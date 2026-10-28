Veterinarios exigen justicia por asesinato de su colega Gaspar Hernández Ramírez en Edomex

Homicidio de veterinario en el municipio en Tlalmanalco, Edomex (especial)

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El asesinato del médico veterinario zootecnista Gaspar Hernández Ramírez, quien fue baleado dentro de su establecimiento en Tlalmanalco, Estado de México, causó indignación por parte de vecinos, colegas y familiares.

Según residentes, dos hombres entraron al local la noche del lunes 26 de octubre, dispararon y huyeron; se desconoce el motivo del ataque que se dio a escasos metros de la presidencia municipal.

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Este homicidio generó indignación en el gremio veterinario del Estado de México, que exigió a las autoridades esclarecer los hechos, llevar a los responsables ante la justicia y reforzar las condiciones de seguridad para quienes ejercen esta profesión.

A través de un comunicado oficial, el Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de México (CEMVZEM) expresó su profunda consternación y rechazo ante los hechos de violencia que ocasionaron el fallecimiento de su colega.

La organización sostuvo que ningún conflicto o circunstancia puede justificar las agresiones contra los profesionales dedicados a la medicina veterinaria y la zootecnia, una actividad vinculada con la salud animal y el bienestar de la sociedad.

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Colegio de veterinarios exige investigar el asesinato

El homicidio del veterinario Gaspar Hernández fue alrededor de las 9 pm del pasado 26 de octubre (Tlalmanalco 24/7/FB)

En su pronunciamiento, el CEMVZEM demandó una investigación pronta, exhaustiva, transparente e imparcial que permita esclarecer plenamente las circunstancias del crimen e identificar a las personas responsables.

El colegio también solicitó que los posibles responsables sean presentados ante la justicia y reciban las sanciones correspondientes conforme a derecho.

“Exigimos que este crimen no quede impune”, manifestó la organización en el documento, en el que hizo un llamado a las autoridades competentes para actuar y garantizar que el caso avance hasta el esclarecimiento de los hechos.

La exigencia de justicia constituye uno de los puntos centrales del pronunciamiento, junto con la necesidad de establecer condiciones que permitan a los médicos veterinarios desempeñar sus actividades sin amenazas, intimidaciones o agresiones que pongan en riesgo su integridad física.

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El colegio advirtió que la violencia contra quienes ejercen esta profesión no debe normalizarse, pues sus integrantes merecen desarrollar su trabajo con libertad, dignidad y seguridad.

CEMVZEM condena la violencia contra médicos veterinarios

El homicidio del veterinario ocurrió en la calle Cinco de Mayo, colonia Centro, municipio de Tlalmanalco, Edomex (especial)

El organismo estatal lamentó la pérdida de uno de sus integrantes y destacó la trayectoria profesional de Hernández Ramírez, a quien describió como un profesionista dedicado a la medicina veterinaria y la zootecnia.

En el comunicado, la organización expresó que la muerte del especialista representa una pérdida dolorosa para el gremio y para sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

El colegio también manifestó sus condolencias a su esposa, Elvia López Noriega, así como a sus hijos y demás seres queridos, a quienes expresó su solidaridad durante el duelo.

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La organización rechazó cualquier forma de violencia que amenace la vida o limite el desarrollo de sus actividades profesionales.

El pronunciamiento también busca visibilizar la necesidad de que las autoridades y la sociedad fortalezcan el respeto hacia los integrantes del gremio, quienes participan en tareas relacionadas con la atención de animales y el bienestar colectivo.

Piden mejores condiciones de seguridad para el gremio veterinario

El homicidio del veterinario Gaspar Hernández fue alrededor de las 9 pm del pasado 26 de octubre (especial)

Además de exigir justicia por la muerte de Gaspar, el CEMVZEM llamó a las autoridades y a la sociedad a impulsar acciones que permitan prevenir nuevas agresiones contra los médicos veterinarios zootecnistas.

El organismo consideró que la seguridad debe ser una condición indispensable para el desempeño de esta actividad profesional y sostuvo que ninguna persona debería trabajar con miedo ante posibles amenazas o ataques.

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Como parte del cierre de su comunicado, la organización reiteró su postura frente al caso mediante tres consignas: una medicina veterinaria libre de violencia, seguridad para el gremio y justicia para Gaspar Hernández Ramírez.

El CEMVZEM insistió en que el esclarecimiento del asesinato y la aplicación de la ley son fundamentales para que la muerte de su colega no quede en la impunidad.

Mientras se espera que las autoridades competentes proporcionen información oficial sobre las circunstancias del crimen y las acciones emprendidas para identificar a los responsables.