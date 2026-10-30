México

Gobierno celebra Día de Muertos en La Mañanera y muestra festejo de mexicanos en EEUU: “La muerte es parte de la vida”

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de las tradiciones mexicanas

La presidenta Claudia Sheinbaum realizó un enlace desde Estados Unidos para reforzar la tradición de Día de Muertos
La presidenta Claudia Sheinbaum realizó un enlace desde Estados Unidos para reforzar la tradición de Día de Muertos (Captura de pantalla de "La Mañanera" de este viernes 30 de octubre)
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Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró el Día de Muertos, una de las tradiciones más grandes en México que incluso ha trascendido fronteras. A través de una transmisión en vivo, paisanos mexicanos que radican en Estados Unidos compartieron las actividades que llevarán a cabo para conmemorar esta fiesta mexicana.

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