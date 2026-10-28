Uuc-kib Espadas tras crisis de Taddei en el INE: “Quien sucumbió al enamoramiento del dinero no renuncia por golpe institucional”

El consejero Uuc-kib Espadas pronunció un discurso con señalamientos directos contra la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, durante la sesión del Consejo General del INE donde se formalizó el nombramiento de Blanca Cruz García como presidenta provisional. (INE)

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El consejero Uuc-kib Espadas pronunció un discurso con señalamientos directos contra la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, durante la sesión del Consejo General del INE donde se formalizó el nombramiento de Blanca Cruz García como presidenta provisional.

“El INE vive una crisis extremadamente grave y sin precedentes”, afirmó el consejero, considerado hasta ese momento parte del bloque que votaba junto con la expresidenta renunciante.

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La intervención de Espadas sorprendió porque provino de un integrante del grupo que respaldó a Taddei en la mayoría de los acuerdos del Consejo General desde 2023.

El propio consejero reconoció el nivel de la crisis institucional al señalar que “las acusaciones que vienen circulando en los medios de comunicación exhiben lo que los mexicanos siempre supimos: la complicidad entre el poder y el capital corrompe las instituciones y con ellas a la sociedad en su conjunto”.

“Quien delinquió ayer, muy probablemente delinquirá mañana”

Uuc-kib Espadas pronuncia un discurso con señalamientos directos contra Taddei su gestión al frente del INE. (Captura de pantalla/Cuartoscuro)

La frase de mayor difusión en redes sociales llegó hacia el cierre del mensaje de Espadas, dirigido directamente a la nueva presidenta provisional. “Quien sucumbió al enamoramiento del dinero, no renuncia a ese enamoramiento por un golpe institucional”, declaró el consejero, sin mencionar nombres, aunque la alusión al caso de Taddei resultó evidente para los asistentes a la sesión.

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Antes de esa frase, Espadas había advertido sobre los riesgos de minimizar el escándalo: “Quien delinquió ayer, muy probablemente delinquirá mañana. Quien corrompió ayer, muy probablemente corromperá mañana”. El consejero insistió en que el prestigio institucional “se deteriora muy rápidamente” y que su recuperación “es un proceso lento”.

CIUDAD MÉXICO, 27OCTUBRE2026.- Se llevó a cabo la sesión extraordinaria por parte de los consejeros electorales en la cual la Blanca Cruz, tomo protesta como consejera presidenta interina, esto en el Pleno del Instituto Nacional Electoral. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Espadas utilizó metáforas explícitas para describir las conductas que, dijo, no pueden repetirse dentro del instituto. “No es tolerable ver a consejeras o consejeros haciendo el papel de vendedores de material electoral estado por estado”, declaró ante el pleno del Consejo General.

El consejero fue más allá al advertir sobre la continuidad de prácticas irregulares entre procesos electorales. “Tampoco basta con que los vendedores del 24 sean sustituidos por nuevos vendedores en el 27. Eso tiene que haber quedado en el pasado”, sostuvo, en referencia a los contratos con proveedores que la Auditoría Superior de la Federación investiga actualmente.

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Añadió que el instituto no puede convertirse en parte de un esquema de impunidad: “No es tolerable que el INE se incorpore al mercado de la compraventa de la impunidad, en donde a cambio de la subordinación política se garantiza al delincuente la conservación de botín y libertad”.

El respaldo a Blanca Cruz y la exigencia de fincar responsabilidades

Pese al tono de ruptura con la gestión anterior, Espadas dirigió un mensaje de apoyo a Blanca Cruz García, nombrada presidenta provisional esa misma noche. “Blanca, recibes un INE golpeado muy severamente en su credibilidad. Tú encabezas esta tarea, la tarea de restaurarle el esfuerzo. No estás sola en ello”, afirmó.

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CIUDAD MÉXICO, 27OCTUBRE2026.- Se llevó a cabo la sesión extraordinaria por parte de los consejeros electorales en la cual la Blanca Cruz, tomo protesta como consejera presidenta interina, esto en el Pleno del Instituto Nacional Electoral. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

El consejero advirtió que el proceso de depuración interna no debe detenerse por jerarquías. “Esto va a implicar fincar responsabilidades, sin miramientos al nivel de empleo o a la posición política”, declaró, en una referencia que coincide con las renuncias previas de tres funcionarios del instituto ligados al proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

Espadas también exigió que el instituto demuestre ante la sociedad el uso correcto de los recursos destinados a las elecciones. “Tenemos que acreditar ante la sociedad que lo que paga por las elecciones se usa realmente en las elecciones, que no se están comprando privilegios de bandidos de ninguna especie”, expresó.

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La defensa de la autonomía frente a partidos y autoridades

El consejero planteó que la crisis debe traducirse en una política de tolerancia cero hacia los conflictos de interés dentro del INE y habló de la necesidad de blindar al instituto frente a presiones externas. “La autonomía de este instituto tiene que manifestarse en cada uno de sus actos y en estar absolutamente al margen de la imposición de las autoridades del país, de los partidos políticos del país”, afirmó, y precisó que ningún actor externo tiene atribuciones para “dictar la línea del INE”.

El consejero cerró su intervención con una referencia a la confianza ciudadana previa a la crisis. “Hagamos de este otra vez el Instituto Nacional Electoral en el que ocho de cada diez mexicanos creían y confiaban para identificarlo y para darle elecciones”, declaró, antes de reiterar su respaldo a Cruz García en la gestión de la transición.

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