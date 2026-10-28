Día de Muertos 2026 en Ciudad de México: inicia operativo de seguridad en 120 panteones

Un millón 500 mil personas visitarán los 120 cementerios de las 16 alcaldías entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. (CUARTOSCURO)

Guardar

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México activará un operativo especial con 11 mil policías para resguardar los 120 panteones de las 16 alcaldías durante las celebraciones de Día de Muertos, del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026, ante la llegada estimada de un millón 500 mil visitantes a los camposantos capitalinos.

La cifra de asistentes proyectada convierte a esta festividad en uno de los despliegues de seguridad más amplios del calendario anual en la capital. Los efectivos cubrirán tareas de prevención, vigilancia, regulación del tránsito vehicular y apoyo directo a las familias que acudan a honrar la memoria de sus difuntos.

PUBLICIDAD

El dispositivo de seguridad contempla el uso de 720 vehículos oficiales, 20 motopatrullas y una grúa. A este equipo terrestre se suma el vuelo permanente de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que realizará sobrevuelos constantes sobre las zonas de mayor concentración de personas.

Habitantes de Tláhuac continúan con la tradicional velada de Día de Muertos en el panteón de Mixquic. (CUARTOSCURO)

Para la atención de emergencias médicas, ocho ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) estarán distribuidas en puntos estratégicos cercanos a los cementerios con mayor afluencia.

Mixquic y el Panteón de Dolores encabezan la lista de panteones con mayor afluencia esperada

Entre los camposantos que recibirán atención prioritaria figuran San Andrés Mixquic, el Civil de San Nicolás Tolentino, San Francisco Tlaltenco y el Civil de Dolores. La lista incluye también San Lorenzo Tezonco, San Lorenzo Vecinal, Sanctorum, el Francés de Cuauhtémoc, San Fernando, San Isidro, Panteón Jardín, Tepeyac, La Cuevita y San Miguel Topilejo.

PUBLICIDAD

Los policías realizarán recorridos de vigilancia en los accesos, las inmediaciones y las principales vías de llegada a cada uno de estos recintos. La labor incluye orientación directa a los visitantes para facilitar el flujo ordenado de personas.

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito ejecutará acciones de regulación vehicular con el objetivo de agilizar la circulación en las vialidades aledañas a los panteones. Las maniobras buscan impedir que automóviles obstruyan accesos, pasos peatonales y zonas de ascenso y descenso de pasajeros.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana destinará 720 vehículos, ocho ambulancias y sobrevuelos permanentes de los Cóndores para cubrir los 120 panteones de la Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Los Centros de Comando y Control (C2) de la Ciudad de México mantendrán monitoreo continuo sobre las áreas de mayor concentración. El sistema permite detectar incidentes en tiempo real y coordinar la respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

PUBLICIDAD

Recomendaciones para quienes visiten los cementerios

La SSC sugiere a los visitantes acudir con anticipación a los panteones, identificar los accesos y salidas desde su llegada, mantener a niñas y niños bajo supervisión permanente y cuidar sus pertenencias. Se pide evitar dejar objetos de valor a la vista dentro de los vehículos y seguir en todo momento las indicaciones del personal policial desplegado en campo.

Quienes requieran auxilio pueden comunicarse al número de emergencias 911. La Secretaría de Seguridad Ciudadana también pone a disposición de la ciudadanía sus cuentas de redes sociales @SSC_CDMX y @OVIALCDMX para consultas sobre alternativas viales o solicitudes de apoyo.

Panteones zona oriente

Panteón San José

Panteón Civil de Iztapalapa

Panteón San Nicolás Tolentino

Panteón Vecinal del Pueblo de Santa Cruz Meyehualco

Panteón Vecinal de Culhuacán

Panteón del Pueblo de San Francisco Culhuacán

Panteón Civil San Lorenzo Tezonco

Panteón Santa María Tepepan

Panteón Mixquic

Alternativas viales:

Viaducto Miguel Alemán

Avenida Insurgentes

Anillo Periférico

Calzada Ignacio Zaragoza

Camino Real a Zapotitlán

Calzada Tláhuac-Chalco

Carretera Xochimilco-Oaxtepec

Del 30 de octubre al 2 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana cubrirá 120 panteones en las 16 alcaldías con apoyo aéreo permanente de los Cóndores y ambulancias del ERUM. (CUARTOSCURO)

Panteones zona poniente

Panteón Español

Panteón Monte Sinaí

Panteón Sanctorum

Panteón Alemán

Panteón Americano

Panteón Francés de San Joaquín

Panteón Civil de Dolores

Panteón Civil Santa Fe

Panteón de Guadalupe

Panteón Tarango

Panteón Jardín

Panteón San Jerónimo

Nuevo Panteón Jardín

Panteón El Calvario

Alternativas viales:

Paseo de la Reforma

Avenida Constituyentes

Anillo Periférico

Carretera México-Toluca

Supervía Poniente

Panteones zona sur

Panteón Francés

Panteón Los Reyes

Panteón San Francisco

Panteón San Pedro Mártir

Panteón San Andrés

Panteón San Miguel Xicalco

Panteón Santo Tomás Ajusco

Panteón Parres

Panteón 20 de Noviembre

Panteón Chimalcoyoc

Panteón Militar

Panteón Santa María Tepepan

Panteón de San Lucas

Panteón de San Miguel

Panteón San Francisco Tlaltenco

Panteón San Francisco Tecoxpa

Panteón San Juan Tepenahuac

Alternativas viales:

Viaducto Miguel Alemán

Avenida de los Insurgentes

Anillo Periférico

Carretera México-Puebla

Avenida Año de Juárez

Avenida de Tláhuac

Carretera Cuernavaca

Carretera Xochimilco-Oaxtepec