México

Entorno de Jesús Ochoa detalla cuál es su estado de salud tras caer 10 metros en un elevador

De acuerdo con el actor Luis de Alba, el accidente ocurrió en Atizapán durante una función del musical Perfume de gardenia

Primer plano del actor Jesús Ochoa con barba canosa y camisa a cuadros, frente a una barandilla de madera
El actor Jesús Ochoa viste una camisa a cuadros claros frente a una estructura de madera en un espacio interior. (Instagram: Jesús Ochoa)
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El actor Jesús Ochoa fue hospitalizado tras sufrir un accidente durante una función del musical Perfume de gardenia en el Festival Internacional de las Artes en Atizapán, Estado de México.

De acuerdo con Luis de Alba, su compañero de elenco, el incidente ocurrió el fin de semana pasado. Ochoa cayó de una altura de aproximadamente 10 metros luego de que el mecanismo de un elevador que fue implementado para la ocasión fallara.

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¿Cuál es el estado de salud de Jesús Ochoa hoy 28 de octubre?

Durante un encuentro con reporteros, difundido por el canal de YouTube DelarosaTV, De Alba habló sobre el estado de salud de Jesús Ochoa al referirse a los problemas médicos de su amigo Manuel “Flaco” Ibáñez.

“Se cayó de un elevador como de diez metros y no se rompió nada, pero ájale, y todavía quería trabajar, le digo: ‘Estás loco, cabr**’, ahorita está en el hospital (…) Son desgracias, pero su ánimo está (bien)”, dijo De Alba.

El incidente, de acuerdo con el comediante, se originó debido a que se intentó mantener la dinámica del musical fuera del teatro.

“A donde fuimos, Atizapán, era al aire libre y armaron un elevador como de 8 o 10 metros. Le tocaba bajar a él”, indicó.

Luis de Alba subrayó que, a pesar de haber caído de una altura considerable, Jesús Ochoa es reportado estable. Hasta el momento, el actual secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) no ha hecho declaraciones en torno al incidente.

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Doce actores con vestuarios de gala y trajes temáticos posan sentados y de pie frente a una escalera en el escenario de un teatro
Hasta el 27 de octubre, la obra Perfume de gardenia no había emitido una postura sobre el percance en el que resultó herido Jesús Ochoa. (Instagram: Perfume de gardenias)

Jesusa Ochoa, hija del actor, tampoco ha emitido declaraciones respecto al estado de salud de su padre.

Al margen de la situación de Ochoa, Luis de Alba también habló sobre la salud de su amigo Manuel “Flaco” Ibáñez.

La semana pasada, la hija del histrión confirmó que se encontraba internado debido a que se le reventaron dos úlceras estomacales.

A pesar del vínculo cercano, De Alba reconoció que se había enterado de la situación de su amigo apenas un día antes, por lo que buscaría tener contacto con él.

¿Quién es Jesús Ochoa? Trayectoria, películas y personajes del actor mexicano

Jesús Ochoa ha destacado en cine, teatro y televisión por su versatilidad frente a las cámaras y su trabajo en el doblaje.

Originario de Sonora, ha construido una trayectoria de varias décadas con participaciones en películas, telenovelas y producciones animadas. También fue secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Su trayectoria escénica comenzó en 1974, cuando participó en obras teatrales en Hermosillo, Sonora. Posteriormente, se trasladó a la Ciudad de México para estudiar actuación en el Instituto de Arte Escénico, donde permaneció hasta 1984.

Primer plano de un hombre con barba blanca y gorra que realiza un saludo con la mano derecha levantada a la altura de la sien
La publicación más reciente de Jesús Ochoa data del 1 de octubre. (Instagram: Jesús Ochoa)

Tras regresar brevemente a Sonora, volvió a la capital en 1991 para continuar su carrera teatral. Con el paso de los años, amplió su trabajo al cine y la televisión, hasta convertirse en un rostro habitual de las producciones mexicanas.

Entre sus películas destacan La ley de Herodes (1999), Hombre en llamas (2004), Voces inocentes (2004), No se aceptan devoluciones (2013) y ¿Qué culpa tiene el niño? (2016).

En televisión interpretó a Odorico Cienfuegos en El bienamado (2017), uno de sus papeles protagónicos más conocidos. También participó en producciones como Por ella soy Eva, Libre para amarte y Vencer la ausencia.

Su trabajo en el doblaje también lo acercó a nuevas generaciones. Desde 2002 presta su voz en español latino a Manny, el mamut de la franquicia La era de hielo. Asimismo, interpreta a Gallardo en La vida secreta de tus mascotas.

Con una carrera que abarca teatro, cine, televisión y doblaje, Jesús Ochoa se ha consolidado como uno de los actores mexicanos más reconocibles de su generación.

Al margen de las declaraciones de Luis de Alba, se espera que su entorno familiar actualice información sobre su estado de salud tras el percance ocurrido en Atizapán.

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