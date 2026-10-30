Gobierno celebra Día de Muertos en La Mañanera y muestra festejo de mexicanos en EEUU: “La muerte es parte de la vida”

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró el Día de Muertos , una de las tradiciones más grandes en México que incluso ha trascendido fronteras. A través de una transmisión en vivo, paisanos mexicanos que radican en Estados Unidos compartieron las actividades que llevarán a cabo para conmemorar esta fiesta mexicana.

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