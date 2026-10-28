Cierres y alternativas viales por celebración de San Judas Tadeo en CDMX hoy 28 de octubre

Automovilistas enfrentan dos cierres simultáneos en el corredor de Paseo de la Reforma: la peregrinación a San Hipólito y el Show Run de la escudería Cadillac.(FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

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Miles de devotos de San Judas Tadeo se concentran este miércoles 28 de octubre en el templo de San Hipólito, en la colonia Guerrero, lo que obligó a las autoridades a cerrar varios tramos viales en el centro de la Ciudad de México y a sugerir rutas alternas para automovilistas.

Agentes de tránsito aplican los cortes desde temprana hora en las inmediaciones del recinto religioso, uno de los puntos de peregrinación más concurridos de la capital cada 28 de octubre, fecha dedicada a este santo.

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Estos son los tramos cerrados al tránsito

Agentes de tránsito aplican cortes en las siguientes vialidades:

Paseo de la Reforma, en el carril lateral desde la calle Mina hasta avenida Hidalgo, con sentido al sur.

Carriles centrales de Paseo de la Reforma, a partir de la calle Lieja, por logística relacionada con el Ángel de la Independencia.

Avenida Hidalgo, entre Paseo de la Reforma y el Eje 1 Poniente.

Calle Francisco Zarco.

Avenida Balderas.

Eje 1 Poniente.

Estas vialidades rodean de forma directa el perímetro del templo de San Hipólito.

Cierres en Paseo de la Reforma, avenida Hidalgo y calles aledañas al templo de San Hipólito se suman al operativo por el primer Show Run de Cadillac en la misma zona del centro capitalino. (FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Las rutas alternas que recomiendan las autoridades

Para quienes necesiten cruzar la zona centro, las autoridades de seguridad sugirieron las siguientes vialidades alternas:

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida de los Insurgentes.

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

Fray Servando Teresa de Mier.

Avenida José María Izazaga.

Avenida Doctor Río de la Loza.

Eje 1 Norte.

Avenida Ricardo Flores Magón.

Estas opciones buscan desahogar el tránsito que normalmente circula por Reforma e Hidalgo, arterias que durante la jornada concentran tanto a los peregrinos a pie como el tráfico vehicular desviado.

La SSC despliega 102 elementos para resguardar el evento de Fórmula 1 mientras miles de fieles acuden al templo de San Hipólito en el centro de la Ciudad de México. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

La Fórmula 1 suma otro cierre sobre Paseo de la Reforma

La coincidencia de calendario complica aún más la movilidad en la zona. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó 102 elementos para resguardar el primer Show Run de la escudería Cadillac de Fórmula 1, programado sobre Paseo de la Reforma, entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, en la alcaldía Cuauhtémoc.

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El operativo de seguridad para este evento arrancó desde las primeras horas del miércoles, mientras que la actividad con los monoplazas está prevista para iniciar a las 10:00 horas. El tramo afectado por el Show Run se superpone de forma parcial con los cierres ya dispuestos por la celebración religiosa, lo que añade presión adicional sobre las vialidades del Eje 1 Poniente y los alrededores de la glorieta del Ángel.

La combinación de ambos eventos en un mismo corredor vial, el de Paseo de la Reforma, obliga a quienes transiten por el centro de la capital a planear con anticipación su recorrido y privilegiar las rutas alternas señaladas por las autoridades durante toda la jornada del 28 de octubre.

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Un templo nacido de la conquista que hoy acoge al santo de las causas imposibles

El templo de San Hipólito, en el centro de la Ciudad de México, fue construido por orden de Hernán Cortés después de la caída de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, fecha dedicada en el santoral a San Hipólito y San Casiano. La edificación actual se terminó hasta 1740, tras más de un siglo de obras.

CIUDAD DE MÉXICO, 27OCTUBRE2026.-Fieles católicos acuden a la iglesia de San Hipólito, ubicada en el Centro Histórico de la capital, para expresar su devoción a San Judas Tadeo, considerado por sus creyentes como el santo de las causas difíciles y desesperadas. En vísperas de su celebración, que se conmemora cada 28 de octubre, el recinto religioso recibe a personas que llegan para orar, agradecer los favores recibidos y cumplir promesas, como parte de una tradición que reúne a miles de devotos cada año. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

Durante la colonia, el recinto sirvió también como hospital para pobres y ancianos, y fue sede del tradicional “Paseo del Pendón”, un desfile que conmemoraba la victoria española sobre los mexicas.

La devoción a San Judas Tadeo llegó mucho después. Según los Claretianos, orden a cargo del templo desde 1892, la imagen del santo se instaló primero en una capilla lateral entre 1950 y 1954. No fue sino hasta 1980 que su figura se trasladó al altar principal, entre San Hipólito y San Casiano.

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Desde entonces, miles de fieles acuden cada 28 de octubre a celebrar al patrono de las causas difíciles, fecha que coincide con el día de su martirio en el calendario cristiano. La tradición de visitarlo también cada 28 de mes surgió por iniciativa de los propios devotos.