Envenenamiento de perros en Condesa: Fiscalía de la CDMX localiza 14 cebos con insecticida metomil

Envenenamiento de perros en Parque España, CDMX (Foto: Alcaldía Cuauhtémoc/FB)

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) localizó 14 cebos de carne con cápsulas que contenían metomil, un insecticida altamente tóxico, como parte de las investigaciones por el envenenamiento de perros registrado esta semana en el parque España de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La titular de la dependencia, Bertha Alcalde Luján, informó que hasta el momento tienen conocimiento de cuatro perros que murieron presuntamente a consecuencia de esta sustancia. Además, indicó que los propietarios de tres de los animales presentaron denuncias, mientras que las autoridades realizan las necropsias correspondientes para determinar las causas de muerte.

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De acuerdo con la fiscal, los primeros resultados de los análisis periciales confirmaron la presencia de metomil en los cebos recuperados, por lo que las autoridades mantienen diversas diligencias para esclarecer los hechos y establecer quién o quiénes estarían detrás de estos actos de crueldad animal.

Fiscalía localiza 14 cebos en Parque España y calles aledañas

Bertha Alcalde Luján, informó que hasta el momento tienen conocimiento de cuatro perros que murieron presuntamente a consecuencia de metomil (EFE/Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México)

Bertha Alcalde detalló que, desde que la institución tuvo conocimiento de los casos de envenenamiento, inició una investigación en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

Como resultado de los primeros recorridos y acciones de búsqueda, las autoridades localizaron 14 cebos de carne con cápsulas en su interior, distribuidos de la siguiente manera:

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Martes: cuatro cebos en el Parque España.

Miércoles: nueve cebos en el mismo parque y calles aledañas.

Jueves: un cebo adicional.

Los hallazgos permitieron identificar el tipo de sustancia utilizada y ampliar las líneas de investigación sobre la forma en que fueron colocados los alimentos contaminados en espacios públicos de la zona.

La Fiscalía señaló que policías de la SSC, personal de la alcaldía Cuauhtémoc y agentes de la Policía de Investigación participan en las diligencias para reunir elementos que permitan identificar a los responsables.

Entre las acciones realizadas destaca la recopilación de videos de las cámaras del C5, así como de sistemas de videovigilancia particulares. También se han llevado a cabo entrevistas con vecinos de la colonia Condesa, cuya información permitió desarrollar líneas concretas de investigación.

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Fiscalía promete llevar ante la justicia a responsables

Alessandra Rojo de la Vega, acudió al Parque España, donde se envenenaron perros (Foto: Alcaldía Cuauhtémoc/FB)

La titular de la Fiscalía capitalina aseguró que las investigaciones continuarán hasta esclarecer los hechos y presentar ante la justicia a quienes resulten responsables.

Recordó que en julio de 2025 se creó la Agencia de Maltrato y Crueldad Animal, instancia que actualmente lleva la investigación de los envenenamientos registrados en la Condesa.

Alcalde Luján hizo un llamado a los habitantes de la zona para que, en caso de contar con información que pueda contribuir a las indagatorias, la compartan con la Fiscalía.

También pidió evitar la manipulación de cualquier alimento sospechoso que encuentren en calles, parques o áreas verdes y reportarlo inmediatamente a las autoridades.

Un nuevo incidente de una persona que dejó en una jardinera una pastilla azul envuelta en salami con presunto veneno para perros se registró en la Colonia Condesa Foto: SSC CDMX

Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acudió a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) para entregar pruebas que permitan identificar y detener a los responsables del envenenamiento de perros en el Parque España.

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A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la edil aseguró que cumplió su compromiso de no abandonar el caso hasta encontrar a las personas involucradas en la muerte de los animales. Además, informó que reunió material audiovisual y otros elementos que podrían contribuir al avance de las investigaciones ministeriales.

¿Qué es el metomil, sustancia encontrada en los cebos?

El metomil es un insecticida altamente tóxico utilizado para el control de plagas. Pertenece al grupo de los carbamatos y actúa sobre el sistema nervioso mediante la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa.

La exposición a esta sustancia puede provocar intoxicaciones graves, por lo que su presencia en alimentos abandonados en espacios públicos representa un riesgo para los animales que puedan ingerirlos.

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En este caso, los primeros resultados periciales de la Fiscalía identificaron el compuesto en las cápsulas encontradas dentro de los cebos. Sin embargo, las necropsias de los perros fallecidos serán determinantes para establecer si existe una relación directa entre la sustancia y sus muertes.