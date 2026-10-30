Lista completa de rutas y horarios por estados para la marcha nacional del IMSS hoy 30 de octubre

Rutas y horarios de la Megamarcha IMSS hoy 30 de octubre en México. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

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Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán este viernes 30 de octubre una megamarcha nacional que concentrará movilizaciones simultáneas en al menos 21 entidades federativas, con dos contingentes en la Ciudad de México y el respaldo de personal activo, de base y jubilado que exige un incremento salarial de mayor alcance y la renovación de la dirigencia sindical.

Los organizadores estiman una participación de al menos 10 mil trabajadores solo en la concentración vespertina de la capital. El movimiento, que sus convocantes denominan la “Segunda Mañanera de la Resistencia”, también contempla bloqueos intermitentes frente a hospitales y unidades médicas en distintas regiones del país.

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Así quedan los puntos de concentración por entidad

Hasta la publicación de esta nota, la convocatoria tiene réplicas en al menos 21 estados. Estos son los puntos de reunión y rutas confirmados:

Trabajadores del IMSS exigen aumento del 10 por ciento directo al salario, así como la destitución de Rafael Olivos. (RS)

Baja California. Tijuana, 10:00 horas: de la Clínica 27 a la Clínica 1.

Campeche. Campeche capital, 17:00 horas: de Plaza de la República al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS.

Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 15:00 horas: concentración en el Parque Central. Tapachula, 16:00 horas: del Parque Bicentenario a la sede sindical.

Chihuahua. Chihuahua capital, 15:30 horas: en las instalaciones del SNTSS, avenida Independencia 715. Ciudad Juárez, 15:00 horas: en el Hospital General Regional No. 2.

Ciudad de México. 10:00 horas desde las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma 476, con dirección a la Secretaría de Gobernación en avenida Bucareli. El segundo contingente se concentrará a las 15:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, sobre avenida Cuauhtémoc, colonia Doctores, con salida prevista a las 16:00 horas. El destino no está oficialmente confirmado: algunas convocatorias apuntan al Zócalo capitalino (ocupado por la ofrenda de Día de Muertos) y otras a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS en Zamora 107, colonia Condesa.

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Coahuila. Torreón, 16:00 horas: del Hospital de Especialidades No. 71, bulevar Revolución, a la explanada de la Plaza Mayor.

Durango. Durango capital, 17:30 horas: de Soriana Centro a la sede del sindicato.

Estado de México. Toluca, 12:00 horas: contingente que partirá hacia la Ciudad de México. Toluca, 15:00 horas: reunión en el plantón de Tollocan.

Guanajuato. León y Celaya, 15:00 horas: concentraciones en instalaciones del IMSS.

Guerrero. Acapulco, 13:00 horas: del Hospital General Regional No. 1 Vicente Guerrero a la Sección XVII del SNTSS.

Hidalgo. Pachuca: participación confirmada por el vocero, sin horario ni ruta precisados al cierre de esta edición.

Jalisco. Guadalajara, 11:00 horas: en el Centro Médico de Occidente, con bloqueos intermitentes previstos a las 14:00 horas.

Michoacán. Morelia, 15:30 horas: de La Paloma a las oficinas del SNTSS. Morelia, 16:00 horas: de la UMF 80 a las mismas oficinas.

Morelos. Cuernavaca, 15:00 horas: del Hospital General Regional No. 1 del IMSS al Palacio de Cortés.

Nuevo León. Monterrey, 16:00 horas: de la UMF 28 a las instalaciones del SNTSS.

Oaxaca. Oaxaca capital, 13:00 horas: protesta frente al Hospital General de Zona No. 1. Oaxaca capital, 15:00 horas: de la Fuente de las Ocho Regiones al Zócalo de la ciudad.

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Puebla. Puebla capital, 15:00 horas: de las oficinas del sindicato en 4 Sur, colonia El Carmen, a la Delegación Estatal del IMSS en Eje 4, Centro Histórico.

Querétaro. Querétaro capital, 15:30 horas: del IMSS en avenida Zaragoza al cruce de Calzada de los Arcos y Bernardo Quintana.

Quintana Roo. Playa del Carmen: participación confirmada, sin horario ni punto de reunión precisados.

San Luis Potosí. San Luis Potosí capital, 15:00 horas: en Plaza Sendero, frente al Hospital General de Zona No. 50.

Sinaloa. Guasave, 17:00 horas: en el Hospital General de Zona 32.

Tamaulipas. Nuevo Laredo, 15:30 horas: de Plaza Hidalgo a Plaza Esteban Baca Calderón. Reynosa: concentración en bulevar Hidalgo número 15, horario sin confirmar.

Veracruz. Villa Rica, 10:00 horas: de Plaza Isla Bella a la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14. Xalapa, 15:30 horas: en el Teatro del Estado. Puerto de Veracruz, 15:30 horas: en Soriana Pinos.

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Zacatecas. Zacatecas capital, 15:30 horas: de Plaza Bicentenario a las oficinas del SNTSS Sección XXIX.

Los servicios de urgencias del IMSS operarán con normalidad

Manifestantes participan en una marcha de trabajadores de la salud del principal organismo de seguridad social de México, el IMSS, para exigir mejores salarios, mejores condiciones laborales e inversión en infraestructura, en la Ciudad de México, México, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Las autoridades del Seguro Social informaron que los servicios considerados prioritarios mantendrán operación continua: urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis.

Los propios manifestantes han señalado que las protestas no implicarán cierre de hospitales, pues los participantes se movilizan al concluir sus jornadas. Quien tenga consultas, estudios o procedimientos programados para el viernes deberá mantenerse atento a los comunicados oficiales del instituto.

Para el sábado 31 de octubre está prevista una asamblea constituyente en la que los inconformes buscarán endurecer sus próximas acciones si el Gobierno federal no abre una mesa de negociación formal.

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De no haber apertura al diálogo, los manifestantes podrían intensificar las protestas e impulsar acciones de paralización. Los disidentes exigen un aumento salarial de mayor alcance y la renovación de la dirigencia del SNTSS, además de la intervención de funcionarios de alto nivel del Gobierno federal en las negociaciones.