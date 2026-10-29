México

Kenia López Rabadán apunta que el acceso a los espacios de decisión debe ir acompañado de rendición de cuentas

Durante la comparecencia de Laura Itzel Castillo, la legisladora panista afirmó que el acceso femenino a decisiones públicas exige revisión ciudadana

Kenia López Rabadán pide proteger a aspirantes honestos tras anomalías detectadas en el examen de la UNAM
Kenia López Rabadán pide proteger a aspirantes honestos tras anomalías detectadas en el examen de la UNAM. Crédito: Cuartoscuro
Guardar

La diputada Kenia López Rabadán cuestionó las facultades extraordinarias de la Presidencia del INE y pidió que el respaldo institucional se dirija a madres buscadoras, periodistas y mujeres víctimas de violencia, durante la comparecencia de la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, ante la Cámara de Diputados.

En un comunicado de Diputadas y Diputados del Partido Acción Nacional (PAN), la legisladora López Rabadán sostuvo que el acceso de las mujeres a espacios de decisión debe ir acompañado de escrutinio público y rendición de cuentas.

PUBLICIDAD

“El feminismo no es impunidad para ninguna mujer, sea presidenta del INE, secretaria de Estado, presidenta de la Cámara de Diputados o presidenta de la República, expresó.

López Rabadán señaló presuntos casos de corrupción, amiguismos y tráfico de influencias en el Instituto Nacional Electoral. El PAN rechazó que las facultades extraordinarias se mantengan para quien ocupe la próxima Presidencia del organismo, afirmó.

El PAN pide apoyo para madres buscadoras y víctimas de violencia

La diputada pidió canalizar el respaldo del Estado hacia madres buscadoras, periodistas y mujeres víctimas de violencia. Crédito: Daniel Sánchez / EFE
La diputada pidió canalizar el respaldo del Estado hacia madres buscadoras, periodistas y mujeres víctimas de violencia. Crédito: Daniel Sánchez / EFE

La diputada planteó que los superpoderes deben destinarse a las madres buscadoras, las niñas obligadas a casarse, las periodistas silenciadas, las mujeres que enfrentan violencia y quienes salieron de casa y no regresaron.

PUBLICIDAD

“No luchamos para que una mujer llegara al poder y reprodujera los vicios que durante años hemos combatido, manifestó la legisladora panista.

López Rabadán también afirmó que la vida personal debe respetarse, mientras los asuntos públicos deben ser escrutables, verificables y estar sujetos a las exigencias de la ciudadanía.

Durante la glosa del Informe de Gobierno, cuestionó que solo tres de los 23 integrantes del gabinete acudieran al Pleno de la Cámara de Diputados. Reconoció la presencia de Laura Itzel Castillo y acusó que el gobierno permaneceatrincherado y sin escuchar a quienes piensan distinto.

Diputada López Rabadán lee una carta de Ceci Flores dirigida a Claudia Sheinbaum

Tras la rendición de cuentas de la titular de la Secretaría de la Mujer, las legisladoras externaron sus posturas, donde resaltó el discurso de la panista por leer la carta de la madre buscadora de Sonora. (PAN)

Kenia López Rabadán leyó en la Cámara de Diputados una carta de Ceci Flores dirigida a Claudia Sheinbaum para solicitar una reunión y seguimiento institucional en la búsqueda de Alejandro Guadalupe Islas Flores, hijo de la madre buscadora sonorense.

Dicha intervención ocurrió durante la comparecencia de Laura Itzel Castillo y provocó reclamos de diputadas de Morena por el tiempo adicional concedido a la panista. López Rabadán utilizó parte de su participación para cuestionar la rendición de cuentas del gobierno federal.

La diputada del PAN subió a tribuna acompañada por compañeras de bancada que portaban fotografías de mujeres desaparecidas. Mientras la legisladora hablaba, Castillo revisaba documentos desde su lugar. La panista también afirmó que hacen falta límites éticos” en el ejercicio del poder.

Carta pide una reunión para buscar a Alejandro Guadalupe Islas Flores

Ceci Flores pidió a Graciela Domínguez una reunión. | organización CIMAC
La activista Ceci Flores solicitó una reunión de trabajo con el Ejecutivo federal para localizar a su hijo Alejandro Guadalupe. | organización CIMAC

López Rabadán centró su discurso en la carta de Flores, quien busca a sus hijos Alejandro Guadalupe y Marco Antonio. La activista pidió a la presidenta una reunión de trabajo y acciones institucionales para localizar a Alejandro Guadalupe Islas Flores.

El documento expuso la experiencia de la madre buscadora y de las familias que enfrentan desapariciones: “Presidenta, durante estos años he recorrido caminos, he buscado entre la tierra, he tocado puertas institucionales y he llevado la voz por miles de familias que atraviesan la misma tragedia.

La carta sostuvo que su permanencia en las colectividades de familias buscadoras responde a la esperanza de localizar a su hijo. Antes de concluir la lectura, la Mesa Directiva pidió a la diputada terminar su participación porque cada ponente disponía de cuatro minutos.

López Rabadán cerró con dos preguntas dirigidas a la titular de la Secretaría de las Mujeres: “Cómo su secretaría va a ayudar a las madres buscadoras. Cómo su secretaría va a ayudar a encontrar a las mujeres desaparecidas.

Morena reclama tiempo extra para la diputada panista

Bancada de Morena acusó favoritismo de la Mesa Directiva por el tiempo adicional concedido a la legisladora del PAN. (Archivo Infobae)
Bancada de Morena acusó favoritismo de la Mesa Directiva por el tiempo adicional concedido a la legisladora del PAN. (Archivo Infobae)

Las diputadas de Morena comenzaron a gritar y expresar su inconformidad mientras la panista terminaba de leer el texto, pues consideraron que su tiempo en tribuna ya había concluido. Ante las rechiflas, López Rabadán les respondió: “¿Qué prisa tienen?”.

Annia Gómez, quien conducía la sesión, explicó que la legisladora pudo solicitar una moción de ilustración para ajustarse a los tiempos establecidos. Añadió que se permitió continuar la lectura porque el documento había sido enviado por una madre buscadora.

Las morenistas acusaron favoritismo de la Mesa Directiva hacia López Rabadán por pertenecer al mismo grupo parlamentario. La diputada Anais Burgos pidió garantizar los tiempos de intervención y reclamó: “No sea abusiva con el tiempo.

Noemí Berenice tomó el micrófono para exigir una moción de orden y sostuvo que a ninguna legisladora se le había negado el uso de la palabra en el recinto. El debate se extendió durante la comparecencia de Laura Itzel Castillo.

El segundo momento de tensión surgió cuando el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna impidió otra intervención de López Rabadán y cerró su micrófono, después de que ella intentó cuestionar nuevamente a la secretaria. La legisladora Lilly Téllez sacó un megáfono y diputadas de oposición gritaron: “¡No nos puede callar un hombre!”

Temas Relacionados

Kenia López RabadánPANINEMadres BuscadorasÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EEUU presenta cargos contra 24 integrantes de una red vinculada al Cártel de Sinaloa, con operación en Tennessee

La organización es señalada de distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína mientras dos líderes coordinaban todo desde prisiones estatales

EEUU presenta cargos contra 24 integrantes de una red vinculada al Cártel de Sinaloa, con operación en Tennessee

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 28 de octubre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 28 de octubre

Nueva presidencia del INE se podría definir hasta diciembre, advierte Ricardo Monreal

El diputado de Morena no lleva prisa y respetará todo el proceso legislativo que rodea a esta designación

Nueva presidencia del INE se podría definir hasta diciembre, advierte Ricardo Monreal

Buscan declarar al cempasúchil patrimonio biocultural de la CDMX para proteger su valor histórico

Este año 2026 la ciudad alcanzó una producción histórica de 10 millones de plantas

Buscan declarar al cempasúchil patrimonio biocultural de la CDMX para proteger su valor histórico

Ponche, atole y champurrado: qué bebidas típicas pueden elevar la glucosa y quiénes deben moderar su consumo

Ponche, atole y champurrado son parte de las celebraciones mexicanas, pero sus combinaciones de azúcar, piloncillo, maíz, chocolate y leche pueden elevar la glucosa en sangre

Ponche, atole y champurrado: qué bebidas típicas pueden elevar la glucosa y quiénes deben moderar su consumo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: capturan a “El Semáforo”, sucesor de “El Tanque” en el CJNG

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: capturan a “El Semáforo”, sucesor de “El Tanque” en el CJNG

EEUU presenta cargos contra 24 integrantes de una red vinculada al Cártel de Sinaloa, con operación en Tennessee

Encuentran en el AICM metanfetamina dentro de una maquina para carpintería: tenia como destino Australia

Golpe a la red de armas de Los Chapitos: el Pokémon y tres más se quedan presos en Guasave tras ser vinculados a proceso

Capturan en Oaxaca a “El Semáforo”, integrante del CJNG e identificado como sucesor de “El Tanque”

ENTRETENIMIENTO

Las consecuencias que enfrenta Ernesto Chavana por patear un dron en vivo y lastimar a compañera

Las consecuencias que enfrenta Ernesto Chavana por patear un dron en vivo y lastimar a compañera

Hija de Jesús Ochoa desmiente versiones sobre una caída de 10 metros y hospitalización del actor

Mara Escalante presentará su disco "Corazón de Barro" con entrada gratuita en Coyoacán: fecha, horario y cómo llegar

Aldo Rendón lanza controvertido comentario sobre La Granja VIP

Fallece a los 19 años vocalista de “El Bronco y su Banda” tras sufrir quemaduras en el 80% del cuerpo durante incendio en León

DEPORTES

Canelo Álvarez lleva el orgullo mexicano hasta Arabia Saudita: así fue su recibimiento con mariachi

Canelo Álvarez lleva el orgullo mexicano hasta Arabia Saudita: así fue su recibimiento con mariachi

Pumas recibe a Rafa Márquez en Cantera como parte de su gira por la Liga MX: los jugadores universitarios que podría convocar

A días del Gran Premio de la Fórmula 1, Checo Pérez pide a Clara Brugada más apoyo para pilotos mexicanos

Hugo Sánchez fija postura ante el exceso de naturalizados en el futbol mexicano: “No es por gusto, sino por necesidad”

Todo lo que puede pasar en el GP de México: Checo llegará a 300 carreras y Antonelli sería campeón de la Fórmula 1