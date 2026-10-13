Gana hasta 15 mil pesos: la Alcaldía Azcapotzalco lanza su Concurso de Ofrendas de Día de Muertos 2026

El tercer Festival Tlalmanalli Azcatl 2026 busca preservar la tradición del Día de Muertos a través de este concurso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Alcaldía Azcapotzalco abre inscripciones para el Concurso de Ofrendas del 3er Festival Tlalmanalli Azcatl 2026, con premios de hasta 15,000 pesos para los primeros lugares de cada categoría.

El registro, gratuito, estará disponible hasta este martes 20 de octubre a las 22:00 horas.

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Habrá distintas categorías y premios de dinero en efectivo para el segundo y tercer lugar también.

Ambas categorías del concurso compiten de forma independiente, sin límite de integrantes por equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concurso busca involucrar al público en general, vecinos, grupos culturales e instituciones educativas en la elaboración de ofrendas tradicionales.

El concurso tiene dos categorías de participación

La primera es la categoría abierta, dirigida al público en general, colectivos e instituciones no escolares que deseen montar una ofrenda.

La segunda es la categoría escolar, destinada exclusivamente a instituciones educativas de todos los niveles, desde preescolar hasta nivel superior.

Instituciones educativas de todos los niveles pueden participar en la categoría escolar del concurso de ofrendas. REUTERS/Raquel Cunha

Ambas categorías compiten de forma independiente y cuentan con la misma estructura de premios.

No hay límite en el número de integrantes por equipo ni restricción de edad para la categoría abierta, de acuerdo con las bases publicadas por la alcaldía.

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Los premios van de 5 mil a 15 mil pesos según el lugar obtenido

En ambas categorías, abierta y escolar, la premiación sigue el mismo esquema de montos.

El primer lugar recibe 15,000 pesos, el segundo lugar 10,000 pesos y el tercer lugar 5,000 pesos, según precisa el documento oficial de la alcaldía.

El registro al concurso de ofrendas es gratuito y puede hacerse en línea o de manera presencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que, en total, la alcaldía entregará hasta 60,000 pesos en premios entre las dos categorías, si se suman los tres lugares de cada una.

Los montos se otorgan de manera independiente por categoría, por lo que un mismo colectivo no puede competir ni recibir premio en ambas modalidades con la misma ofrenda.

Cómo inscribirte para participar

Los interesados pueden registrarse a través del formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_kYGSOagW4vNXmfKoz5HIdnBW1yS1FXSn48ATmNBp6Z5dYQ/viewform digital disponible en internet o de manera presencial en la Casa de Cultura de Azcapotzalco.

El trámite no tiene costo y permanecerá abierto hasta el martes 20 de octubre a las 22:00 horas, fecha límite e improrrogable según el documento oficial.

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Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de octubre a las 22:00 horas, sin prórroga. (Foto: Alcaldía Azcapotzalco)

La sede presencial se ubica en avenida Azcapotzalco #605, en pleno Centro de Azcapotzalco.

Para llegar en transporte público, la referencia más cercana es la estación Camarones de la Línea 7 del Metro, desde donde el recorrido a pie hacia el centro histórico de la alcaldía toma entre 10 y 15 minutos.

También existen rutas de camión que conectan con Azcapotzalco Centro desde distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México.

El horario de atención en la Casa de Cultura es de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, por lo que los interesados en inscribirse de forma presencial deben considerar que el recinto permanece cerrado los lunes.

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La Casa de Cultura atiende de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, para quienes se inscriban en persona. (Foto: Alcaldía Azcapotzalco)

La convocatoria la organizan la Dirección General de Desarrollo Social y Participación Ciudadana y la Dirección de Cultura y Recreación de la demarcación, con el objetivo de preservar la tradición del Día de Muertos.

Cada ofrenda tendrá un espacio de 3 por 3 metros

La convocatoria establece que el espacio asignado para cada ofrenda tendrá una dimensión de 3 por 3 metros.

La asignación de los lugares se realizará el viernes 30 de octubre, a partir de las 11:00 horas, en la Jefatura de Unidad Departamental de Artes Visuales, dentro de las instalaciones de la Casa de Cultura.

La asignación de espacios se realizará el 30 de octubre, a partir de las 11:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes podrán instalar físicamente sus ofrendas a partir de las 18:00 horas de ese mismo día.

El documento fija un límite de 24 horas para concluir el montaje completo, por lo que la instalación debe quedar terminada antes de las 18:00 horas del 31 de octubre.

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La inauguración y el recorrido del jurado son el 31 de octubre

El acto de inauguración del festival, junto con el recorrido del jurado calificador por las ofrendas instaladas, está programado para el 31 de octubre a las 20:00 horas.

El jurado estará integrado por invitados de reconocido prestigio en el ámbito cultural y escolar.

Los participantes tendrán un plazo de 24 horas para concluir el montaje de su ofrenda. (Foto: Alcaldía Azcapotzalco)

La presidencia del jurado recae en la alcaldesa Nancy Marlene Núñez Reséndiz.

De acuerdo con la convocatoria, el fallo que emita este grupo evaluador será inapelable, sin posibilidad de impugnación por parte de los participantes.

El desmontaje de las ofrendas será el 2 de noviembre

Una vez concluido el periodo de exhibición, el desmontaje de las ofrendas deberá realizarse el 2 de noviembre, a partir de las 20:00 horas.

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La instalación física de las ofrendas inicia a partir de las 18:00 horas del 30 de octubre. (FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM)

Antes de retirar cualquier material, los participantes deberán presentarse en la Jefatura de Unidad Departamental de Artes Visuales para recibir el documento de liberación del espacio asignado.

Cualquier modificación a las bases se notificará a los participantes

La convocatoria establece que cualquier cambio a las reglas del concurso será comunicado con oportunidad a las instituciones y personas inscritas.

Los asuntos no contemplados en el documento serán resueltos directamente por la autoridad de la alcaldía, cuya decisión también será definitiva.

El segundo lugar del concurso obtendrá 10,000 pesos en ambas categorías. REUTERS/Raquel Cunha

Para dudas o solicitudes de información adicional sobre el proceso de inscripción, los espacios o el formato de evaluación, la alcaldía habilitó el correo electrónico artes.visuales@azcapotzalco.cdmx.gob.mx como único canal oficial de consulta.

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