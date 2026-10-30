México

Volcadura e incendio de tráiler en la Naucalpan-Toluca deja dos muertos y dos heridos

La volcadura de un tractocamión cargado con desperdicio de acero provocó un choque múltiple y un incendio a la altura de la comunidad La Magdalena Chichicaspa, en Huixquilucan

Un tráiler de carga volcó e incendió sobre la autopista de cuota Naucalpan-Toluca, en el tramo correspondiente al municipio de Huixquilucan, Estado de México. Las imágenes captadas durante la noche muestran el vehículo envuelto en llamas junto a la barrera de contención de la vía. Según los reportes preliminares, el percance dejó dos personas fallecidas.

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La volcadura e incendio de un tractocamión provocaron una tragedia en la autopista Naucalpan-Toluca, donde dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron lesionadas luego de que la pesada unidad impactara contra tres vehículos particulares.

El accidente obligó al cierre de la circulación en ambos sentidos, a la altura de la comunidad de La Magdalena Chichicaspa, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

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El percance ocurrió cuando el tractocamión, que transportaba una carga de desperdicio de acero, volcó sobre la vialidad y colisionó contra tres automóviles. Tras el impacto, la caja de la unidad se desprendió y quedó volcada sobre la cinta asfáltica, mientras que parte del material que transportaba terminó esparcido sobre la carretera.

La fuerza del choque también provocó un incendio que alcanzó a uno de los vehículos involucrados. De acuerdo con los reportes de Protección Civil y Bomberos de Huixquilucan, los dos ocupantes de ese automóvil quedaron atrapados y no lograron salir antes de que las llamas lo consumieran, por lo que murieron calcinados.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado cuáles fueron las causas que originaron la volcadura del tractocamión ni las circunstancias exactas en las que se produjo el choque múltiple. Las investigaciones y diligencias correspondientes quedaron a cargo de las instancias competentes.

Dos personas lesionadas fueron trasladadas al IMSS

Volcadura Incendio Trailer Huixquilucan Edomex autopista México-Toluca
Volcadura e incendio de trailer en la autopista México-Toluca (especial)

Además de las dos víctimas mortales, el accidente dejó dos personas lesionadas, quienes recibieron atención prehospitalaria por parte de los paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al lugar.

Debido a las heridas que presentaban, ambas personas fueron trasladadas al Hospital General Regional número 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedaron bajo atención médica.

Entre los vehículos involucrados en el choque se identificaron un automóvil Mazda, con placas de circulación NPN-873-C, y un Seat, con matrícula PZK-205-E, correspondiente al estado de Morelos.

Volcadura incendio autopista Mexico-Toluca Huixquilucan Edomex
Tras volcadura e incendio, bomberos de Huixquilucan rescataron a canes del accidente (Romina Contreras/FB)

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Huixquilucan, paramédicos de la Cruz Roja, efectivos de la Guardia Nacional y policías estatales, quienes desplegaron un operativo para atender a las víctimas, controlar el incendio y asegurar la zona.

Las labores de emergencia también incluyeron el retiro de los automóviles siniestrados, la atención de los lesionados y la recuperación de los cuerpos de las dos personas fallecidas.

Personal del Servicio Médico Forense realizó las diligencias para trasladar los restos al anfiteatro de la región, donde se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes para su identificación.

Rescatan a tres perros tras accidente

Volcadura incendio autopista Mexico-Toluca Huixquilucan Edomex
Otro can rescatado (Romina Contreras/FB)

En medio de las labores de emergencia, los bomberos de Huixquilucan también reportaron el rescate de tres perros que viajaban con sus propietarios en alguno de los vehículos involucrados.

Los animales quedaron bajo resguardo de los elementos de emergencia, debido a que sus dueños tuvieron que ser trasladados a servicios hospitalarios para recibir atención médica.

El rescate de los animales se sumó a las tareas que los cuerpos de emergencia realizaron en la zona, donde las condiciones del accidente complicaron las maniobras debido a la presencia de vehículos dañados, restos del tractocamión y desperdicio de acero sobre la carpeta asfáltica.

Autopista Naucalpan-Toluca permanece cerrada

Volcadura incendio autopista Mexico-Toluca Huixquilucan Edomex
Volcadura e incendio de trailer en la autopista México-Toluca deja como saldo dos personas muertas y varios heridos, incluidos varios canes (especial)

Como consecuencia del accidente, la autopista Naucalpan-Toluca fue cerrada a la circulación en ambos sentidos, lo que afectó el tránsito de los automovilistas que utilizan esta vía para trasladarse entre el Valle de México y Toluca.

Los equipos de emergencia continuaron con el retiro de las unidades involucradas, la remoción de escombros y la limpieza de la carretera, particularmente en el tramo con dirección a Toluca, donde quedó dispersa parte de la carga del tractocamión.

De acuerdo con los reportes sobre la atención del percance, se tenía prevista la reapertura de la circulación en dirección a Naucalpan, una vez que concluyeran las maniobras necesarias para garantizar condiciones de seguridad.

Mientras tanto, las autoridades mantuvieron las labores en el lugar para retirar los restos del accidente y liberar por completo la vialidad.

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