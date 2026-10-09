Posible comprador de Altos Hornos de México pide prórroga de tres meses para “verificar” la situación de la siderúrgica

De gigante industrial a empresa en quiebra: AHMSA se prepara para una nueva subasta.

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José Arturo Domínguez Arteaga, fue el empresario que ofreció pagar mil 400 millones de dólares para adquirir Altos Hornos de México (AHMSA), pero nunca comprobó que realmente cuenta con el dinero.

No obstante, este jueves, se dio a conocer que Domínguez Arteaga solicitó ayer que le den tres meses para “verificar” la situación de la acerera con origen en el norte del país.

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Único postor para comprar AHMSA pide más tiempo para “verificar” la situación de la acerera

Cabe recordar que el empresario de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) fue el único postor calificado que presentó una oferta por AHMSA durante la subasta del pasado 25 de septiembre.

Sin embargo, aquella ocasión, pidió a la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Ruth Haggi Huerta, el plazo antes mencionado para realizar lo que describió como “una verificación integral (física, técnica, documental, registral contable y posesoria) de activos, conciliación de inventario y certeza patrimonial previa al cierre de la operación”.

También aclaró que mantiene firme su oferta, ya que el plazo solicitado no es una retractación o condicionamiento, reiterando que busca reactivar a la empresa quebrada, recuperar los empleos y responder a los trabajadores.

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José Arturo Domínguez Arteaga fue el único postor que podría haber adquirido AMHSA. Crédito: Especial

Empresario aún no exhibe garantía de seriedad

Cabe señalar que, hasta ahora, Domínguez Arteaga no ha exhibido la garantía de seriedad de 56.3 millones de dólares que eran necesarios para la adjudicación de la siderúrgica ubicada en Monclova, Coahuila.

El pasado 25 de septiembre, la jueza dio un plazo de 10 días hábiles a los postores calificados que participaron en la subasta para presentar la garantía en cuestión.

Sobre el plazo, éste vence el próximo 13 de octubre, día en el que CIESA debe acreditar la “garantía de seriedad” de 56.3 millones de dólares, requisito que aún no cumple, al igual que los otros cinco postores calificados por el síndico de la quiebra.

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La jueza Haggi Huerta no respondió por ahora a la solicitud de CIESA. No obstante, ordenó al síndico Víctor Manuel Aguilera que, en un plazo de 24 horas, informe a los acreedores garantizados —entre ellos Cargill, Banca Afirme y Pemex— sobre el planteamiento, para que éstos emitan su opinión al respecto.

Postores podía hacer una “verificación” antes de la subasta

La jueza no se ha pronunciado por el momento sobre la petición de Domínguez. Sin embargo, señaló que las bases de la subasta contemplaban la posibilidad de que los postores visitaran las instalaciones antes del evento y obtuvieran información y documentación técnica, financiera, legal, operativa, ambiental y regulatoria relevante sobre AHMSA y Minosa.

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En consecuencia, Huerta instruyó al síndico de la quiebra para que informe en un plazo de 24 horas si Domínguez realizó alguna de esas gestiones o solicitó dicha información durante la etapa de preclasificación de postores. La jueza también pidió al síndico su opinión sobre la solicitud de noventa días adicionales presentada por el postor.

¿Cuál es la situación actual del empresario José Arturo Domínguez Arteaga?

Domínguez Arteaga, actualmente, es dueño de la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, y se caracterizó por hacer múltiples promesas desde que presentó la única oferta de compra el día de la subasta.

La semana pasada, el empresario aseguró en un video publicado en redes sociales, que no es un “prestanombres” y que su objetivo es convertir la planta de Monclova en la “más productiva de acero del mundo”.

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Imagen de archivo. Una planta de energía de la siderúrgica mexicana Altos Hornos de México (AHMSA) se muestra en Monclova, México, 14 de agosto de 2018. REUTERS/Alberto Méndez

Incluso ofreció impulsar la construcción de escuelas y hospitales, así como desarrollar proyectos para recuperar el agua de Coahuila.

Señalamientos desde EEUU ponen en duda reputación de Domínguez Arteaga

Sin embargo, reportes periodísticos revelaron que la semana pasada, la empresa maquinaría agrícola Natures Agrimate LLC, con sede en Arizona, Estados Unidos, acusó a Domínguez de incumplir el acuerdo por la compras de AHMSA, porque requería que dicho empresario aportará 600 millones de dólares a un fondo de financiamiento de seis mil millones de dólares, algo que nunca pasó.

Otro punto a destacar, es que no está claro de dónde provendrían esos fondos. En ese sentido, la dirección de Nature Agrimate LLC, es una residencia particular en Phoenix y su único oficial registrado es Sergio Rentería, quien según CIESA, tendría antecedentes penales en Arizona por fraude.

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Lo que empezó mal, parece que va a terminar peor, ya que el único postor o posible comprador de AHMSA pidió tres meses más para “verificar” la situación de la empresa siderúrgica.