Venta de pan de muerto prevé ingresos por mil 34 millones de pesos: su precio reporta un alza del 2%

Derrama económica por pan de muerto (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La temporada de Día de Muertos representa una oportunidad económica para la industria panificadora mexicana, que prevé una importante comercialización de pan de muerto durante 2026. Las estimaciones del sector apuntan a ingresos por mil 34 millones de pesos, impulsados por la demanda de este producto tradicional en las semanas previas al 2 de noviembre.

Julián Castañón, representante de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), calculó que la producción alcanzará las 4 mil 545 toneladas, equivalentes a aproximadamente 4.5 millones de kilogramos. El precio promedio estimado será de 227.50 pesos por kilo, cifra que representa un incremento del 2% respecto a 2025.

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Aunque esta preparación se relaciona directamente con las celebraciones del Día de Muertos, su comercialización se extiende durante varias semanas, el periodo de ventas comienza a mediados de septiembre y concluye durante los primeros días de noviembre, por lo que beneficia tanto a pequeños negocios como a establecimientos de mayor tamaño.

¿Cuáles son los sabores de pan de muerto más vendidos?

El pan de muerto tradicional, cubierto de azúcar, continúa como la variedad preferida de los consumidores, pero en los últimos años las panaderías también han incorporado nuevas propuestas para responder a los gustos de quienes buscan alternativas a la receta habitual.

Entre las opciones que han ganado presencia se encuentran los panes rellenos de nata, queso crema con zarzamora y chocolate, de estas variedades, el primero destaca por su popularidad entre los compradores.

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La temporada también genera actividad económica para otros sectores, debido a la demanda de insumos como trigo, harina, huevos, leche, mantequilla y azúcar, a esta cadena se suman los servicios de transporte y las empresas dedicadas a la fabricación de envases.

Asimismo, la Canainpa estima que en México existen alrededor de 59 mil 500 establecimientos dedicados a la panificación, los cuales generan entre 530 mil y 550 mil empleos directos. Si se considera toda la cadena productiva, la cifra supera el millón y medio de puestos de trabajo.

Una infografía expone las previsiones de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora de México sobre las ventas de pan de muerto, estimadas en 1.034 millones de pesos en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panaderías ajustan su oferta a los nuevos hábitos de consumo

Además de las preferencias por nuevos sabores, los negocios enfrentan cambios en las rutinas de sus clientes, por lo que Castañón señaló que algunas personas disponen de menos tiempo para comprar y preparar alimentos, visitan con menor frecuencia las panaderías y concentran sus compras de pan dulce durante las mañanas.

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Para adaptarse, los establecimientos amplían sus servicios con café, desayunos, alimentos preparados y porciones pequeñas, también ofrecen productos integrales y opciones sin azúcar.

En cuanto a los precios generales de este alimento, el representante no anticipó incrementos generalizados para el cierre de 2026 ni para los primeros meses del siguiente año. A pesar de esto, explicó que cada empresa deberá evaluar sus gastos laborales, prestaciones, rentas y materias primas.

Derrama económica por Día de Muertos

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), dio a conocer que los festejos del 1 y 2 de noviembre dejarán ingresos por 12 mil 022 millones de pesos, un incremento del 5% respecto a lo registrado durante 2025.

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Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo destacó que la llegada de turistas nacionales y extranjeros favorecerá distintos sectores productivos. Para la industria hotelera, se anticipa una ocupación de entre 75% y 85% durante las festividades.