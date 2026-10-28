México

Presión de Washington y petróleo mexicano: el embajador caribeño habla de retomar el suministro

Tras la pausa por los aranceles de Trump, Cuba confía en reanudar la compra de combustible mientras

El convenio entre una empresa de la isla y Pemex quedó suspendido este año después de la amenaza arancelaria emitida por Estados Unidos, sin detallar la fecha, pese a que los pagos se realizaban regularmente
El convenio entre una empresa de la isla y Pemex quedó suspendido este año después de la amenaza arancelaria emitida por Estados Unidos, sin detallar la fecha, pese a que los pagos se realizaban regularmente
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El embajador cubano en México, Eugenio Martínez Enríquez, aseguró este martes que ambos gobiernos trabajan para “retomar” los envíos energéticos suspendidos este año, tras la amenaza de aranceles de Estados Unidos. En entrevista con EFE, calificó a México como “un país hermano” con el que existen “excelentes” relaciones.

¿Qué dijo el embajador?

La reanudación del envío de combustibles, que cayó 96% en el primer trimestre del año tras una orden ejecutiva de Donald Trump, depende ahora de empresas privadas y de gestiones diplomáticas sin fecha definida. REUTERS/Daniel Becerril
La reanudación del envío de combustibles, que cayó 96% en el primer trimestre del año tras una orden ejecutiva de Donald Trump, depende ahora de empresas privadas y de gestiones diplomáticas sin fecha definida. REUTERS/Daniel Becerril

El diplomático explicó que un acuerdo comercial entre una empresa cubana y Pemex permitía exportar combustibles a la isla, y que Cuba pagaba “regularmente” por ellos. “Ese convenio se detuvo”, señaló, sin precisar la fecha exacta.

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Martínez destacó además la cooperación bilateral en otros sectores:

  • Agricultura: envío de fertilizantes mexicanos.
  • Salud: médicos cubanos que trabajan en decenas de municipios rurales de México.
  • Opinión pública: según su cálculo, 80 % de los mexicanos rechaza el bloqueo y apoya que su Gobierno ayude a la isla.

¿Cómo se frenó el suministro?

Una orden ejecutiva estadounidense que declara emergencia nacional bastó para derrumbar 96% los envíos mexicanos de crudo a la isla en el primer trimestre de 2026, revelando la vulnerabilidad de los intercambios energéticos frente a la coerción geopolítica. REUTERS/Nathan Howard/File Photo
Una orden ejecutiva estadounidense que declara emergencia nacional bastó para derrumbar 96% los envíos mexicanos de crudo a la isla en el primer trimestre de 2026, revelando la vulnerabilidad de los intercambios energéticos frente a la coerción geopolítica. REUTERS/Nathan Howard/File Photo

El presidente Donald Trump firmó el 29 de enero una orden ejecutiva que declaraba una “emergencia nacional” y advertía con aranceles a los países que suministraran petróleo a la isla. La Habana calificó la medida de “chantaje y coerción”.

El impacto fue inmediato. Las cifras de Pemex muestran que los envíos cayeron 96 % en el primer trimestre de 2026, hasta unos 900 barriles diarios. México había superado a Venezuela como principal suministrador de crudo a Cuba, tras el colapso de los envíos de PDVSA, que terminaron en diciembre.

Para dimensionar el volumen, Pemex vendió a la isla 496 millones de dólares en 2025, y Sheinbaum afirmó que se había enviado menos del 1 % de lo que produce México.

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La postura del Gobierno mexicano y de Morena

Claudia Sheinbaum habla sobre la ayuda humanitaria a Cuba durante la mañanera de este 30 de julo en Palacio Nacional

Desde el inicio, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el envío de petróleo responde a una decisión soberana. Explicó que la decisión de vender o dar crudo por razones humanitarias viene de hace muchos años y no es reciente. También calificó de “injusta” la sanción a los países que venden petróleo a la isla.

Sheinbaum ha invocado la Constitución mexicana, que establece la autodeterminación de los pueblos y la ayuda solidaria. También ha dicho que se puede estar en desacuerdo con el gobierno cubano, pero eso no tiene por qué hacer que el pueblo sufra.

El partido en el poder se alineó con ese discurso. La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, respaldó el llamado de Sheinbaum a poner fin al bloqueo y habló de una “crisis humanitaria sin precedentes”. El expresidente Andrés Manuel López Obrador también llamó a realizar donativos para el pueblo cubano.

Ayuda humanitaria: la vía que se mantuvo

Mientras el petróleo quedó en pausa, el Gobierno mexicano mantuvo la ayuda humanitaria. En febrero llegaron a La Habana dos barcos con 814 toneladas de alimentos y otros productos. Medios mexicanos reportan un cuarto buque de la Armada y un total de 3 mil toneladas.

El plan: empresas privadas

Sheinbaum ha dicho que el mecanismo para reanudar el suministro sería a través de empresas particulares con permiso para llevar combustible, y precisó que aún no se ha reiniciado. Señaló que las nuevas reformas aprobadas por el Congreso y el Gobierno de Cuba permiten mayor relación comercial con empresarios mexicanos.

Ese esquema distingue el comercio de la cooperación oficial, que sigue vigente.

El otro lado: las críticas y los riesgos

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Para mantener el contexto completo, hay posturas que cuestionan la ruta. Legisladores y funcionarios estadounidenses criticaron el apoyo energético a La Habana y advirtieron de posibles consecuencias para las empresas involucradas. Expertos cubanos consultados por medios independientes calificaron el plan de “geopolíticamente riesgoso” y señalaron que choca con las sanciones de EE. UU. contra CUPET en junio.

A ello se suma que México se prepara para renegociar el T-MEC con su principal socio comercial.

Una crisis que no cede

Los apagones en la isla han superado las 18 horas diarias en algunas regiones. En ese escenario, la declaración del embajador reabre la expectativa de un suministro que, por ahora, depende de gestiones diplomáticas y de un esquema comercial aún sin fecha.

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