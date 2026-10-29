México

Pan de plátano sin harina con remolino de canela: la receta perfecta para Halloween

Una alternativa casera, húmeda y aromática para disfrutar los sabores del otoño con ingredientes sencillos y una presentación ideal para compartir en octubre

Pan horneado cortado en rebanadas sobre una tabla negra, acompañado de una calabaza iluminada, telarañas sintéticas, una araña y hojas secas.
Un pan de plátano con remolino de canela cortado en rebanadas reposa sobre una tabla de piedra junto a calabazas y adornos alusivos a Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Halloween es una oportunidad para preparar postres caseros que combinen sabores reconfortantes con una presentación especial. Entre las opciones para esta temporada destaca el pan de plátano sin harina con remolino de canela, una preparación que aprovecha la dulzura natural de la fruta y añade un toque especiado que recuerda a los días otoñales.

Su atractivo está en la textura suave del pan y las vetas de canela que atraviesan cada rebanada. Además de ser una alternativa para acompañar el café o disfrutar como merienda, puede servirse en reuniones familiares o incorporarse a una mesa decorada con motivos de Halloween.

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La receta utiliza plátanos maduros como base y prescinde de la harina de trigo. La canela aporta aroma y sabor, mientras que el efecto marmoleado le da una apariencia atractiva sin necesidad de recurrir a coberturas elaboradas.

Ingredientes para preparar el pan de plátano

Pan dulce en rebanadas sobre una tabla de piedra, rodeado por calabazas talladas, ramas de canela, hojas secas y velas encendidas.
Un pan de plátano marmoleado con canela reposa cortado en rebanadas sobre una tabla junto a calabazas decorativas iluminadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conseguir una preparación con buena textura y un remolino de canela visible, es importante tener listos los ingredientes antes de comenzar.

Para el pan:

  • 3 plátanos maduros.
  • 2 huevos.
  • ½ taza de crema de almendras o cacahuate.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla.
  • 1 cucharadita de canela en polvo.

Para el remolino de canela:

  • 2 cucharadas de azúcar morena o del endulzante de tu preferencia.
  • 1 cucharadita de canela en polvo.

Los plátanos maduros son ideales porque aportan humedad y dulzor a la masa. La crema de almendras o cacahuate contribuye a darle consistencia, mientras que la combinación de azúcar y canela crea las vetas que distinguen a este pan.

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Paso a paso: así se prepara el pan con remolino de canela

Pan de plátano en rebanadas sobre una tabla negra, junto a rodajas de plátano, ramas de canela y calabazas de Halloween iluminadas.
Un pan de plátano cortado en rebanadas reposa sobre una bandeja junto a rodajas de fruta fresca, ramas de canela y calabazas decorativas de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Precalienta el horno. Caliéntalo a 180 °C y prepara un molde para pan con papel para hornear o engrásalo ligeramente.
  2. Tritura los plátanos. Colócalos en un recipiente y aplástalos con un tenedor hasta obtener un puré uniforme.
  3. Mezcla los ingredientes húmedos. Incorpora los huevos, la crema de almendras o cacahuate y el extracto de vainilla. Revuelve hasta integrar.
  4. Añade los ingredientes restantes. Agrega el polvo para hornear y la cucharadita de canela. Mezcla hasta obtener una preparación homogénea.
  5. Prepara el remolino. En otro recipiente, combina el azúcar morena con la cucharadita de canela en polvo.
  6. Forma las capas. Vierte la mitad de la masa en el molde, distribuye una parte de la mezcla de canela y azúcar y cubre con el resto de la preparación. Termina con la mezcla especiada.
  7. Dibuja las vetas. Pasa un cuchillo por la superficie con movimientos suaves en forma de ondas. Evita mezclar demasiado para conservar el efecto marmoleado.
  8. Hornea el pan. Lleva el molde al horno durante aproximadamente 35 a 45 minutos. Comprueba la cocción introduciendo un palillo en el centro; debe salir sin masa cruda.
  9. Deja enfriar antes de servir. Espera entre 10 y 15 minutos antes de desmoldar y permite que el pan se enfríe por completo para facilitar el corte.

Cómo servirlo durante las celebraciones de Halloween

Pan de plátano con espiral de canela y una rebanada en un plato, rodeado de una calabaza iluminada, telarañas y una vela.
Un pan de plátano con remolino de canela reposa cortado sobre una mesa decorada con calabazas iluminadas y telarañas artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez listo, el pan puede cortarse en rebanadas y colocarse en una bandeja decorada con pequeñas calabazas, hojas otoñales o figuras alusivas a Halloween. La idea es mantener una presentación sencilla que permita apreciar las vetas de canela en cada porción.

También puede acompañarse con café, té o una bebida caliente para disfrutarlo durante una tarde de octubre. Si se desea añadir un toque decorativo, basta con espolvorear un poco de canela sobre las rebanadas al momento de servirlas.

Esta preparación demuestra que no hacen falta decoraciones complicadas para darle un aire festivo a un postre casero. La combinación de plátano maduro y canela ofrece una alternativa para compartir en familia, aprovechar ingredientes cotidianos y sumar un sabor otoñal a la celebración.

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