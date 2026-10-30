México

Halloween, Desfile del Día de Muertos y Megaofrenda en el Zócalo: ¿lloverá este fin de semana en CDMX?

El SMN adelantó el pronóstico del clima para quienes planean disfrazarse, asistir a fiestas o recorrer el Centro Histórico

Vista nocturna del Zócalo con una bandera mexicana, una Catrina monumental vestida de morado, la catedral iluminada y personas en la plaza
Una figura monumental de la Catrina se erige frente a la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México durante las celebraciones del Día de Muertos. (Gobierno de la Ciudad de México)
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Ciudad de México se prepara para un fin de semana de Halloween y Día de Muertos con mañanas frías, tardes cálidas y condiciones favorables para las actividades al aire libre.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que todavía existe probabilidad de lluvias durante el viernes 30 de octubre.

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El pronóstico meteorológico contempla temperaturas máximas de hasta 27 grados Celsius para el viernes y sábado, mientras que durante las primeras horas del día el termómetro podría descender hasta los 11 grados.

Estas condiciones coinciden con la exhibición de la Megaofrenda del Zócalo y el Gran Desfile de Día de Muertos, programado para el sábado 31 de octubre.

Clima CDMX hoy viernes 30 de octubre: ¿a qué hora podría llover?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una mañana con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a frío en el Valle de México.

En las zonas altas del Estado de México se esperan temperaturas muy bajas y posibles bancos de niebla.

Por la tarde, el ambiente cambiará a templado y cálido, con un incremento de nubosidad que podría favorecer precipitaciones.

Vista nocturna de una plaza con una multitud, una figura gigante de catrina, áreas iluminadas y una catedral al fondo
Una multitud asiste a la inauguración de la ofrenda monumental por el Día de Muertos en el Zócalo de la Ciudad de México frente a la Catedral Metropolitana. (Gobierno CDMX)

Para Ciudad de México se pronostican lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros, mientras que en el Estado de México podrían presentarse chubascos de 5 a 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas.

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En la capital, la temperatura máxima oscilará entre 25 y 27 grados, mientras que la mínima se ubicará entre 12 y 14 grados.

También se esperan vientos del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

El SMN no ha establecido una hora específica para las posibles precipitaciones en la ciudad.

CIUDAD DE MÉXICO, 29OCTUBRE2026.- Últimos detalles de la Catrina gigante de 32 metros en el Zócalo a horas de ser inaugurado para acceso al público transeúntes aprovechan para tomar fotos.FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 29OCTUBRE2026.- Últimos detalles de la Catrina gigante de 32 metros en el Zócalo a horas de ser inaugurado para acceso al público transeúntes aprovechan para tomar fotos.FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Halloween 2026: ¿lloverá en CDMX el sábado 31 de octubre?

Para quienes planean salir disfrazados, asistir a fiestas o recorrer el Centro Histórico durante Halloween, el pronóstico del sábado presenta mejores condiciones.

El SMN anticipa un día sin lluvias en Ciudad de México, aunque con cielo parcialmente nublado durante la mañana y medio nublado por la tarde.

Las temperaturas máximas se mantendrán entre 25 y 27 grados, mientras que las mínimas descenderán ligeramente hasta ubicarse entre 11 y 13 grados.

En el Estado de México todavía existe probabilidad de lluvias aisladas, con acumulaciones de 0.1 a 5 milímetros.

El viento soplará del norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

Dos personas con máscaras de calabaza y capas negras posan de noche frente al Ángel de la Independencia entre una multitud
Dos personas con máscaras de calabaza y cuernos participan en los festejos nocturnos de Halloween frente al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. (Instagram)

La ausencia de lluvias prevista para la capital coincide con el Gran Desfile de Día de Muertos, programado para comenzar a las 14:00 horas sobre Paseo de la Reforma y avanzar hacia el Zócalo.

Megaofrenda del Zócalo 2026: fechas, horarios y qué encontrarán los visitantes

La Ofrenda Monumental del Zócalo abrió sus puertas el jueves 29 de octubre y permanecerá instalada hasta el lunes 2 de noviembre.

Este año, el montaje rinde homenaje a La Catrina de José Guadalupe Posada mediante una escultura monumental de cartonería de 32 metros de altura.

La exposición incluye aproximadamente 100 mil flores de cempasúchil, tapetes de aserrín y esculturas de ajolotes intervenidas por artistas y colectivos.

Además, las fachadas de los edificios públicos del Centro Histórico cuentan con iluminación temática, que permanecerá encendida hasta el miércoles 4 de noviembre.

El acceso a la Megaofrenda es gratuito, y las instalaciones podrán apreciarse tanto de día como durante las noches de celebración.

Con máximas de 27 grados y mínimas de hasta 11, el fin de semana combinará calor diurno y frío matutino. El sábado 31, la ausencia de precipitaciones prevista por el SMN favorecerá las celebraciones de Halloween, el desfile monumental y las visitas nocturnas a la Megaofrenda del Zócalo.

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