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Altos Hornos de México y la subasta que no ocurrió: sindicato pide sanciones a empresa que no pagó garantía

Ninguno de los seis postores precalificados pagó la garantía solicitada durante la subasta

De gigante industrial a empresa en quiebra: AHMSA se prepara para una nueva subasta.
De gigante industrial a empresa en quiebra: AHMSA se prepara para una nueva subasta.
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Ninguno de los seis postores precalificados para la subasta de activos depositó los 56.6 millones de dólares de garantía para participar en la compra de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (Minosa).

El plazo venció ayer, 13 de octubre, pero parece que habrá consecuencias por parte del sindicato, por el incumplimiento de una de las empresas interesadas.

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La nueva subasta desierta de Altos Hornos de México

Por medio de comunicado, la Sindicatura de AHMSA y Minosa recordó que el pasado 13 de octubre terminaba el plazo concedido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles para exhibir la garantía de seriedad por parte de los postores precalificados.

Las miradas estaban puestas en uno de los seis postores: Construcciones e Ingenierías Electromecánicas S.A de C.V (CIESA), pero tampoco cumplió con cubrir la cantidad requerida.

Imagen de archivo. Trabajadores de la acería mexicana Altos Hornos de México (AHMSA) marchan en apoyo de Alonso Ancira, presidente de AHMSA, en Monclova, en el estado de Coahuila, México. 30 de mayo de 2019. REUTERS / Daniel Becerril
Imagen de archivo. Trabajadores de la acería mexicana Altos Hornos de México (AHMSA) marchan en apoyo de Alonso Ancira, presidente de AHMSA, en Monclova, en el estado de Coahuila, México. 30 de mayo de 2019. REUTERS / Daniel Becerril

CIESA presentó una oferta, pero no la concretó

Cabe recordar que la empresa CIESA presentó una oferta de hasta mil 400 millones de dólares para adquirir los activos de AMHSA y Minosa

La empresa solicitó una prórroga de 90 días para revisar los activos y aseguró que contaba con la solvencia suficiente para concretar la operación, pero eso no ocurrió.

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Acreedores garantizados: alternativa para AHMSA

Ante lo recientemente ocurrido, la Sindicatura aclaró que aún está disponible la alternativa planteada por los acreedores garantizados Cargil y Afirme.

Los acreedores garantizados solicitaron la integración de un consorcio para participar en la adquisición de las siderúrgicas con sede en Monclova, Coahuila.

No cumplió el empresario José Arturo Domínguez Arteaga

Ante la decepción para los trabajadores de AHMSA, la Sindicatura reveló que continuará informando sobre las resoluciones judiciales y avances en el proceso.

Sin embargo, es un hecho que, sin el pago de la garantía, la subasta, nuevamente, quedó desierta, pese a las promesas que hizo el empresario José Arturo Domínguez Arteaga, en nombre de CIESA.

José Arturo Domínguez Arteaga no hizo el deposito de la garantía para proceder con la compra de AMHSA. Crédito: Especial
José Arturo Domínguez Arteaga no hizo el deposito de la garantía para proceder con la compra de AMHSA. Crédito: Especial

Sindicato pide sanciones a empresa que no cumplió garantía

Tras el vencimiento del plazo, Ismael Leija Escalante, secretario General del Sindicato Nacional Democrático, exigió al gobierno federal y a las autoridades correspondientes investigar todo lo ocurrido con los compromisos incumplidos relacionados con la subasta de AHMSA y que haya consecuencias.

El líder sindical consideró lamentable la situación. Las expectativas en torno a la posible compra de la siderúrgica, sostuvo, vuelven a extender la incertidumbre entre miles de trabajadores, sus familias y los habitantes de las regiones Centro, Carbonífera y Desierto de Coahuila.

Ante esta situación, Leija Escalante consideró que deben esclarecerse las circunstancias en las que surgieron los comunicados atribuidos a la empresa interesada, cuya autenticidad no se puede confirmar, por lo que solicitó investigar quién los elaboró y con qué finalidad.

No debieron asumirse compromisos que crearon falsas expectativas

Además, el representante sindical sostuvo que el incumplimiento debe tener consecuencias, sobre todo, porque ante la autoridad de la Ciudad de México se asumieron compromisos que daban por hecho el proceso de compra de AHMSA.

Lamentó que las promesas de pago hayan generado falsas esperanzas entre los trabajadores, quienes desde hace años esperan una solución a sus adeudos laborales. Mientras tanto, la paralización de la siderúrgica mantiene las afectaciones económicas y sociales en la región.

Imposible pagar en dos semanas a los trabajadores

También puso en tela de juicio los planteamientos que ofrecían cubrir los adeudos en un plazo de dos semanas , ya que, según Ismael Leija, esa posibilidad no correspondía con las condiciones reales del procedimiento y las obligaciones pendientes.

“Fue una burla, una mentada de madre que en dos semanas se le iba a pagar a los trabajadores”, expresó Leija Escalante, al insistir en que las autoridades tienen la tares de determinar cómo se llegó a esa situación y establecer las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, solicitó que tanto la jueza del concurso mercantil como AHMSA y Minosa informen qué medidas van a tomar después de que no se concretó lo previsto con la subasta.

Imagen de archivo. Una planta de energía de la siderúrgica mexicana Altos Hornos de México (AHMSA) se muestra en Monclova, México, 14 de agosto de 2018. REUTERS/Alberto Méndez
Imagen de archivo. Una planta de energía de la siderúrgica mexicana Altos Hornos de México (AHMSA) se muestra en Monclova, México, 14 de agosto de 2018. REUTERS/Alberto Méndez

Líder sindical busca darle una solución al fracaso en la venta

Leija Escalante anunció que buscará reuniones con funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Secretaría del Trabajo, así como con la jueza responsable del procedimiento. El objetivo, señaló, es conocer las razones del incumplimiento y exigir una respuesta institucional.

Además, consideró que no basta con dejar que transcurran los plazos sin una explicación clara, pues cada nuevo contratiempo prolonga la incertidumbre de los trabajadores y retrasa la posibilidad de recuperar sus ingresos pendientes.

Confirmó, además, que acudirán a la Ciudad de México para dar seguimiento al caso y revisar las alternativas que permitan avanzar hacia una solución para los obreros afectados por el cierre de la siderúrgica.

Parece el cuento de nunca acabar lo que ocurre con AHMSA, pues, nuevamente, no se pudo concretar el proceso de venta porque ninguno de los seis postores precalificados hizo el pago de garantía. Vamos a ver cómo concluye esto.

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