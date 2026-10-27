Pasajeros exhiben a presunto acosador en transporte de CDMX tras tomar fotos a una joven: “Perdón, no lo vuelvo a hacer”

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Un grupo de pasajeros del transporte público de la Ciudad de México confrontó a un hombre señalado por fotografiar presuntamente sin consentimiento a una joven durante un trayecto entre Ferrería y el Metro Normal. El incidente quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa cómo una mujer advierte lo que ocurre y exige al sujeto que elimine las imágenes de su teléfono celular.

En la grabación, el señalado aparece con una camiseta azul y pantalón negro de vestir. La situación se intensifica cuando una pasajera se percata de la presunta conducta y decide intervenir para alertar a la joven afectada y al resto de los usuarios.

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Mujer descubre las presuntas fotografías y encara al sujeto

El sujeto fue cuestionado durante un trayecto de transporte público, mientras los pasajeros intentaban impedir que se marchara antes de la llegada de los policías.

El video muestra el momento en que la mujer cuestiona directamente al hombre por lo que habría hecho durante el recorrido.

“¿Por qué le estás tomando fotos? ¿Eh? ¿Por qué le estás tomando fotos a la chava?”, reclama la pasajera, mientras otro usuario intenta advertir a la joven sobre lo ocurrido.

“Te está tomando fotos este güey. ¿Eh? ¿Por qué le estás tomando? Te vi. Desbloquea tu teléfono. Órale, desbloquéalo y bórralas. ¿Eh? ¿Por qué se las estás tomando?”, insiste la mujer, quien exige al señalado que muestre su dispositivo y elimine el material.

Ante los reclamos, el hombre responde inicialmente: “Ahorita lo borro”.

Sin embargo, la explicación no tranquiliza a los pasajeros. La mujer continúa cuestionándolo y expresa su indignación por la presunta toma de fotografías sin autorización. Otro joven también interviene y le pregunta por qué habría actuado de esa manera.

“¿Por qué lo haces? ¿Qué te pasa?”, se escucha decir al usuario durante la confrontación.

La discusión aumenta de intensidad conforme más pasajeros participan en el reclamo. La mujer insiste en que el señalado elimine las imágenes y le reprocha que presuntamente tenga fotografías de otras mujeres en su teléfono.

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La discusión sube de tono y aparecen los insultos

(Captura de pantalla)

A medida que avanza la grabación, el hombre pasa de las disculpas a responder con expresiones agresivas contra quienes lo cuestionan.

“No, perdónenme”, dice en un momento del intercambio, aunque posteriormente lanza insultos y reta verbalmente a los pasajeros que permanecen frente a él.

La mujer mantiene su exigencia de que borre las imágenes, mientras otro usuario señala que la policía está en camino. Entre los reclamos también se escucha la petición de llamar al número de emergencias para solicitar apoyo.

En otro momento, el sujeto pregunta a quién supuestamente habría fotografiado, mientras los pasajeros reiteran que la joven fue la persona afectada. La grabación muestra un ambiente de tensión y varios intercambios verbales, aunque por sí sola no permite confirmar el contenido del teléfono ni determinar todas las circunstancias del incidente.

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Hacia el final del video, el hombre pide que soliciten otra patrulla y reclama que lo dejen en paz. En medio de la discusión, termina pronunciando una frase con la que promete no repetir la conducta que se le atribuye.

“No lo vuelvo a hacer. Perdónenme”, expresa el señalado.

El presunto acosador habría escapado antes de la llegada policial

(Captura de pantalla)

De acuerdo con la información que acompaña la publicación, los pasajeros permanecieron atentos a la situación mientras esperaban la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

No obstante, el hombre habría conseguido abandonar el lugar antes de que los policías arribaran, por lo que no se concretó su aseguramiento durante el incidente.

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Hasta el momento, no se reporta la detención del sujeto, ni se cuenta con información pública suficiente para establecer si existe una denuncia formal relacionada con estos hechos.

El caso volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones por la seguridad de las mujeres en el transporte público y la importancia de contar con mecanismos para denunciar posibles conductas de acoso. Aunque la intervención de los pasajeros quedó documentada en redes sociales, las circunstancias del incidente y las posibles responsabilidades del señalado deberán establecerse mediante las autoridades correspondientes.