Kenia López Rabadán apunta que el acceso a los espacios de decisión debe ir acompañado de rendición de cuentas

Kenia López Rabadán pide proteger a aspirantes honestos tras anomalías detectadas en el examen de la UNAM. Crédito: Cuartoscuro

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La diputada Kenia López Rabadán cuestionó las facultades extraordinarias de la Presidencia del INE y pidió que el respaldo institucional se dirija a madres buscadoras, periodistas y mujeres víctimas de violencia, durante la comparecencia de la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, ante la Cámara de Diputados.

En un comunicado de Diputadas y Diputados del Partido Acción Nacional (PAN), la legisladora López Rabadán sostuvo que el acceso de las mujeres a espacios de decisión debe ir acompañado de escrutinio público y rendición de cuentas.

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“El feminismo no es impunidad para ninguna mujer, sea presidenta del INE, secretaria de Estado, presidenta de la Cámara de Diputados o presidenta de la República”, expresó.

López Rabadán señaló presuntos casos de corrupción, amiguismos y tráfico de influencias en el Instituto Nacional Electoral. El PAN rechazó que las facultades extraordinarias se mantengan para quien ocupe la próxima Presidencia del organismo, afirmó.

El PAN pide apoyo para madres buscadoras y víctimas de violencia

La diputada pidió canalizar el respaldo del Estado hacia madres buscadoras, periodistas y mujeres víctimas de violencia. Crédito: Daniel Sánchez / EFE

La diputada planteó que los “superpoderes” deben destinarse a las madres buscadoras, las niñas obligadas a casarse, las periodistas silenciadas, las mujeres que enfrentan violencia y quienes salieron de casa y no regresaron.

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“No luchamos para que una mujer llegara al poder y reprodujera los vicios que durante años hemos combatido”, manifestó la legisladora panista.

López Rabadán también afirmó que la vida personal debe respetarse, mientras los asuntos públicos deben ser escrutables, verificables y estar sujetos a las exigencias de la ciudadanía.

Durante la glosa del Informe de Gobierno, cuestionó que solo tres de los 23 integrantes del gabinete acudieran al Pleno de la Cámara de Diputados. Reconoció la presencia de Laura Itzel Castillo y acusó que el gobierno permanece “atrincherado” y sin escuchar a quienes piensan distinto.

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Diputada López Rabadán lee una carta de Ceci Flores dirigida a Claudia Sheinbaum

Tras la rendición de cuentas de la titular de la Secretaría de la Mujer, las legisladoras externaron sus posturas, donde resaltó el discurso de la panista por leer la carta de la madre buscadora de Sonora. (PAN)

Kenia López Rabadán leyó en la Cámara de Diputados una carta de Ceci Flores dirigida a Claudia Sheinbaum para solicitar una reunión y seguimiento institucional en la búsqueda de Alejandro Guadalupe Islas Flores, hijo de la madre buscadora sonorense.

Dicha intervención ocurrió durante la comparecencia de Laura Itzel Castillo y provocó reclamos de diputadas de Morena por el tiempo adicional concedido a la panista. López Rabadán utilizó parte de su participación para cuestionar la rendición de cuentas del gobierno federal.

La diputada del PAN subió a tribuna acompañada por compañeras de bancada que portaban fotografías de mujeres desaparecidas. Mientras la legisladora hablaba, Castillo revisaba documentos desde su lugar. La panista también afirmó que hacen falta “límites éticos” en el ejercicio del poder.

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Carta pide una reunión para buscar a Alejandro Guadalupe Islas Flores

La activista Ceci Flores solicitó una reunión de trabajo con el Ejecutivo federal para localizar a su hijo Alejandro Guadalupe. | organización CIMAC

López Rabadán centró su discurso en la carta de Flores, quien busca a sus hijos Alejandro Guadalupe y Marco Antonio. La activista pidió a la presidenta una reunión de trabajo y acciones institucionales para localizar a Alejandro Guadalupe Islas Flores.

El documento expuso la experiencia de la madre buscadora y de las familias que enfrentan desapariciones: “Presidenta, durante estos años he recorrido caminos, he buscado entre la tierra, he tocado puertas institucionales y he llevado la voz por miles de familias que atraviesan la misma tragedia”.

La carta sostuvo que su permanencia en las colectividades de familias buscadoras responde a la esperanza de localizar a su hijo. Antes de concluir la lectura, la Mesa Directiva pidió a la diputada terminar su participación porque cada ponente disponía de cuatro minutos.

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López Rabadán cerró con dos preguntas dirigidas a la titular de la Secretaría de las Mujeres: “Cómo su secretaría va a ayudar a las madres buscadoras. Cómo su secretaría va a ayudar a encontrar a las mujeres desaparecidas”.

Morena reclama tiempo extra para la diputada panista

Bancada de Morena acusó favoritismo de la Mesa Directiva por el tiempo adicional concedido a la legisladora del PAN. (Archivo Infobae)

Las diputadas de Morena comenzaron a gritar y expresar su inconformidad mientras la panista terminaba de leer el texto, pues consideraron que su tiempo en tribuna ya había concluido. Ante las rechiflas, López Rabadán les respondió: “¿Qué prisa tienen?”.

Annia Gómez, quien conducía la sesión, explicó que la legisladora pudo solicitar una moción de ilustración para ajustarse a los tiempos establecidos. Añadió que se permitió continuar la lectura porque el documento había sido enviado por una madre buscadora.

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Las morenistas acusaron favoritismo de la Mesa Directiva hacia López Rabadán por pertenecer al mismo grupo parlamentario. La diputada Anais Burgos pidió garantizar los tiempos de intervención y reclamó: “No sea abusiva con el tiempo”.

Noemí Berenice tomó el micrófono para exigir una moción de orden y sostuvo que a ninguna legisladora se le había negado el uso de la palabra en el recinto. El debate se extendió durante la comparecencia de Laura Itzel Castillo.

El segundo momento de tensión surgió cuando el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna impidió otra intervención de López Rabadán y cerró su micrófono, después de que ella intentó cuestionar nuevamente a la secretaria. La legisladora Lilly Téllez sacó un megáfono y diputadas de oposición gritaron: “¡No nos puede callar un hombre!”

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