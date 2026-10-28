Violencia imparable en Ecatepec: disparan a dos hombres que viajaban en su auto

La entrega de unidades debe concluir este martes 31 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro

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Dos hombres viajaban en un automóvil cuando fueron atacados a balazos en la colonia Las Vegas Xalostoc, en Ecatepec, Estado de México. El conductor murió en el asiento del piloto y su acompañante resultó lesionado durante la agresión.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Nueva Orleans y Houston, donde personas armadas presuntamente esperaban el paso del vehículo para disparar contra sus ocupantes. Hasta ese momento, las autoridades no habían informado el móvil del homicidio.

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La unidad era un Nissan March gris. El conductor falleció por las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, mientras el acompañante presentó lesiones corporales.

Paramédicos de Protección Civil de Ecatepec acudieron al sitio para brindar atención al sobreviviente y después lo trasladaron a un hospital. La información disponible no precisó su estado de salud.

Una cinta amarilla de "Policía - No Pase" bloquea una calle oscura en México, donde agentes resguardan la escena de un asesinato de policía durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades hallaron ocho casquillos junto al automóvil

Durante la inspección del área, las autoridades localizaron al menos ocho casquillos percutidos sobre el pavimento, distribuidos alrededor del automóvil afectado. Los indicios fueron integrados a las diligencias para establecer cómo ocurrió la agresión.

Elementos de la Policía Municipal de Ecatepec resguardaron el perímetro y acordonaron la zona. El cierre permitió preservar la escena mientras llegaba el personal encargado de realizar los estudios periciales.

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Peritos de la fiscalía estatal llevaron a cabo las diligencias de campo y levantaron el cuerpo del conductor alrededor de las 3:00 horas. Posteriormente, el cadáver fue trasladado para continuar con los procedimientos correspondientes.

Las autoridades locales e investigadoras iniciaron las averiguaciones para ubicar a los responsables del ataque y determinar el motivo de la agresión. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por estos hechos.

Policías de la Ciudad de México realizan un operativo contra el narcotráfico y crimen organizado en calles concurridas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre murió dentro de un Nissan March gris en la colonia Las Vegas Xalostoc.

El acompañante fue trasladado a un hospital por paramédicos de Protección Civil de Ecatepec.

En el lugar fueron encontrados al menos ocho casquillos percutidos.

En febrero también asesinaron a un hombre en la misma colonia

El pasado 15 de febrero erca de las 8 de la noche del domingo, en la calle Washington de la colonia LasVegas, Xalostoc, en Gobierno de Ecatepec de Morelos, un hombre de alrededor de 40 años con el rostro cubierto fue asesinado de al menos dos disparos. Hubo un lesionado.

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Según testimonios, al menos tres sujetos llegaron a la zona a bordo de un BMW con vidrios polarizados y sin matrícula, tras una supuesta riña.

Posteriormente se escucharon los impactos de bala y uno de los lesionados huyó hacia la calle Disneylandia.

Personal de la Policía de Ecatepec y de la Secretaría de Marina arribaron a la zona, al igual que paramédicos de Protección Civil, sin embargo, la víctima ya había muerto.

Policías de la Ciudad de México realizan un operativo contra el narcotráfico y crimen organizado en calles concurridas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona fue acordonada y resguardada por los uniformados en espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Por estos hechos no se reportaron detenidos.

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Mataron a cantante en esa colonia en julio

El asesinato del músico Sergio “Checo” Padilla ha causado conmoción, ocurrió sobre la avenida R1 a la altura de la Colonia Laass Vegas, Xalosctoc en Ecatepec, en el Estado de México. El artista, de 72 años, perdió la vida cuando se dirigía a trabajar en Ecatepec, luego de que sujetos armados que viajaban en motocicleta le dispararan, de acuerdo con el testimonio de su familia.

El crimen contra el hombre ocurrió el pasado 23 de julio en el municipio de Ecatepec. Crédito: Facebook- Jonathan Padilla

Tras el crimen, su nieto, Jonathan Padilla, publicó un video en redes sociales para exigir justicia. En el mensaje pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a las autoridades estatales que aceleren las investigaciones y detengan a los responsables. “Exijo justicia para mi abuelo”, expresó.

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Sergio “Checo” Padilla era un reconocido músico del regional mexicano y durante varios años colaboró en Grupo Radio Centro, además de participar en el programa Buenos Días, donde era recordado por su trayectoria y cercanía con el público.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables, mientras familiares, amigos y seguidores lamentan su pérdida y piden que el caso no quede impune.

Posteriormente el agresor fue identificado y detenido.

David "N" fue presentado ante un juez. Crédito: FGJEM

Detienen a hombre de 45 años que le pegó a su madre de 85 en Ecatepec

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec atendieron un reporte de violencia familiar en Jardines de Morelos.

Elementos del Sector 17 atendieron un reporte en el fraccionamiento Jardines de Morelos, donde una abuelita de 86 años señaló a su hijo por agredirla y causarle lesiones en el brazo y la cabeza.

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Por estos hechos, fue detenido Pedro Enrique “N” de 45 años, y puesto a disposición del Centro de Justicia para las Mujeres en Ecatepec, autoridad que determinará su situación jurídica. La abuelita recibió valoración médica y fue trasladada por un familiar a un hospital para su atención.

Asesinatos en octubre en este municipío de Ecatepec

Durante octubre de 2026, se han registrado varios hechos violentos y homicidios en el municipio de Ecatepec, Estado de México, reportados por medios locales e instancias de seguridad:

• 9 de octubre de 2026: Fueron localizados los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos dentro de un automóvil en la colonia Fovissste Ecatepec. Las autoridades investigaron el doble homicidio bajo la línea de una posible vendetta.

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• 15 de octubre de 2026: Se reportó el asesinato de un joven motociclista que fue atacado a disparos mientras circulaba sobre la avenida R-1.

• 20 de octubre de 2026: Un hombre identificado como Carlos “N” fue asesinado a balazos en la colonia Santa Clara Coatitla, tras dejar a su hija en la escuela. Ese mismo día se reportó de manera adicional el homicidio de otro hombre en un hecho distinto dentro del municipio.

Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

• 22 de octubre de 2026: Se registró una masacre en la que cuatro personas fueron asesinadas a balazos dentro de un domicilio señalado presuntamente como un punto de venta de drogas.

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Edomex supera los 130 asesinatos

De acuerdo con los reportes preliminares del Gabinete de Seguridad Gobierno de México el Estado de México registra una de las cifras más altas de homicidios dolosos en el país durante octubre de 2026:

• Acumulado del 1 al 25 de octubre de 2026: El Estado de México encabeza la lista nacional con 132 homicidios.

• Corte de los últimos 30 días (al 25 de octubre): Se contabilizan 150 víctimas de homicidio doloso en la entidad.

• Cifras semanales destacadas:

• Del 12 al 18 de octubre, el estado concentró varios de los días más violentos del fin de semana (con reportes de entre 14 y 15 víctimas en fines de semana específicos).

• En la cuarta semana de octubre (del 19 al 25), el Edomex registró 40 homicidios semanales, y algunos reportes locales de fiscalías situaron la cifra semanal en hasta 47 homicidios.

• Promedio diario: En la primera quincena de octubre, la entidad promedió cerca de 4.83 homicidios por día, mostrando un repunte en comparación con el cierre del mes anterior.