertina.

El tranvía de la alcaldía Benito Juárez ofrece un servicio especial hacia el Panteón Xoco el 30 y 31 de octubre. (Foto: Cuartoscuro)

El Panteón Xoco concentra la leyenda del fantasma de Belisario Domínguez, senador chiapaneco asesinado en el sitio en 1913 durante el régimen de Victoriano Huerta.

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El cementerio tiene más de 100 años de historia y cerca de 5,500 fosas, según datos de la alcaldía.

El tranvía también ofrece la Ruta del Pan, con visitas a panaderías tradicionales y de elaboración casera. El servicio es gratuito y los horarios se confirman a través de las redes oficiales de la demarcación.

El recorrido del tranvía parte del Centro Cultural Juan Rulfo y concluye en la explanada de la alcaldía. (alcaldía Benito Juárez)

En Venustiano Carranza, “Hábitat de Almas” abre con concierto de Los Askis

La alcaldía Venustiano Carranza arranca este viernes su festejo “Hábitat de Almas 2026”, con un horario corrido de 10:00 a 22:00 horas en la explanada de la demarcación.

La programación se extiende hasta el 2 de noviembre con música en vivo, gastronomía y una experiencia de terror.

El viernes 30 de octubre se presenta Los Askis, grupo pionero de la cumbia andina mexicana formado en 1992, que recientemente celebró su 30 aniversario en el Auditorio Nacional.

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Los Askis, grupo pionero de la cumbia andina mexicana, se presenta este viernes 30 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cartel continúa el sábado con Vandi2 Mambo, el domingo con Zalatiel MX y cierra el lunes con Leo Romero.

La Feria del Pan de Muerto funciona de forma simultánea durante los cuatro días del festejo. La alcaldía también instala un hospital zombie como experiencia temática de terror y un espacio llamado Templo de Quetzalcóatl dentro del recorrido de la explanada.

Cartel de las actividades culturales y musicales del Festejo del Día de Muertos organizado por la alcaldía Venustiano Carranza. (Venustiano carranza)

En el Centro Cultural Futurama, cine de Guillermo del Toro y desfile canino

El Centro Cultural Futurama, en Lindavista, proyecta de manera gratuita Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, a las 12:00 y las 17:00 horas. A las 16:00 horas abre la Casa del Terror, disponible también el 31 de octubre.

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A las 17:00 horas arranca el Halloween de Perritos, con pasarela canina, bazar y caminata comunitaria para mascotas caracterizadas.

El Centro Cultural Futurama proyecta de manera gratuita Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Caninata inicia a las 18:00 horas y la jornada cierra a las 23:00 horas con la Noche de Leyendas, con narraciones de misterio y entrada libre.

En el IPN de Zacatenco, un maratón nocturno cierra el Festival de Halloween

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) concluye este viernes su Festival de Halloween en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet con el Maratón Nocturno de Terror IV. La actividad comienza a las 20:00 horas de este viernes y finaliza a las 6:00 horas del sábado.

El cupo está limitado a 800 personas, con pase previo en el Departamento de Actividades Cinematográficas. El recinto se ubica en Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

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El Maratón Nocturno de Terror IV del IPN inicia a las 20:00 horas de este viernes en Zacatenco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el IPN de Zacatenco, una exposición sobre Día de Muertos permanece abierta.

La Galería Abierta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet exhibe la muestra Día de Muertos: Una celebración de la vida, con entrada gratuita. La exposición puede visitarse hasta el 30 de noviembre, por lo que no se limita a la jornada de este viernes.

En el Zócalo capitalino, una Catrina de 32 metros busca romper un récord Guinness

La Ofrenda Monumental del Zócalo permanece instalada del 29 de octubre al 2 de noviembre, dedicada este año a La Catrina.

La pieza central es una figura de cartonería de 32 metros, que busca romper un récord Guinness, acompañada de tapetes de aserrín y flores de cempasúchil.

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La ofrenda del Zócalo permanece instalada del 29 de octubre al 2 de noviembre. REUTERS/Raquel Cunha

El montaje se suma a una red de ofrendas comunitarias que distintas alcaldías instalan entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, entre ellas Iztapalapa, Coyoacán, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Tlalpan.

Las autoridades recomiendan llegar con anticipación, ya que el Zócalo figura entre los puntos que concentran más visitantes durante la temporada.