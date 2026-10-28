México

Venta de pan de muerto prevé ingresos por mil 34 millones de pesos: su precio reporta un alza del 2%

La producción de este alimento tradicional de Día de Muertos alcanzará las 4 mil 545 toneladas, equivalentes a 4.5 millones de kilogramos

Una mano con guante térmico sostiene una bandeja con panes de muerto cubiertos de azúcar frente a la puerta abierta de un horno.
Derrama económica por pan de muerto (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La temporada de Día de Muertos representa una oportunidad económica para la industria panificadora mexicana, que prevé una importante comercialización de pan de muerto durante 2026. Las estimaciones del sector apuntan a ingresos por mil 34 millones de pesos, impulsados por la demanda de este producto tradicional en las semanas previas al 2 de noviembre.

Julián Castañón, representante de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), calculó que la producción alcanzará las 4 mil 545 toneladas, equivalentes a aproximadamente 4.5 millones de kilogramos. El precio promedio estimado será de 227.50 pesos por kilo, cifra que representa un incremento del 2% respecto a 2025.

PUBLICIDAD

Aunque esta preparación se relaciona directamente con las celebraciones del Día de Muertos, su comercialización se extiende durante varias semanas, el periodo de ventas comienza a mediados de septiembre y concluye durante los primeros días de noviembre, por lo que beneficia tanto a pequeños negocios como a establecimientos de mayor tamaño.

¿Cuáles son los sabores de pan de muerto más vendidos?

El pan de muerto tradicional, cubierto de azúcar, continúa como la variedad preferida de los consumidores, pero en los últimos años las panaderías también han incorporado nuevas propuestas para responder a los gustos de quienes buscan alternativas a la receta habitual.

Entre las opciones que han ganado presencia se encuentran los panes rellenos de nata, queso crema con zarzamora y chocolate, de estas variedades, el primero destaca por su popularidad entre los compradores.

PUBLICIDAD

La temporada también genera actividad económica para otros sectores, debido a la demanda de insumos como trigo, harina, huevos, leche, mantequilla y azúcar, a esta cadena se suman los servicios de transporte y las empresas dedicadas a la fabricación de envases.

Asimismo, la Canainpa estima que en México existen alrededor de 59 mil 500 establecimientos dedicados a la panificación, los cuales generan entre 530 mil y 550 mil empleos directos. Si se considera toda la cadena productiva, la cifra supera el millón y medio de puestos de trabajo.

Infografía con ilustraciones de panes de muerto, flores, una báscula, un calendario, iconos comerciales y textos explicativos con cifras.
Una infografía expone las previsiones de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora de México sobre las ventas de pan de muerto, estimadas en 1.034 millones de pesos en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panaderías ajustan su oferta a los nuevos hábitos de consumo

Además de las preferencias por nuevos sabores, los negocios enfrentan cambios en las rutinas de sus clientes, por lo que Castañón señaló que algunas personas disponen de menos tiempo para comprar y preparar alimentos, visitan con menor frecuencia las panaderías y concentran sus compras de pan dulce durante las mañanas.

Para adaptarse, los establecimientos amplían sus servicios con café, desayunos, alimentos preparados y porciones pequeñas, también ofrecen productos integrales y opciones sin azúcar.

En cuanto a los precios generales de este alimento, el representante no anticipó incrementos generalizados para el cierre de 2026 ni para los primeros meses del siguiente año. A pesar de esto, explicó que cada empresa deberá evaluar sus gastos laborales, prestaciones, rentas y materias primas.

Derrama económica por Día de Muertos

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), dio a conocer que los festejos del 1 y 2 de noviembre dejarán ingresos por 12 mil 022 millones de pesos, un incremento del 5% respecto a lo registrado durante 2025.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo destacó que la llegada de turistas nacionales y extranjeros favorecerá distintos sectores productivos. Para la industria hotelera, se anticipa una ocupación de entre 75% y 85% durante las festividades.

Temas Relacionados

Día de Muertospan de muertoeconomia mexicanagastronomiamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 28 de octubre: presa Las Pintas es la zona más contaminada en Jalisco, informa Conagua

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 28 de octubre: presa Las Pintas es la zona más contaminada en Jalisco, informa Conagua

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de octubre? Línea 2 suspendida por objeto en las vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de octubre? Línea 2 suspendida por objeto en las vías

Tesla sale volando en Cuajimalpa tras chocar contra una casa y termina en una vialidad inferior

Después de derribar el acceso de una vivienda, el automóvil continuó su recorrido hasta abandonar la terraza y caer a una calle situada a menor altura, en un incidente que circuló ampliamente en redes

Tesla sale volando en Cuajimalpa tras chocar contra una casa y termina en una vialidad inferior

Temblor hoy 28 de octubre en México: se registró un sismo magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 28 de octubre en México: se registró un sismo magnitud 4.1 en Chiapas

Abuchean a Martha Debayle por “colarse” en foto grupal con Kim Kardashian, Sarah Paulson y elenco de “Todo Vale”

La conductora había encabezado la ronda de preguntas del encuentro de Disney+ y Hulu, que se retrasó por una tormenta y dejó molestia entre los invitados

Abuchean a Martha Debayle por “colarse” en foto grupal con Kim Kardashian, Sarah Paulson y elenco de “Todo Vale”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

Navy SEAL de EEUU llegarán a México: Sheinbaum pide al Senado autorizar ingreso de 28 militares

En 3 camionetas y armados: así detectó la Marina a “Chuy González” en Sinaloa, operador del Cártel de Guasave y uno de los más buscados por el FBI

Comida china, el detalle que delató el escondite de "El Chapo" Guzmán y dio vida a la Operación Cisne Negro

Una llamada de auxilio, tentación y pelea con la Marina: el relato inédito de un policía federal que detuvo por última vez a "El Chapo"

ENTRETENIMIENTO

Abuchean a Martha Debayle por “colarse” en foto grupal con Kim Kardashian, Sarah Paulson y elenco de “Todo Vale”

Abuchean a Martha Debayle por “colarse” en foto grupal con Kim Kardashian, Sarah Paulson y elenco de “Todo Vale”

La alcaldía Venustiano Carranza alista jornada de Día de Muertos con conciertos, Feria de Pan de Muerto y experiencia de terror gratis

El Trono de México confiesa que dejó de tocar en México durante años por miedo a la violencia: “Preferimos dormir a gusto”

Ari Gameplays anuncia una pausa en sus redes tras la muerte de El Komanche: “Estaré ausente”

Nosferatu llega al Centro Histórico de la CDMX con función musicalizada en vivo gratis

DEPORTES

Así luce el Paseo de la Reforma a pocas horas del comienzo del Showrun de Checo Pérez

Así luce el Paseo de la Reforma a pocas horas del comienzo del Showrun de Checo Pérez

Lalo Camarena analiza caída del Vaquero Navarrete y adelanta si Canelo se retirará en 2027

¡No me grite!”: Video de pelea entre Katia Itzel García y Guillermo Almada se vuelve viral durante la derrota del América ante Pachuca

Kai Murphy, la historia del beisbolista que juega en la Liga Mexicana del Pacífico con Mexicali y pidió permiso para acompañar a su papá en la Serie Mundial

¿Hormiga borrado? Armando González no fue incluido en la convocatoria de Olympiacos para el juego de Copa de este miércoles