México

Muerte de Cuauhtémoc Cárdenas podría provocar la desaparición de la Comisión Consultiva de Petróleo de Pemex, advierten expertos

El deceso de uno de los mayores referentes de la política mexicana también podría tener consecuencias en la empresa pública del Estado

Cuauhtémoc Cárdenas presidió la Comisión creada por Claudia Sheinbaum. (CUARTOSCURO)
Cuauhtémoc Cárdenas presidió la Comisión creada por Claudia Sheinbaum. (CUARTOSCURO)
Guardar

Especialistas en el sector energético advirtieron que la Comisión Consultiva de Petróleo de Pemex podría perder relevancia y, en el peor de los casos, desaparecer con el fallecimiento de su presidente, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

De acuerdo con el experto en energía y socio director de Labardini & Christlieb, Luis Miguel Labardini, la principal razón por la que se creó la Comisión tenía que ver con la figura de autoridad moral Cárdenas Solórzano sobre el régimen para proponer una transformación en Pemex.

PUBLICIDAD

Comisión Consultiva de Petróleo de Pemex podría desaparecer tras muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

Labardini consideró que no hay quién pueda sustituir la figura del hijo del general Lázaro Cárdenas, quien –como presidente de México– impulsó la Expropiación Petrolera el 18 de marzo de 1938.

“No hay alguien con la autoridad moral que pudiera sustituir a Cárdenas al frente de la Comisión y, por lo tanto, lo más probable es que esta se vuelva una iniciativa más que no ofrezca resultados para el cambio que necesita la empresa petrolera”, dijo.

Sheinbaum nombró presidente de la Comisión al ingeniero

Cabe recordar que Cárdenas Solórzano, quien falleció el miércoles 28 de octubre, fue presidente de la Comisión en cuestión desde que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la creó, apenas, el 18 de marzo de 2026.

PUBLICIDAD

Cuauhtémoc Cárdenas
Homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas. (especial)

Desde el punto de vista del experto, la Comisión no logró alcanzar un punto de madurez que le permitiera formular propuestas de mayor alcance o definitorias para el futuro de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que sus resultados han sido muy limitados.

La presencia de Cárdenas legitimaba la política energética

Por su parte, Arturo Carranza, experto en energía, coincidió en que la autoridad moral de Cárdenas era la que sostenía la Comisión Consultiva de Petróleo de Pemex.

“Su sola presencia legitimaba la política energética que se instrumenta actualmente”, comentó.

También consideró que aunque el resto de los integrantes tienen el peso y la capacidad para solventar los objetivos, carecen de la presencia de Cárdenas.

“Esto no quiere decir que las figuras que todavía integran esta comisión no tengan el peso y capacidad para solventar los objetivos para la cual fue constituida la Comisión, pero no tendrán la misma presencia”, sostuvo el experto.

La presidenta puede evitar que desaparezca la comisión

Sin embargo, ambos expertos coincidieron en que la Comisión puede continuar operando si Claudia Sheinbaum le da el impulsó necesario.

En este punto, hay que destacar que la Comisión tiene como objetivo:

  • Presentar recomendaciones a la petrolera sobre política energética,
  • Viabilidad de proyectos e infraestructura y refinación.
  • Pero, sin carácter obligatorio.

Pese a que debía sesionar tres veces al año, solo pudo celebrarse una reunión hasta antes del fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas.

Pemex reporta pérdidas por 605 millones de dólares en tercer trimestre de 2026

Pemex registró pérdidas netas por 10 mil 795 millones de pesos (605 millones de dólares) en el tercer trimestre de 2026. La cifra representó una caída del 82.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, a pesar de que sus ingresos crecieron 28.5 por ciento. Factores cambiarios, financieros y fiscales explican el resultado.

La calificadora HR Ratings estimó que Pemex seguirá necesitando recursos públicos hasta 2029. Crédito: Reuters
La calificadora HR Ratings estimó que Pemex seguirá necesitando recursos públicos hasta 2029. Crédito: Reuters

La petrolera estatal informó este viernes que las pérdidas de julio a septiembre se comparan con los 61 mil 242 millones de pesos del mismo trimestre de 2025. La reducción es considerable en términos porcentuales, aunque la empresa vuelve a cerrar un trimestre en números rojos.

El resultado marca un regreso a las pérdidas después de la utilidad neta de 18 mil 024 millones de pesos que Pemex obtuvo en el segundo trimestre del año. La compañía alterna así ganancias y pérdidas entre un trimestre y otro.

De enero a septiembre, Pemex redujo sus pérdidas netas en 14 por ciento, hasta 38 mil 764 millones de pesos. La cifra contrasta con los 45 mil 055 millones de pesos (dos 525 millones de dólares) acumulados en pérdidas durante los primeros nueve meses de 2025.

Es enorme la pérdida de Cuauhtémoc Cárdenas, no solo por lo que representa para la izquierda mexicana, ya que su deceso podría provocar la desaparición de la Comisión Consultiva de Petróleo de Pemex.

Temas Relacionados

PemexCuauhtémoc CárdenasClaudia SheinbaumMéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Megamarcha de trabajadores del IMSS hoy viernes 30 de octubre: continúan cerrados los carriles laterales de Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre las rutas, los horarios y las afectaciones viales que genera la movilización de trabajadores del IMSS en la Ciudad de México y el resto del país

EN VIVO | Megamarcha de trabajadores del IMSS hoy viernes 30 de octubre: continúan cerrados los carriles laterales de Paseo de la Reforma

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de octubre: FGR confirma colaboración con EEUU para captura de Inés Gómez Mont en Miami

Sigue las noticias más destacadas sobre seguridad y narcotráfico en tiempo real en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de octubre: FGR confirma colaboración con EEUU para captura de Inés Gómez Mont en Miami

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 30 de octubre

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 30 de octubre

FGR confirma colaboración con EEUU para captura de Inés Gómez Mont en Miami

La Fiscalía General de la República informó que fue detenida por el delito de defraudación fiscal equiparada

FGR confirma colaboración con EEUU para captura de Inés Gómez Mont en Miami

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 30 de octubre

El reporte del estado del aire se publica cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 30 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de octubre: FGR confirma colaboración con EEUU para captura de Inés Gómez Mont en Miami

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de octubre: FGR confirma colaboración con EEUU para captura de Inés Gómez Mont en Miami

El Guano no se retira: así conserva el poder a los 81 años el hermano de El Chapo Guzmán

México busca abatir a jefes del narco para que no haya “fuga de información” a Estados Unidos, afirma Jesús Lemus

Detienen a “El Chorejas”, líder de Los Aparicio, banda dedicada a la extorsión, asesinato y tráfico de drogas en Morelos

Era estadounidense la niña de siete años que murió en operativo contra sobrino de Osiel Cárdenas Guillén

ENTRETENIMIENTO

Quién fue Fernando Castillo Castro, querido cantante de Los Yaguarú durante 30 años que murió de manera repentina

Quién fue Fernando Castillo Castro, querido cantante de Los Yaguarú durante 30 años que murió de manera repentina

Gema Garoa afirma que estará con Karina Torres en el Gran Premio de México

Capturan a Inés Gómez Mont en Florida: lleva años prófuga de la justicia mexicana

La Glorieta de Insurgentes tendrá gran baile de Día de Muertos hoy 30 de Octubre: Dj set y disfraces temáticos

Fenómenos paranormales en el set: Las aterradoras experiencias de Lucía Méndez filmando Más negro que la noche

DEPORTES

EN FOTOS | GP de México 2026: famosos y pilotos acaparan las miradas en el primer día de actividades

EN FOTOS | GP de México 2026: famosos y pilotos acaparan las miradas en el primer día de actividades

Charles Leclerc se lleva el mejor tiempo en la Práctica 1 del Gran Premio de Mexico 2026

Papas en 120 y tortas de casi 300 pesos: cuánto cuesta comer y beber realmente en el GP México este 2026

Lucha Kingdom 2026: CMLL y NJPW revelan nueve combates con campeonatos y estrellas internacionales en Arena México

Gran Premio de México 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la carrera 300 de Checo Pérez en la F1