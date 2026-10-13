México

Sheinbaum anuncia inversión de 8.4 billones de pesos en infraestructura durante aniversario del Consejo Coordinador Empresarial

La presidenta de México resaltó el buen diálogo y la relación que mantiene la iniciativa privada durante su gobierno

La presidenta de México destaca acuerdos con el sector empresarial durante el aniversario 50 del Consejo Coordinador Empresarial, en su mensaje, presenta un plan de inversión pública y mixta por 8.4 billones de pesos para los próximos cuatro años, con proyectos en carreteras, trenes, energía, Pemex, puertos, agua y vivienda. (Crédito: Presidencia)
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión pública y mixta de 8.4 billones de pesos para los próximos cuatro años, durante la ceremonia por el 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), celebrada este 13 de octubre de 2026.

El plan contempla proyectos estratégicos en carreteras, trenes, energía, petróleo, agua, puertos y vivienda, con el objetivo de impulsar la economía, facilitar la inversión privada y fortalecer el desarrollo del país.

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La mandataria destacó que se trata de una inversión sin precedentes en un sexenio y subrayó la importancia de la colaboración entre el Gobierno de México y el sector empresarial.

Sheinbaum presenta inversión histórica de 8.4 billones de pesos

Durante su participación ante representantes del sector empresarial, Sheinbaum explicó que su administración decidió apostar por la infraestructura para enfrentar un entorno económico internacional complejo y estimular el crecimiento de México.

La mandataria mexicana detalló que el monto anunciado combina recursos públicos y esquemas de inversión mixta, desarrollados en coordinación con la iniciativa privada, la banca de desarrollo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP):

“Una inversión total de ocho billones cuatrocientos mil millones de pesos. No es por nada, pero nunca antes visto en un sexenio”.

Sheinbaum anuncia inversión de 8.4 billones de pesos en infraestructura durante aniversario del Consejo Coordinador Empresarial. (Foto: Presidencia)
Sheinbaum anuncia inversión de 8.4 billones de pesos en infraestructura durante aniversario del Consejo Coordinador Empresarial. (Foto: Presidencia)

La mandataria precisó que esta cifra corresponde a los principales proyectos previstos para los próximos cuatro años y que no incluye la totalidad de las inversiones privadas que se busca impulsar mediante incentivos, facilidades administrativas y mecanismos para agilizar permisos.

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Estos son los sectores que recibirán la mayor inversión

El plan de infraestructura contempla recursos para proyectos que buscan fortalecer la conectividad, ampliar la capacidad energética, recuperar instalaciones industriales y atender las necesidades de vivienda y abastecimiento de agua.

Entre los montos presentados por Sheinbaum destacan los siguientes:

  • Plan estratégico de Pemex: 2 billones de pesos.
  • Vivienda para el Bienestar y desarrollo habitacional privado: alrededor de 3 billones de pesos.
  • Trenes de pasajeros, Tren Maya de Carga y fortalecimiento del Tren Interoceánico: 886 mil millones de pesos.
  • Red carretera: cerca de 700 mil millones de pesos.
  • Generación eléctrica: 794 mil 109 millones de pesos.
  • Inversión en puertos: 816 mil millones de pesos, distribuidos en distintos proyectos.
  • Proyectos estratégicos de agua: 180 mil millones de pesos.
  • Plan de gasoductos: 140 mil 905 millones de pesos.

La presidenta también mencionó la recuperación de la industria petroquímica, con proyectos en Coatzacoalcos, Morelos, Cangrejera, Cosoleacaque y Escolín, además del desarrollo de instalaciones para producir fertilizantes.

A esta estrategia se suma el proyecto Coatlicue, una iniciativa para desarrollar en México una supercomputadora de gran capacidad, que, según lo expuesto por la mandataria, sería la más potente de América Latina.

Gobierno busca acelerar inversiones y reducir trámites

Gobierno busca acelerar inversiones y reducir trámites. (Foto: Presidencia)
Gobierno busca acelerar inversiones y reducir trámites. (Foto: Presidencia)

Sheinbaum sostuvo que el impulso a la infraestructura debe ir acompañado de condiciones que permitan a las empresas invertir con mayor rapidez y certidumbre.

Como parte de esta estrategia, recordó que la ventanilla única de inversiones establece un plazo de 60 días para aprobar los proyectos que ingresan por este mecanismo. De acuerdo con su exposición, ya se han autorizado más de 20 proyectos de montos significativos.

La presidenta también destacó los incentivos contemplados en el Plan México y los nuevos mecanismos de inversión pública y privada, así como las medidas de simplificación administrativa que se desarrollan con autoridades estatales y municipales.

Entre las acciones mencionadas durante su discurso se encuentran:

  • La homologación de trámites mediante un catálogo único.
  • Los decretos para facilitar y agilizar las autorizaciones de inversión.
  • La digitalización de trámites para micro y pequeñas empresas.
  • La ampliación del acceso a cuentas bancarias que no requieren Registro Federal de Contribuyentes, bajo el esquema acordado con la banca.
  • El impulso a los pagos digitales para reducir el uso de efectivo.
  • La continuidad del programa de regularización fiscal, con una propuesta para que durante 2027 los contribuyentes puedan liquidar adeudos sin multas ni recargos, conforme a lo anunciado por la mandataria.

La titular del Ejecutivo Federal también adelantó que está por presentar el IMEX 4.0 y reiteró que la simplificación de trámites será fundamental para facilitar nuevas inversiones en el país.

En el encuentro, la mandataria reconoció los acuerdos alcanzados con el sector empresarial en materia de salarios, reducción de la inflación, precios de los combustibles, digitalización y condiciones para invertir.

Asimismo, afirmó que su gobierno busca reducir el déficit fiscal de manera responsable, sin comprometer objetivos que no puedan cumplirse.

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