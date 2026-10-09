México

Posible comprador de Altos Hornos de México pide prórroga de tres meses para “verificar” la situación de la siderúrgica

El empresario José Arturo Domínguez ofreció pagar mil 400 millones de dólares por la compañía

De gigante industrial a empresa en quiebra: AHMSA se prepara para una nueva subasta.
De gigante industrial a empresa en quiebra: AHMSA se prepara para una nueva subasta.
Guardar

José Arturo Domínguez Arteaga, fue el empresario que ofreció pagar mil 400 millones de dólares para adquirir Altos Hornos de México (AHMSA), pero nunca comprobó que realmente cuenta con el dinero.

No obstante, este jueves, se dio a conocer que Domínguez Arteaga solicitó ayer que le den tres meses para “verificar” la situación de la acerera con origen en el norte del país.

PUBLICIDAD

Único postor para comprar AHMSA pide más tiempo para “verificar” la situación de la acerera

Cabe recordar que el empresario de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) fue el único postor calificado que presentó una oferta por AHMSA durante la subasta del pasado 25 de septiembre.

Sin embargo, aquella ocasión, pidió a la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Ruth Haggi Huerta, el plazo antes mencionado para realizar lo que describió como “una verificación integral (física, técnica, documental, registral contable y posesoria) de activos, conciliación de inventario y certeza patrimonial previa al cierre de la operación”.

También aclaró que mantiene firme su oferta, ya que el plazo solicitado no es una retractación o condicionamiento, reiterando que busca reactivar a la empresa quebrada, recuperar los empleos y responder a los trabajadores.

PUBLICIDAD

José Arturo Domínguez Arteaga fue el único postor que podría haber adquirido AMHSA. Crédito: Especial
José Arturo Domínguez Arteaga fue el único postor que podría haber adquirido AMHSA. Crédito: Especial

Empresario aún no exhibe garantía de seriedad

Cabe señalar que, hasta ahora, Domínguez Arteaga no ha exhibido la garantía de seriedad de 56.3 millones de dólares que eran necesarios para la adjudicación de la siderúrgica ubicada en Monclova, Coahuila.

El pasado 25 de septiembre, la jueza dio un plazo de 10 días hábiles a los postores calificados que participaron en la subasta para presentar la garantía en cuestión.

Sobre el plazo, éste vence el próximo 13 de octubre, día en el que CIESA debe acreditar la “garantía de seriedad” de 56.3 millones de dólares, requisito que aún no cumple, al igual que los otros cinco postores calificados por el síndico de la quiebra.

La jueza Haggi Huerta no respondió por ahora a la solicitud de CIESA. No obstante, ordenó al síndico Víctor Manuel Aguilera que, en un plazo de 24 horas, informe a los acreedores garantizados —entre ellos Cargill, Banca Afirme y Pemex— sobre el planteamiento, para que éstos emitan su opinión al respecto.

Postores podía hacer una “verificación” antes de la subasta

La jueza no se ha pronunciado por el momento sobre la petición de Domínguez. Sin embargo, señaló que las bases de la subasta contemplaban la posibilidad de que los postores visitaran las instalaciones antes del evento y obtuvieran información y documentación técnica, financiera, legal, operativa, ambiental y regulatoria relevante sobre AHMSA y Minosa.

En consecuencia, Huerta instruyó al síndico de la quiebra para que informe en un plazo de 24 horas si Domínguez realizó alguna de esas gestiones o solicitó dicha información durante la etapa de preclasificación de postores. La jueza también pidió al síndico su opinión sobre la solicitud de noventa días adicionales presentada por el postor.

¿Cuál es la situación actual del empresario José Arturo Domínguez Arteaga?

Domínguez Arteaga, actualmente, es dueño de la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, y se caracterizó por hacer múltiples promesas desde que presentó la única oferta de compra el día de la subasta.

La semana pasada, el empresario aseguró en un video publicado en redes sociales, que no es un “prestanombres” y que su objetivo es convertir la planta de Monclova en la “más productiva de acero del mundo”.

Imagen de archivo. Una planta de energía de la siderúrgica mexicana Altos Hornos de México (AHMSA) se muestra en Monclova, México, 14 de agosto de 2018. REUTERS/Alberto Méndez
Imagen de archivo. Una planta de energía de la siderúrgica mexicana Altos Hornos de México (AHMSA) se muestra en Monclova, México, 14 de agosto de 2018. REUTERS/Alberto Méndez

Incluso ofreció impulsar la construcción de escuelas y hospitales, así como desarrollar proyectos para recuperar el agua de Coahuila.

Señalamientos desde EEUU ponen en duda reputación de Domínguez Arteaga

Sin embargo, reportes periodísticos revelaron que la semana pasada, la empresa maquinaría agrícola Natures Agrimate LLC, con sede en Arizona, Estados Unidos, acusó a Domínguez de incumplir el acuerdo por la compras de AHMSA, porque requería que dicho empresario aportará 600 millones de dólares a un fondo de financiamiento de seis mil millones de dólares, algo que nunca pasó.

Otro punto a destacar, es que no está claro de dónde provendrían esos fondos. En ese sentido, la dirección de Nature Agrimate LLC, es una residencia particular en Phoenix y su único oficial registrado es Sergio Rentería, quien según CIESA, tendría antecedentes penales en Arizona por fraude.

Lo que empezó mal, parece que va a terminar peor, ya que el único postor o posible comprador de AHMSA pidió tres meses más para “verificar” la situación de la empresa siderúrgica.

Temas Relacionados

CoahuilaAHMSAMéxicoEstados UnidosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Secretario de Seguridad de Sinaloa descarta irrupción de un grupo armado en el penal de Mazatlán

Sinuhé Téllez López explicó que los hechos registrados en El Castillo correspondieron a un choque entre internos

Secretario de Seguridad de Sinaloa descarta irrupción de un grupo armado en el penal de Mazatlán

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 8 de octubre: Huracán Isaias en categoría 2, tormenta Tropical Simon y Rachel se desplazan sobre el Pacífico

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 8 de octubre: Huracán Isaias en categoría 2, tormenta Tropical Simon y Rachel se desplazan sobre el Pacífico

Alejandro Sanz en el Estadio GNP: clima, horarios, objetos prohibidos y cómo llegar al concierto en CDMX

Esto es lo que necesitas saber para acudir al concierto de Alejandro Sanz en la Ciudad de México este sábado 10 de octubre del 2026

Alejandro Sanz en el Estadio GNP: clima, horarios, objetos prohibidos y cómo llegar al concierto en CDMX

De defender a La Luz del Mundo a recibir a representantes de OnlyFans: senador de Morena destaca diálogo en temas digitales

Emmanuel Reyes Carmona dio a conocer el encuentro con las representantes de la plataforma

De defender a La Luz del Mundo a recibir a representantes de OnlyFans: senador de Morena destaca diálogo en temas digitales

Keylor Navas revive la herida que dejó perder la final ante Cruz Azul y respalda a Solari: “Estamos a muerte con él”

El capitán del conjunto auriazul reconoció que perder la final del Clausura 2026 dejó dolor en el plantel, pero pide concentrar los esfuerzos en el choque de la Jornada 11

Keylor Navas revive la herida que dejó perder la final ante Cruz Azul y respalda a Solari: “Estamos a muerte con él”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

Juez ordena liberar a dos miembros de Los Zetas sentenciados por la masacre del Casino Royale que dejó 52 muertos en Monterrey

Se queda en la cárcel Brian Alonso “N” por el secuestro de la influencer “La Nicholette”: un juez lo vinculó a proceso

Tras una persecución, capturan a "El Kisifur", un hombre ligado a una banda dedicada al robo de autos en la alcaldía Cuauhtémoc

Guerra entre La Unión Tepito y La Anti-Unión deja dos miembros de Los Fortis sin vida: esto se sabe de ellos

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz en el Estadio GNP: clima, horarios, objetos prohibidos y cómo llegar al concierto en CDMX

Alejandro Sanz en el Estadio GNP: clima, horarios, objetos prohibidos y cómo llegar al concierto en CDMX

GaliFest: en qué consiste la exclusiva fiesta que organiza Galilea Montijo tras cada temporada de La Casa de los Famosos México

“A nosotros nos cambió la forma de volver a hacer música”: Usted Señalemelo revive un clásico de Zoé a 20 años de ‘Memo Rex Commander’

Carmen Campuzano recuerda a Jorge Kahwagi y revela cómo fue la última conversación antes de su muerte: “Hablamos de todo lo bonito”

Alphonse Mucha llega por primera vez a México: Museo Kaluz presenta más de 130 obras del artista que transformó el arte decorativo

DEPORTES

Keylor Navas revive la herida que dejó perder la final ante Cruz Azul y respalda a Solari: “Estamos a muerte con él”

Keylor Navas revive la herida que dejó perder la final ante Cruz Azul y respalda a Solari: “Estamos a muerte con él”

Quién es Lorenzo Bundy, el exmánager de Diablos Rojos que tendrá un nuevo puesto

Latin Lover defiende al Hijo de Fishman y afirma que la muerte del réferi fue “un accidente”

Ivar Sisniega enaltece el modelo de Chivas y exige a todos los clubes imitarlo para “tener un mejor futbol”

La Fórmula 1 enciende motores en México y recuerda la noche en que Checo Pérez conquistó Singapur