INAPAM 2026: estas líneas de autobuses ofrecen 50% de descuento en noviembre

Los adultos mayores de 60 años pueden obtener tarifas preferenciales, sujetas a disponibilidad de asientos y condiciones de cada empresa

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Los adultos mayores que tienen previsto viajar durante noviembre de 2026 pueden reducir sus gastos de transporte gracias a los descuentos que ofrecen distintas líneas de autobuses a los beneficiarios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Empresas como ADO, ETN-Turistar, Primera Plus, Estrella Blanca, Futura y Ómnibus de México contemplan tarifas preferenciales de hasta 50 por ciento para pasajeros de 60 años o más que presenten su credencial vigente del organismo.

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Este beneficio representa una alternativa para quienes desean trasladarse a otros estados o visitar a sus familiares durante los días de descanso de noviembre. Sin embargo, es importante considerar que no se trata de una promoción exclusiva de ese mes, sino de un descuento que las compañías mantienen durante el año, aunque su aplicación depende de las condiciones de cada servicio.

¿Qué líneas de autobuses ofrecen 50% de descuento con INAPAM en noviembre de 2026?

Los adultos mayores pueden solicitar tarifas preferenciales en diferentes empresas de transporte terrestre. Entre las principales opciones se encuentran las siguientes:

ADO: ofrece 50 por ciento de descuento a personas con credencial INAPAM. En corridas normales, el beneficio está limitado a dos lugares por autobús. La tarifa preferencial también contempla algunas de sus marcas y servicios, como ADO GL, ADO Platino, AU y SUR, de acuerdo con las condiciones aplicables.

ETN-Turistar: cuenta con una reducción de 50 por ciento para adultos mayores. El beneficio está sujeto a disponibilidad y generalmente contempla hasta tres lugares por unidad.

Primera Plus: aplica 50 por ciento de descuento para pasajeros de 60 años o más que presenten su credencial del INAPAM, en taquillas y canales participantes.

Grupo Estrella Blanca: ofrece tarifas preferenciales de hasta 50 por ciento en servicios participantes. El beneficio incluye a Futura y puede solicitarse mediante la compra física o los canales oficiales de la empresa.

Futura: contempla 50 por ciento de descuento para adultos mayores, con un límite de dos personas por autobús, de acuerdo con las condiciones del servicio.

Ómnibus de México: ofrece una reducción de hasta 50 por ciento al presentar la credencial física del INAPAM en taquilla, sujeta a disponibilidad.

Adultos mayores de 60 años pueden obtener hasta 50% de descuento en boletos de autobús al presentar su credencial INAPAM en líneas como ADO, ETN, Primera Plus, Futura y Ómnibus de México

Aunque las empresas contemplan este beneficio, los pasajeros deben consultar previamente si la ruta y el horario seleccionados cuentan con lugares disponibles para aplicar la tarifa preferencial.

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¿Cuáles son los requisitos para obtener el descuento INAPAM en autobuses?

Para acceder a los descuentos de hasta 50% en boletos de autobús, los pasajeros deben cumplir con algunas condiciones establecidas para las personas adultas mayores.

El requisito principal es tener 60 años cumplidos o más y contar con una credencial vigente del INAPAM. Además, las empresas pueden solicitar una identificación oficial con fotografía para corroborar los datos del beneficiario.

Entre los documentos y condiciones que deben considerarse se encuentran:

Tener 60 años o más.

Presentar la credencial original del INAPAM.

Contar con una identificación oficial vigente con fotografía, como la credencial para votar del INE o el pasaporte.

Mostrar la documentación al comprar el boleto y, cuando corresponda, al abordar la unidad.

Consultar previamente la disponibilidad de asientos con descuento en la corrida seleccionada.

Es importante revisar las políticas de cada compañía, debido a que los procedimientos de compra y validación pueden variar entre las líneas de transporte.

¿Cuántos lugares con descuento ofrece cada autobús?

Uno de los aspectos que deben tomar en cuenta los beneficiarios es que las tarifas preferenciales no necesariamente están disponibles para todos los asientos de una unidad.

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Por ejemplo, ADO establece un límite de dos lugares con descuento por autobús en corridas normales, mientras que ETN-Turistar generalmente contempla hasta tres espacios. En el caso de Futura, también se señala un máximo de dos personas por unidad.

Esta condición significa que, aunque el pasajero tenga una credencial vigente, podría no encontrar lugares disponibles para la corrida que desea utilizar.

Por ello, se recomienda anticipar la compra, consultar directamente en las taquillas o revisar los canales oficiales de las empresas antes de organizar el viaje.

Asimismo, el descuento INAPAM no es acumulable con otras promociones o tarifas especiales de temporada, por lo que conviene comparar las opciones disponibles antes de realizar el pago.

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Adultos mayores de 60 años pueden obtener hasta 50% de descuento en boletos de autobús al presentar su credencial INAPAM en líneas como ADO, ETN, Primera Plus, Futura y Ómnibus de México

¿Qué otros beneficios ofrece la credencial INAPAM en 2026?

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores permite acceder a descuentos y tarifas preferenciales en distintos establecimientos y servicios del país.

Además de los beneficios en transporte terrestre, los adultos mayores pueden encontrar reducciones de precio en establecimientos afiliados de sectores como alimentación, salud, farmacias, tiendas, supermercados y servicios diversos.

El objetivo de estas ventajas es contribuir a la economía de las personas de 60 años o más, mediante acuerdos con empresas e instituciones que ofrecen precios especiales a quienes cuentan con esta identificación.

¿Cómo tramitar la credencial del INAPAM si todavía no la tienes?

Las personas que ya cumplieron 60 años y todavía no cuentan con su credencial pueden solicitarla en los módulos de atención del INAPAM.

Para realizar el trámite deben reunir la siguiente documentación:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente, como INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad municipal.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

Fotografía reciente tamaño infantil, en papel fotográfico, de frente, sin lentes ni gorra y con fondo blanco.

Los requisitos pueden tener particularidades según la entidad y el módulo donde se realice la solicitud, por lo que se recomienda verificar previamente la documentación necesaria.

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Una vez que obtengan su credencial, los beneficiarios podrán consultar las tarifas preferenciales disponibles en las empresas de autobuses y otros establecimientos afiliados.

De esta manera, los descuentos de INAPAM representan una alternativa de ahorro para los adultos mayores que planean viajar durante noviembre de 2026, siempre que revisen las condiciones de cada compañía y aseguren la disponibilidad de los asientos antes de comprar sus boletos.