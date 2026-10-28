México

Día de Muertos 2026 en Ciudad de México: inicia operativo de seguridad en 120 panteones

Un millón 500 mil personas visitarán los 120 cementerios de las 16 alcaldías entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre

Mixquic
Un millón 500 mil personas visitarán los 120 cementerios de las 16 alcaldías entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. (CUARTOSCURO)
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México activará un operativo especial con 11 mil policías para resguardar los 120 panteones de las 16 alcaldías durante las celebraciones de Día de Muertos, del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026, ante la llegada estimada de un millón 500 mil visitantes a los camposantos capitalinos.

La cifra de asistentes proyectada convierte a esta festividad en uno de los despliegues de seguridad más amplios del calendario anual en la capital. Los efectivos cubrirán tareas de prevención, vigilancia, regulación del tránsito vehicular y apoyo directo a las familias que acudan a honrar la memoria de sus difuntos.

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El dispositivo de seguridad contempla el uso de 720 vehículos oficiales, 20 motopatrullas y una grúa. A este equipo terrestre se suma el vuelo permanente de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que realizará sobrevuelos constantes sobre las zonas de mayor concentración de personas.

Mixquic
Habitantes de Tláhuac continúan con la tradicional velada de Día de Muertos en el panteón de Mixquic. (CUARTOSCURO)

Para la atención de emergencias médicas, ocho ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) estarán distribuidas en puntos estratégicos cercanos a los cementerios con mayor afluencia.

Mixquic y el Panteón de Dolores encabezan la lista de panteones con mayor afluencia esperada

Entre los camposantos que recibirán atención prioritaria figuran San Andrés Mixquic, el Civil de San Nicolás Tolentino, San Francisco Tlaltenco y el Civil de Dolores. La lista incluye también San Lorenzo Tezonco, San Lorenzo Vecinal, Sanctorum, el Francés de Cuauhtémoc, San Fernando, San Isidro, Panteón Jardín, Tepeyac, La Cuevita y San Miguel Topilejo.

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Los policías realizarán recorridos de vigilancia en los accesos, las inmediaciones y las principales vías de llegada a cada uno de estos recintos. La labor incluye orientación directa a los visitantes para facilitar el flujo ordenado de personas.

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito ejecutará acciones de regulación vehicular con el objetivo de agilizar la circulación en las vialidades aledañas a los panteones. Las maniobras buscan impedir que automóviles obstruyan accesos, pasos peatonales y zonas de ascenso y descenso de pasajeros.

Panteón de Dolores
La Secretaría de Seguridad Ciudadana destinará 720 vehículos, ocho ambulancias y sobrevuelos permanentes de los Cóndores para cubrir los 120 panteones de la Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Los Centros de Comando y Control (C2) de la Ciudad de México mantendrán monitoreo continuo sobre las áreas de mayor concentración. El sistema permite detectar incidentes en tiempo real y coordinar la respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

Recomendaciones para quienes visiten los cementerios

La SSC sugiere a los visitantes acudir con anticipación a los panteones, identificar los accesos y salidas desde su llegada, mantener a niñas y niños bajo supervisión permanente y cuidar sus pertenencias. Se pide evitar dejar objetos de valor a la vista dentro de los vehículos y seguir en todo momento las indicaciones del personal policial desplegado en campo.

Quienes requieran auxilio pueden comunicarse al número de emergencias 911. La Secretaría de Seguridad Ciudadana también pone a disposición de la ciudadanía sus cuentas de redes sociales @SSC_CDMX y @OVIALCDMX para consultas sobre alternativas viales o solicitudes de apoyo.

Panteones zona oriente

  • Panteón San José
  • Panteón Civil de Iztapalapa
  • Panteón San Nicolás Tolentino
  • Panteón Vecinal del Pueblo de Santa Cruz Meyehualco
  • Panteón Vecinal de Culhuacán
  • Panteón del Pueblo de San Francisco Culhuacán
  • Panteón Civil San Lorenzo Tezonco
  • Panteón Santa María Tepepan
  • Panteón Mixquic

Alternativas viales:

  • Viaducto Miguel Alemán
  • Avenida Insurgentes
  • Anillo Periférico
  • Calzada Ignacio Zaragoza
  • Camino Real a Zapotitlán
  • Calzada Tláhuac-Chalco
  • Carretera Xochimilco-Oaxtepec
Panteón Francés
Del 30 de octubre al 2 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana cubrirá 120 panteones en las 16 alcaldías con apoyo aéreo permanente de los Cóndores y ambulancias del ERUM. (CUARTOSCURO)

Panteones zona poniente

  • Panteón Español
  • Panteón Monte Sinaí
  • Panteón Sanctorum
  • Panteón Alemán
  • Panteón Americano
  • Panteón Francés de San Joaquín
  • Panteón Civil de Dolores
  • Panteón Civil Santa Fe
  • Panteón de Guadalupe
  • Panteón Tarango
  • Panteón Jardín
  • Panteón San Jerónimo
  • Nuevo Panteón Jardín
  • Panteón El Calvario

Alternativas viales:

  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Constituyentes
  • Anillo Periférico
  • Carretera México-Toluca
  • Supervía Poniente

Panteones zona sur

  • Panteón Francés
  • Panteón Los Reyes
  • Panteón San Francisco
  • Panteón San Pedro Mártir
  • Panteón San Andrés
  • Panteón San Miguel Xicalco
  • Panteón Santo Tomás Ajusco
  • Panteón Parres
  • Panteón 20 de Noviembre
  • Panteón Chimalcoyoc
  • Panteón Militar
  • Panteón Santa María Tepepan
  • Panteón de San Lucas
  • Panteón de San Miguel
  • Panteón San Francisco Tlaltenco
  • Panteón San Francisco Tecoxpa
  • Panteón San Juan Tepenahuac

Alternativas viales:

  • Viaducto Miguel Alemán
  • Avenida de los Insurgentes
  • Anillo Periférico
  • Carretera México-Puebla
  • Avenida Año de Juárez
  • Avenida de Tláhuac
  • Carretera Cuernavaca
  • Carretera Xochimilco-Oaxtepec

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