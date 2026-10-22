México

Karina Vázquez, ex Miss Tlaxcala, es hallada sin vida en su casa: su familia exige investigar posible feminicidio

El Gobierno estatal informó que se agotarán todas las líneas de investigación

Una mujer con corona, vestido rojo y pulseras brillantes mantiene una mano junto a la cabeza en un espacio interior
Karina Vázquez, exrepresentante de Miss Tlaxcala, porta una corona y vestido de gala en una fotografía de archivo. (Facebook)
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Karina Vázquez Sánchez, exreina de belleza y abogada de 28 años, fue hallada sin vida el 15 de octubre de 2026 en una vivienda de Jesús Tepactepec, comunidad del municipio de Nativitas, Tlaxcala.

Su muerte desató cuestionamientos sobre las circunstancias del caso y llevó a su familia a exigir que las autoridades investiguen con perspectiva de género.

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La joven, coronada en 2019 como Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones, fue localizada después de que un hombre identificado como Armando ‘N’ solicitara ayuda a los servicios de emergencia.

Al llegar al domicilio, los paramédicos confirmaron que Karina ya no tenía signos vitales.

Tres mujeres con vestidos de gala, coronas y bandas sostienen ramos de flores frente a un telón de fondo oscuro
Karina Vázquez posa con una corona y un ramo de flores junto a dos participantes en el escenario de un certamen de belleza. (Facebook)

¿De qué murió Karina Vázquez, Miss Tlaxcala?

En las primeras versiones sobre el fallecimiento se mencionaron una posible broncoaspiración y un choque anafiláctico, una reacción alérgica grave. Sin embargo, la familia cuestionó que esas explicaciones se presentaran sin conocer los resultados de los estudios médico-forenses.

De acuerdo con los reportes difundidos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala inició las diligencias correspondientes bajo el protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres con perspectiva de género.

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Hasta la información disponible, no se había confirmado públicamente una causa definitiva de muerte. La familia también solicitó acceso a la carpeta de investigación para conocer los peritajes, las pruebas recabadas y los resultados de la necropsia.

Una mujer con vestido de noche y una banda con el texto Señorita Tlaxcala 2019 camina en una pasarela con iluminación morada
La familia también solicitó acceso a la carpeta de investigación para conocer los peritajes, las pruebas recabadas y los resultados de la necropsia. (Facebook)

Familia de Karina Vázquez pide investigar posible feminicidio

Uno de los puntos de conflicto es la relación entre Karina y Armando ‘N’, quien llamó a los servicios de emergencia y declaró que mantenía un vínculo sentimental con ella.

Los familiares rechazaron esa versión y sostuvieron que el hombre era compañero de trabajo de la joven, no su pareja. También cuestionaron el relato que él habría proporcionado sobre la noche anterior al hallazgo.

El vocero del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, informó que durante una mesa de seguridad se planteó la necesidad de agotar todas las líneas de investigación, incluida la posibilidad de feminicidio.

Aunque Armando ‘N’ fue detenido el 17 de octubre por un asunto relacionado con la presunta posesión de un arma de fuego, las autoridades aclararon que esa detención no estaba vinculada directamente con la muerte de Karina.

El 20 de octubre, su abogado informó que quedó en libertad al no existir, según su postura, motivos legales para mantenerlo detenido.

La situación jurídica del hombre no determina por sí misma su responsabilidad o inocencia en los hechos que rodean el fallecimiento de la exreina de belleza.

¿Quién era Karina Vázquez Sánchez?

Originaria de Santa Ana Chiautempan, Karina Vázquez combinaba su actividad profesional con su interés por la educación. Como abogada, dirigía su propio despacho y ofrecía asesoría en materias civil, familiar, mercantil, penal y laboral. En sus redes sociales también se identificaba como estudiante de pedagogía.

Su coronación como Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones en 2019 le dio reconocimiento en su estado y la vinculó con el mundo de los certámenes de belleza.

Tras su muerte, su hermano, Tadeo Vázquez Sánchez, confirmó la noticia en redes sociales y cuestionó la información difundida sobre las circunstancias del caso. Una prima de la joven también pidió evitar la revictimización: “Ninguna circunstancia de la vida de una mujer justifica que le arrebaten la vida”.

La familia mantiene su exigencia de conocer los resultados forenses y esclarecer qué ocurrió en la vivienda de Nativitas. La investigación deberá determinar las circunstancias de la muerte de Karina Vázquez y establecer, con pruebas, si existió un delito de feminicidio.

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