Caos vial en CDMX por cierre de Paseo de la Reforma y fuertes lluvias con granizo: estas son las afectaciones

Grabación desde el interior de un automóvil que muestra la acumulación de agua en la intersección de la avenida Insurgentes Sur y Parroquia, en la colonia Del Valle de la Ciudad de México. El video registra la vialidad anegada durante la noche tras el paso de precipitaciones pluviales, con vehículos circulando sobre el asfalto cubierto de agua y banquetas afectadas por el encharcamiento.

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Las fuertes lluvias y la caída de granizo registradas la tarde y noche del martes 27 de octubre provocaron encharcamientos, afectaciones viales y caída de infraestructura en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que el gobierno capitalino desplegó brigadas de atención inmediata mediante el Plan Tlaloque 2.0.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Púrpura para la alcaldía Benito Juárez ante la persistencia de lluvias intensas y la posible caída de granizo. También se mantuvieron las alertas Roja y Naranja en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, respectivamente.

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Las precipitaciones saturaron la red de drenaje en varias zonas de la capital y generaron acumulaciones de agua en calles y avenidas, así como afectaciones menores en algunos inmuebles.

¿Qué vialidades resultaron afectadas por las lluvias en CDMX?

Calles de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, registraron acumulación de agua e inundaciones tras las precipitaciones pluviales nocturnas. En la grabación sobre la calle Casas Grandes se observan automóviles estacionados cubiertos parcialmente por el agua y residuos arrastrados sobre las banquetas.

Entre los puntos con encharcamientos se registraron en Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de Fray Servando Teresa de Mier, en la alcaldía Cuauhtémoc, además de distintas zonas de Benito Juárez, donde se acumuló agua y granizo.

En el norte y poniente de la capital, las autoridades atendieron afectaciones en Eje 3 Poniente y Circuito Interior. También se reportaron encharcamientos en Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la colonia Agrícola Pantitlán.

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En el sur de la ciudad, las brigadas trabajaron en distintos tramos de Periférico Sur, en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco, así como en avenida Picacho-Ajusco y Viaducto Tlalpan.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) también atendió reportes en el bajo puente de Paseo de la Reforma; avenida Zacatepetl; la colonia Jardines del Pedregal, en Coyoacán, y Circuito Interior, en Calzada Melchor Ocampo, esquina con Río Ródano, en la colonia Cuauhtémoc.

Caída de postes, árboles y cortocircuitos

Las fuertes lluvias registradas en la Ciudad de México provocaron inundaciones en vialidades y establecimientos comerciales de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc. En el interior y la terraza de un restaurante se observa la acumulación de agua cubriendo el nivel del suelo alrededor de mesas y sillas. En el exterior, el nivel del agua anegó las banquetas y complicó el paso de peatones y la circulación de vehículos durante la noche.

La SGIRPC informó que atendió siete incidencias relacionadas con las condiciones meteorológicas: la caída de un poste de alumbrado público y seis encharcamientos.

El poste cayó en la colonia Tlaxpana, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y ocasionó daños a un vehículo estacionado. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

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Los encharcamientos atendidos por esta dependencia se localizaron en Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde la saturación del drenaje provocó afectaciones menores en vialidades y algunos inmuebles.

Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos reportó la atención de ocho encharcamientos, seis árboles caídos, cuatro postes caídos y tres cortocircuitos derivados de las lluvias.

Para reducir los niveles de agua y recuperar la circulación, el personal Táctico Operativo, en coordinación con SEGIAGUA, realizó trabajos de desazolve, limpieza de rejillas y monitoreo de las zonas afectadas. Las labores permitieron restablecer gradualmente las condiciones de seguridad y movilidad.

Metro activó marcha de seguridad por las lluvias

Metro CDMX - (X)

Las precipitaciones también afectaron la operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que implementó marcha de seguridad en las líneas 2, 3 y 4.

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Esta medida preventiva reduce la velocidad de los trenes para proteger a usuarios y trabajadores ante las condiciones climatológicas, por lo que los tiempos de traslado aumentaron.

Las autoridades recomendaron a los usuarios anticipar sus recorridos y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre el servicio de transporte público.

Fórmula 1 y San Judas Tadeo: cierres viales complican la movilidad en CDMX

Ciudad de México. noviembre 3, 2021. Con motivo del Gran Premio de México Fórmula 1, se llevó a cabo el Red Bull Show Run en Avenida Paseo de la Reforma en le tramo de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia. Sergio "Checo" Pérez dio un espectáculo de velocidad en su mono plaza RB7, deleitando al público de más de 100 mil personas amantes de la velocidad. Foto: Karina Hernández / Infobae

A las afectaciones por las lluvias se suman los cierres y ajustes de circulación previstos para este miércoles 28 de octubre por los preparativos de la exhibición de Fórmula 1 de Cadillac con Sergio “Checo” Pérez y la llegada de feligreses a la iglesia de San Hipólito, con motivo de la celebración de San Judas Tadeo.

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En Paseo de la Reforma se anunciaron restricciones en los carriles centrales, en el tramo comprendido entre Lieja y Río Rhin, por las actividades relacionadas con el espectáculo automovilístico.

“La SSC recomienda a las personas que asistan considerar como alternativas viales los carriles laterales de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, así como el Eje 2 Poniente Florencia-Río Tíber, el Eje 3 Poniente Río Mississippi-Sevilla, las avenidas Insurgentes y Chapultepec, las calles Maestro Antonio Caso y James Sullivan, además del Circuito Interior”, se lee en su comunicado.

Por su parte, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo se quejó en su cuenta de X por el caos en Paseo de la Reforma.

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“Nos informan que los cierres continuarán hasta el domingo. Miles de personas afectadas, tráfico por todos lados y, por supuesto, el Gobierno de la Ciudad ni siquiera tuvo la atención de avisarnos a las autoridades de la alcaldía”, escribió la alcaldesa.

De la misma forma, se quejó de la falta de coordinación entre ambos niveles de gobierno, “También es una falta de respeto a la ciudadanía”.

En tanto, la concentración de peregrinos en las inmediaciones de la iglesia de San Hipólito puede generar complicaciones en avenida Hidalgo, Paseo de la Reforma y calles cercanas, en la zona de la colonia Guerrero, por la presencia de miles de creyentes que se darán cita en las próximas horas.

Los automovilistas deben considerar tiempo adicional para sus traslados y revisar los avisos de las autoridades antes de circular por estas zonas. Entre las alternativas que pueden evaluar, de acuerdo con su destino, se encuentran Circuito Interior, avenida Chapultepec, avenida Insurgentes y Eje Central Lázaro Cárdenas, aunque también podrían registrar carga vehicular.

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Protección Civil recomiendó evitar el cruce de calles inundadas, no intentar atravesar corrientes de agua y mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan caer. Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911.