Pitbull en México 2027: ¿cuándo es la preventa de boletos y en qué ciudades se presentará?

Pitbull se presentará en el Multiespacio Costa 21 de Lima el lunes 9 de febrero de 2027

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Pitbull está listo para volver a México. A través de una imagen difundida por Ocesa, el cantante anunció tres conciertos en territorio nacional como parte de su gira I’m Back, un mensaje que resume la intención de reencontrarse con el público mexicano y llevar nuevamente al escenario los temas que lo convirtieron en una figura internacional de la música urbana.

El anuncio contempla presentaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante febrero de 2027. Con el lema “PITBULL I’M BACK”, el artista dejó clara la consigna de esta nueva etapa, que promete reunir algunos de sus éxitos más conocidos y la energía que caracteriza sus espectáculos en vivo.

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La noticia también pone sobre la mesa uno de los aspectos que más interesa a sus seguidores: la venta de boletos. De acuerdo con la información compartida en el anuncio, la preventa Banamex está programada para el 4 de noviembre, con la posibilidad de pagar a tres meses. Las entradas estarán disponibles mediante Ticketmaster México.

¿Cuándo y dónde se presentará Pitbull en México?

(Ocesa)

La primera parada será en la Ciudad de México, el 17 de febrero de 2027. Después, el cantante viajará a Guadalajara para presentarse el día 19 y cerrará esta serie de fechas mexicanas el 21 de febrero en Monterrey. Así, el recorrido contempla tres de las principales ciudades del país.

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El calendario difundido por Ocesa confirma las fechas, aunque los seguidores deberán consultar los canales oficiales de venta para conocer los detalles correspondientes a cada espectáculo, incluidos los recintos y la disponibilidad de localidades.

En cuanto a la venta, el anuncio destaca la preventa Banamex del 4 de noviembre y la opción de tres meses sin intereses, sujeta a términos y condiciones. Antes de comprar, conviene revisar la información publicada por los organizadores para verificar horarios, precios y requisitos de pago.

¿Quién es Pitbull y cómo conquistó la música internacional?

La preventa de entradas para el concierto será el 3 y 4 de noviembre a través de Teleticket

Pitbull, cuyo nombre real es Armando Christian Pérez, es un rapero, cantante y empresario estadounidense de ascendencia cubana. Conocido mundialmente como Mr. Worldwide, construyó una carrera que combina hip-hop, pop, música electrónica y ritmos latinos, una fórmula que lo llevó a las listas de popularidad y a escenarios de distintos países.

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Entre sus canciones más reconocidas están Give Me Everything, junto a Ne-Yo, Afrojack y Nayer; Timber, con Kesha; Rain Over Me, con Marc Anthony; y Feel This Moment, en colaboración con Christina Aguilera. También destacan I Know You Want Me (Calle Ocho) y Hotel Room Service, temas que consolidaron su presencia en las pistas de baile y en la radio internacional.

Sus colaboraciones han sido una parte importante de su identidad musical. Además de trabajar con artistas de distintos géneros, Pitbull ha demostrado facilidad para unir voces y estilos en canciones de alcance comercial, desde el pop de Christina Aguilera hasta los ritmos latinos de Marc Anthony. Esa versatilidad ha sido clave para mantener vigente su repertorio entre públicos de diferentes generaciones.

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¿Qué se sabe de la gira <i>I’m Back</i>?

El artista estadounidense llegará a Perú con éxitos como “Timber”, “Give Me Everything” y “Rain Over Me”

El nombre I’m Back acompaña el regreso de Pitbull a los escenarios latinoamericanos en 2027, después de varios años sin una gira por la región de esta magnitud. El recorrido anunciado contempla países como Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y México, con el objetivo de reencontrarse con sus seguidores y llevar su espectáculo a distintas ciudades.

La gira llega en una etapa activa para el artista, quien continúa apostando por presentaciones en vivo y por un repertorio que mezcla sus éxitos de años anteriores con nuevos proyectos musicales. Su propuesta escénica se caracteriza por una producción enérgica, ritmos bailables y una selección de canciones pensada para mantener al público participando durante el concierto.

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Con tres fechas confirmadas en México, la expectativa ahora está puesta en la venta de entradas y en los detalles de cada presentación. Para quienes esperan escuchar en vivo temas como Timber, Give Me Everything o Rain Over Me, febrero de 2027 marcará una nueva oportunidad de ver a Pitbull de regreso en el país bajo una consigna directa: “I’m Back”.