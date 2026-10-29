Euro hoy en México: cotización de cierre del 29 de octubre

Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 21,03 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 1,13% respecto al cierre previo de 20,79 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,57%, aunque presenta una disminución interanual del -0,5%.

PUBLICIDAD

El euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, apuntando a un fortalecimiento frente al peso mexicano.

Con una volatilidad actual del 11,87%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 6,31%, el tipo de cambio evidencia cierta inestabilidad en el mercado.