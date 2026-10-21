México

Rosa Icela Rodríguez recibe a comisionado de Juchitán ante ola de violencia en Oaxaca

Francisco Vásquez Jiménez acudió a la Secretaría de Gobernación para gestionar respaldo federal, mientras el municipio enfrenta una serie de homicidios y ataques armados

Juchitán busca apoyo federal ante la escalada de violencia; se reúne con Rosa Icela Rodríguez.
Juchitán busca apoyo federal ante la escalada de violencia; se reúne con Rosa Icela Rodríguez.
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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recibió este miércoles 21 de octubre de 2026 en las instalaciones de la dependencia federal a Francisco Vásquez Jiménez, comisionado municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para abordar asuntos relacionados con el bienestar de la población y mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

A través de un mensaje, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que ambas autoridades mantendrán el trabajo conjunto para impulsar acciones en beneficio de los habitantes del municipio oaxaqueño.

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El encuentro ocurre en un contexto de preocupación por el incremento de los hechos violentos registrados en Juchitán durante los últimos días.

Vásquez Jiménez viajó a la Ciudad de México para gestionar el respaldo del Gobierno federal y exponer las condiciones de inseguridad que enfrenta la localidad.

Comunicado de Rosa Icela.
Comunicado de Rosa Icela.

El comisionado había manifestado su intención de solicitar una respuesta institucional ante la continuidad de los ataques armados, así como dar seguimiento a las medidas necesarias para atender la problemática.

Juchitán enfrenta nuevos homicidios y ataques armados

La reunión con la secretaria de Gobernación ocurre después de varias jornadas marcadas por hechos violentos en Juchitán, donde los asesinatos han afectado a personas que realizaban actividades cotidianas.

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El martes 20 de octubre de 2026, dos hombres fueron asesinados en distintos puntos del municipio.

Una de las víctimas fue Ernesto M. J., de 38 años, trabajador del transporte público, quien murió tras una agresión mientras se encontraba en su mototaxi en la Primera Sección de la ciudad.

La violencia continúa en Juchitán, donde varios asesinatos registrados en días consecutivos han aumentado la preocupación de la población y las exigencias de mayor seguridad. Crédito: SSPC Oaxaca
La violencia continúa en Juchitán, donde varios asesinatos registrados en días consecutivos han aumentado la preocupación de la población y las exigencias de mayor seguridad. Crédito: SSPC Oaxaca

Ese mismo día, Denilson C., de 19 años y estudiante del Instituto Tecnológico de Juchitán, fue asesinado en la colonia 19 de Mayo, también conocida como la colonia de los Maestros.

Según los reportes disponibles, los agresores escaparon y no se había informado públicamente sobre personas detenidas.

La violencia continuó este miércoles 21 de octubre, cuando José de Jesús V. M., de 24 años y trabajador del Ayuntamiento, fue atacado a balazos en el crucero de Juchitán, cerca de la plaza Garibaldi.

La Fiscalía de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen.

Los hechos violentos que motivaron la búsqueda de apoyo federal

La sucesión de agresiones ha incrementado la preocupación entre los habitantes y las exigencias de mayores condiciones de seguridad.

La serie de homicidios y ataques armados registrados en Juchitán durante los últimos días llevó al comisionado municipal a buscar respaldo federal para atender la inseguridad. (Gobernación)
La serie de homicidios y ataques armados registrados en Juchitán durante los últimos días llevó al comisionado municipal a buscar respaldo federal para atender la inseguridad. (Gobernación)

Entre los principales acontecimientos reportados durante estos días destacan:

  • 19 de octubre: una jornada de ataques armados en la Novena Sección y la colonia Tomás Aquino dejó tres personas fallecidas y tres lesionadas, incluido un menor de tres años.
  • 20 de octubre: Juchitán registró dos homicidios, entre ellos los de un trabajador del transporte público y un estudiante.
  • 1 de octubre: un trabajador municipal fue asesinado a balazos en el crucero de la ciudad.
  • Balance estatal: Oaxaca contabilizó cuatro homicidios dolosos el martes 20 de octubre, cifra que colocó a la entidad en el tercer lugar nacional de ese día, de acuerdo con el reporte citado por medios locales.

Estos hechos se han registrado pese a los operativos reforzados con elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y corporaciones municipales.

Francisco Vásquez Jiménez pide resultados ante la inseguridad

Antes del encuentro con la titular de Gobernación, Vásquez Jiménez reconoció las exigencias de la ciudadanía para obtener resultados frente a la inseguridad y señaló que comprende la preocupación de quienes depositaron su confianza en las autoridades municipales.

Francisco Vásquez Jiménez reconoció las exigencias de la población de Juchitán por mayores condiciones de seguridad y aseguró que continuará las gestiones ante las autoridades federales. (Crédito: X|@salomonj)
Francisco Vásquez Jiménez reconoció las exigencias de la población de Juchitán por mayores condiciones de seguridad y aseguró que continuará las gestiones ante las autoridades federales. (Crédito: X|@salomonj)

El funcionario precisó que la dirección de las operaciones de seguridad corresponde a las instituciones facultadas para ejecutarlas.

Sostuvo que esta distribución de responsabilidades no implica desentenderse de una situación que afecta directamente a la población y que requiere atención de las distintas autoridades.

En ese contexto, explicó que buscaba exponer ante el Gobierno federal la situación que atraviesa Juchitán y solicitar una respuesta ante la continuidad de los hechos violentos.

También se comprometió a mantener informada a la ciudadanía sobre las gestiones emprendidas y las acciones que se impulsen para atender la problemática.

Coordinación entre gobiernos ante la violencia en Juchitán

Tras la reunión en la Segob, la coordinación entre las autoridades municipales y federales se mantiene como una de las vías anunciadas para promover acciones en favor de los habitantes de Juchitán.

La reunión entre Rosa Icela Rodríguez y Francisco Vásquez Jiménez busca mantener la coordinación institucional para impulsar acciones en favor de los habitantes de Juchitán. Crédito: X - @FISCALIA_GobOax
La reunión entre Rosa Icela Rodríguez y Francisco Vásquez Jiménez busca mantener la coordinación institucional para impulsar acciones en favor de los habitantes de Juchitán. Crédito: X - @FISCALIA_GobOax

La persistencia de homicidios y agresiones armadas coloca la seguridad del municipio entre los asuntos que requieren atención institucional.

También permanece la necesidad de esclarecer los crímenes recientes y determinar quiénes fueron responsables.

La información disponible sobre el encuentro entre Rosa Icela Rodríguez y Francisco Vásquez Jiménez no detalla acuerdos operativos específicos ni nuevas medidas de seguridad para Juchitán.

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