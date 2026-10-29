México

Alumna de secundaria en Hidalgo resulta herida tras incendiarse su disfraz de catrina: video se hace viral

La alumna es reportada como grave tras incendiarse su disfraz en una secundaria en San Miguel Regla, municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo

Una alumna de secundaria es reportada como grave tras incendiarse su disfraz en San Miguel Regla, municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo
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Una estudiante de segundo grado de secundaria sufre quemaduras en aproximadamente el 40% de su cuerpo tras incendiarse su disfraz de catrina durante un festival escolar por el Día de Muertos en Huasca de Ocampo, Hidalgo.

La menor, identificada por sus familiares como Zaira, permanece en estado grave en un hospital de la región, mientras que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo ya emitió un comunicado al respecto.

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El disfraz estaba hecho con hojas de maíz para tamales

El incidente ocurre el miércoles 28 de octubre en la Escuela Secundaria General Teodomiro Manzano, ubicada en la comunidad de San Miguel Regla, municipio de Huasca de Ocampo. La alumna participaba en un concurso de disfraces sobre el escenario del plantel.

Alumna de secundaria en Hidalgo resulta herida tras incendiarse su disfraz de catrina: video se hace viral
Alumna de secundaria en Hidalgo resulta herida tras incendiarse su disfraz de catrina: video se hace viral

Su vestimenta de catrina estaba confeccionada de forma artesanal con hojas secas de maíz, el mismo material que se usa para envolver tamales, se trata de un material altamente inflamable.

La veladora de un altar provocó el incendio

Durante la presentación, la parte inferior del disfraz entró en contacto con la llama de una veladora colocada en un altar de muertos instalado por la escuela como parte del festejo. El fuego se propagó de inmediato por el cuerpo de la estudiante, según se puede observar en el video.

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El video del incidente, grabado por asistentes al evento, circuló rápidamente en redes sociales. Las imágenes muestran a la alumna corriendo mientras las llamas consumen su vestuario, mientras maestros y compañeros intentan auxiliarla.

Docentes usaron chamarras y agua para apagar el fuego

Profesor intenta apagar el fuego de un disfraz de la alumna de secundaria de Hidalgo
Profesor intenta apagar el fuego de un disfraz de la alumna de secundaria de Hidalgo

Los profesores buscaron sofocar las llamas con sus propias prendas de vestir. Tras varios intentos, lograron apagar el fuego con una cubeta de agua.

En el audio del video se escucha a un maestro pedir calma al resto de los alumnos y solicitar que alguien le arroje agua a la menor. El reglamento interno de Protección Civil prohíbe el uso de fuego o veladoras reales dentro de las instalaciones educativas, según precisaron las autoridades del sector.

La familia denunció falta de apoyo antes del comunicado oficial

La estudiante fue trasladada de emergencia a un hospital de la región, donde los reportes médicos establecen un pronóstico reservado. Horas antes de que la dependencia emitiera su tarjeta informativa, la familia de la menor denunció no estar recibiendo ayuda y solicitó apoyo económico.

Los padres señalaron que los gastos médicos derivados del tratamiento resultaban “muy elevados”, de acuerdo con diferentes medios de comunicación.

El comunicado de la SEP tras volverse viral el video del incidente

Comunicado de la SEP Hidalgo
Comunicado de la SEP Hidalgo

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo emitió una tarjeta informativa fechada el 28 de octubre desde Pachuca de Soto, en la que lamenta “profundamente el accidente ocurrido en la escuela secundaria Teodomiro Manzano del municipio de Huasca, en el que una estudiante resultó lesionada.”

El documento señala: “Nuestra prioridad es la atención y recuperación de la alumna, así como dar el acompañamiento a su familia, con quienes se mantiene comunicación.”

La dependencia afirma que desde que tuvo conocimiento de los hechos, “las autoridades educativas han realizado las acciones correspondientes para dar seguimiento al caso en coordinación con las instancias competentes.”

La SEP anuncia revisión para “deslindar responsabilidades”

Disfraz de una alumna de secundaria se incendia en Hidalgo
Disfraz de una alumna de secundaria se incendia en Hidalgo

La tarjeta reitera que los planteles educativos de Hidalgo cuentan con “lineamientos y mecanismos de actuación en materia de protección civil y atención a emergencias”, entre ellos “la prohibición del uso de fuego durante actividades escolares.”

La dependencia precisa que la prevención se trabaja “mediante acciones de capacitación, actualización y coordinación con autoridades de Protección Civil, Seguridad Pública, directivos, docentes y comunidades escolares.”

El documento anuncia “una revisión puntual de las circunstancias en que ocurrió este incidente para determinar los hechos, deslindar responsabilidades y, en su caso, reforzar las medidas necesarias para seguir fortaleciendo la seguridad en las escuelas.”

La SEP de Hidalgo cierra el comunicado señalando que “refrenda su compromiso con la protección, el bienestar y la integridad de niñas, niños y adolescentes, privilegiando siempre una actuación responsable, transparente y centrada en el interés superior de la niñez.”

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